Tử vi thứ 5 (19/5/2022) của 12 con giáp: Sửu khiến lãnh đạo an tâm giao trọng trách lớn, Thìn được Tam Hợp giúp sức vượt qua chướng ngại, Dậu có Hỷ Thần xuất hiện mang tin tốt lành

Bạn hoàn toàn có thể đặt nhiều hy vọng hơn vào những kế hoạch tương lai của mình, bởi bạn đang nhận được sự đánh giá tích cực đến từ rất nhiều người. Hãy tiếp tục cố gắng hết sức, bởi thành quả bạn nhận được sẽ hoàn toàn xứng đáng với công sức đã bỏ ra.

Tam Hợp giúp cải thiện tâm trạng cho người tuổi Tý. Trong ngày thứ 5 này, những khó khăn, rắc rối không hề làm bạn chùn bước hay chán nản mà ngược lại, càng khiến bạn cảm thấy quyết tâm và hăng hái hơn bao giờ hết.

Trong chuyện tình cảm, Kim sinh Thủy cho thấy bản mệnh có một gia đình rất hòa thuận. Dù công việc có vất vả bao nhiêu thì khi về nhà, bạn cũng thấy hoàn toàn thư giãn, quên đi hết mọi mỏi mệt.

Tuổi Sửu

Chính Quan đem lại nhiều may mắn cho sự nghiệp của người tuổi Sửu. Trong ngày hôm nay, nhờ có tinh thần làm việc trách nhiệm cao mà bạn luôn khiến lãnh đạo cảm thấy an tâm mỗi khi giao trọng trách.

Tuy nhiên, con giáp này cần chú ý cởi mở hơn khi tiếp thu ý kiến của mọi người xung quanh, đừng biến mình thành 1 người bảo thủ, cứng nhắc. Nhiều khi thay đổi cách nhìn nhận, đánh giá vấn đề sẽ giúp bạn tìm ra phương pháp giải quyết công việc suôn sẻ, thuận lợi hơn hẳn.

Trên phương diện tình cảm, ngũ hành Thổ sinh Kim cho thấy người độc thân dễ dàng tạo được ấn tượng tốt đẹp với người khác phái. Hãy tự tin thể hiện cá tính rồi mọi người sẽ nhận ra sức hấp dẫn của bạn.

Tuổi Dần

Dần Thân Tương Xung cho thấy người tuổi Dần vất vả sẽ phải làm việc mọi việc một mình. Tuy nhiên, dù xung quanh không có ai chủ động giúp đỡ bạn đi nữa, bạn cũng phải chủ động làm việc, chớ tốn thời gian than thân trách phận.

Để tăng hiệu quả công tác, một khi đã bắt tay vào công việc gì, bản mệnh không nên lơ đãng hoặc cố tình làm cẩu thả cho xong. Thái độ nhanh nhanh chóng chóng cho xong việc dễ khiến bạn mắc phải sai sót, thậm chí phải bắt đầu mọi việc lại từ đầu.

Theo Hải Thượng Lãn Ông, ngày 19 âm lịch nhân thần ở cạnh trong đùi, răng, lợi, bàn chân, gan. Tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ, châm chích tại vị trí này.

Tuổi Mão

Thương Quan cản lối, người tuổi Mão khó có đường con đường thăng quan tiến chức thuận lợi. Bạn dễ vướng phải mâu thuẫn với người làm lãnh đạo, thậm chí khiến quan hệ đôi bên sứt mẻ.

Hãy cẩn thận hơn trong cách cư xử, nhất là khi đối tượng giao tiếp lại là cấp trên của bạn. Dù có muốn bảo vệ ý kiến của mình, bạn cũng không nên có thái độ quá nóng nảy, tiêu cực, thậm chí bỏ ngoài tai góp ý của người ngoài.

Xem tử vi miễn phí Kim khắc Mộc, mối quan hệ giữa con giáp này và người nhà không quá yên bình. Dù bận rộn đến mấy, có lẽ đôi bên vẫn cần dành nhiều thời gian để trò chuyện với nhau hơn, đừng để mối quan hệ giữa mọi người ngày càng xa cách.

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn có 1 ngày làm việc gì cũng thuận lợi nhờ có Tam Hợp giúp sức. Nhờ có sự tin tưởng, giúp đỡ của mọi người xung quanh, bạn lại càng cảm thấy tự tin hơn nữa, dù có đứng trước khó khăn, thách thức.

Tuy nhiên, bản mệnh vẫn cần cởi mở hơn nữa với mọi người xung quanh, bởi dường như bạn đang tự khép mình, không muốn chia sẻ suy nghĩ với bất cứ ai. Bạn có biết việc trao đổi ý kiến có thể giúp bạn nhanh chóng nhận ra thiếu sót của bản thân để định hướng cho tương lai?

Xem ngày tốt xấu theo trực, trực Bình là ngày tốt để thực hiện mọi việc. Vì thế, nếu đã sắp xếp công việc để thực hiện trong ngày hôm nay thì bạn nên nhanh chóng bắt tay vào làm ngay, chớ chần chừ do dự bỏ lỡ cơ hội tốt.

Tuổi Tỵ

Nhờ Nhị Hợp phù trợ, người tuổi Tị nhanh chóng nắm bắt được mong muốn của người khác nên luôn có cách cư xử khéo léo, chẳng mất lòng ai. Bạn nhanh chóng chinh phục được mọi người xung quanh.

Trong cuộc sống, bạn là người rất hăng hái giúp đỡ bạn bè, đồng nghiệp, thậm chí là cả người xa lạ, cho dù đối phương có bày tỏ mong muốn của mình hay không. Đây chính là nguyên nhân khiến bạn xây dựng được những quan hệ xã giao tốt đẹp.

Hỏa khắc Kim cho thấy có vấn đề xảy ra trong mối quan hệ gia đình của bản mệnh. Vợ chồng bạn liên tiếp chiến tranh lạnh vì những quan điểm bất đồng. Hai người nên hạ cái tôi của mình xuống và tìm thời điểm thích hợp để trò chuyện thẳng thắn với nhau.

Tuổi Ngọ

Hỏa khắc Kim cảnh báo người tuổi Ngọ, dường như bạn đang dành quá nhiều thời gian cho công việc nên thờ ơ với gia đình. Dù bận rộn đến mấy, bạn cũng nên sắp xếp thời gian đẻ ở bên người thân nhiều hơn, bởi tình thân là điều vô cùng quan trọng.

Trong gia đình, những người trẻ tuổi có thể trở nên mâu thuẫn với cha mẹ hoặc họ hàng do những suy nghĩ khác biệt. Dù mỗi thế hệ có một quan điểm, 1 cách nghĩ khác nhau nhưng bạn nên thử lắng nghe kinh nghiệm của những người đi trước.

Trên phương diện tài lộc, Chính Tài cho thấy bạn có thể nhận được một khoản tiền lương, tiền thưởng hoặc tiền lời lãi kha khá. Đó là thành quả hoàn toàn xứng đáng với công sức lao động mà bạn đã bỏ ra.

Tuổi Mùi

Chính Quan trợ giúp những người tuổi Mùi với tinh thần làm việc nghiêm túc, trách nhiệm. Bạn được tiếp xúc với nhiều cơ hội khẳng định bản thân, được cấp trên cất nhắc lên những vị trí xứng đáng hơn.

Người có chức có quyền thường nhận được sự tôn trọng, nể vì của cấp dưới và mọi người xung quanh. Bạn đưa ra được những quyết sách đúng đắn giúp tập thể phát triển nhanh chóng, tạo cơ hội cho nhiều người khẳng định bản thân.

Thổ sinh Kim, bản mệnh và người bạn đời luôn thấu hiểu lẫn nhau mà không cần đôi bên phải nói rõ thành lời. Để có thể được như hiện tại là nhờ hai người luôn tâm sự và trao đổi ý kiến với nhau trong vấn đề cuộc sống.

Tuổi Thân

Thiên Ấn tạo cơ hội cho những người tuổi Thân làm việc trong các lĩnh vực dịch vụ, nghệ thuật, nghiên cứu... cơ hội khẳng định bản thân. Bạn nhận được sự khâm phục của mọi người.

Trong ngày thứ 5 này, dù có phải đối diện với khó khăn, bạn cũng vẫn giữ được bình tĩnh và dần đưa ra được cách giải quyết công việc sáng suốt. Bạn có thể trở thành tâm gương sáng cho bạn bè, đồng nghiệp.

Kim khí vượng, bản mệnh cần quan tâm hơn đến sức khỏe, đặc biệt là các bệnh liên quan đến xương cốt. Người lớn tuổi chú ý không làm việc quá sức, người còn trẻ cũng không nên làm việc quá sức, bỏ qua cảnh báo của cơ thể.

Tuổi Dậu

Công việc của người tuổi Dậu tiến triển thuận lợi nhờ có Tam Hội thúc đẩy. Bạn sẵn sàng học hỏi những điều mới từ mọi người và mọi việc xung quanh. Đồng thời, bạn cũng chẳng ngại thử thách mình trong những lĩnh vực xa lạ để có thể tiến bộ nhanh chóng.

May mắn hơn, con giáp này còn có cơ hội gặp được quý nhân. Đây chính là cơ hội tốt để bạn học hỏi những kinh nghiệm quý báu do đối phương truyền dạy, giúp ích cho công việc sau này.

Nếu có ý định xuất hành trong ngày hôm nay, bạn nên chọn đúng những hướng tốt để công việc thêm phần thuận lợi. Hướng tốt bao gồm hướng Nam sẽ giúp bạn gặp Hỷ Thần và hướng Tây sẽ giúp bạn gặp được Tài Thần.

Tuổi Tuất

Thiên Quan giáng họa cho thấy người tuổi Tuất phải đối mặt với rất nhiều chuyện khó giải quyết. Kẻ tiểu nhân ngầm gây rối khiến cho công việc của bạn không thể tiến triển suôn sẻ được như ý muốn.

Bạn cần giữ vững suy nghĩ và quan điểm của mình, không nên lung lay vì những lời bàn ra tán vào của người khác. Chỉ có bạn mới biết rõ như thế nào mới là tốt nhất cho bản thân mình.

May mắn, trên phương diện tình cảm, Thổ sinh Kim, người tuổi này rất vượng đào hoa. Nếu đã có đối tượng thầm mến và còn độc thân, bạn nên cho đôi bên một cơ hội tìm hiểu về nhau kĩ hơn. Đã đến lúc bạn cần tìm một người cùng chia sẻ niềm vui nỗi buồn rồi đấy.

Tuổi Hợi

Tương Hại giáng họa khiến người tuổi Hợi vướng phải nhiều chuyện phức tạp, rắc rối, do có kẻ tiểu nhân ném đá giấu tay. Tuy nhiên, bạn cần nhắc nhở bản thân mình chớ nên nóng nảy, bởi càng nóng nảy thì bạn lại càng dễ rơi vào bẫy.

Trong công việc, tâm tính dễ bị kích động sẽ dẫn bạn đến những quyết định sai lầm. Trước khi bắt tay vào một việc gì, bạn nên thử thảo luận, trao đổi với những người giàu kinh nghiệm hơn chứ không nên vội vàng làm theo cảm tính.

Kim sinh Thủy, may mắn nửa kia chính là một chỗ dựa tinh thần rất vững vàng cho bạn. Nếu có điều gì khiến bạn khó xử, hãy trò chuyện với người ấy, rất có thể hai người cùng trao đổi, bàn luận thì sẽ tìm ra một giải pháp thích hợp.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!