Tử vi chủ nhật (22/5/2022) của 12 con giáp: Tý được quý nhân nâng đỡ tận tình, Dậu tìm được đối tác làm ăn tin cậy, Tuất định hướng được con đường thành công

Người độc thân có sự tin tưởng vào bản thân nên không muốn bỏ lỡ bất cứ cơ hội nào để làm quen với đối tượng mình đã để ý. Đây là thời điểm lý tưởng để con giáp này cải thiện tình trạng quan hệ hiện tại.

Nhờ tinh thần hào hứng và nhiệt huyết, lại thêm quý nhân nâng đỡ tận tình nên không có gì có thể làm khó được người tuổi Tý. Bản mệnh bằng sự nhạy bén và linh hoạt nên cũng không bỏ qua bất cứ cơ hội tốt nào.

Tuổi Sửu

Xem tử vi con giáp, dự báo người tuổi Sửu có thể sẽ phải đối mặt với khá nhiều vấn đề rắc rối trong công việc. Nếu không thận trọng trong lời nói và cách cư xử thì còn ảnh hưởng tới uy tín, danh dự gầy dựng bấy lâu.

Các cặp đôi dễ dàng tìm thấy sự hoà hợp trong suy nghĩ, tích cách nên hạn chế được ít nhiều mâu thuẫn. Còn người độc thân chính vì chưa quên được quá khứ đau buồn nên không muốn bắt đầu mối quan hệ mới.

Tuổi Dần

Những nỗ lực cũng như thành tựu mà người tuổi Dần đạt được trong thời điểm hiện tại khiến mọi người không khỏi thán phục. Bên cạnh đó cũng có khá nhiều người không hài lòng, song bạn không nên bận tâm những điều này.

Bản mệnh sẽ phải trải qua khá nhiều cung bậc cảm xúc trong khoảng thời gian này. Đời sống vợ chồng chưa được dung hoà tốt vì còn tồn tại nhiều bất đồng, khác biệt trong tính cách.

Tuổi Mão

Xem tử vi hàng ngày, dù bản chất thông minh, sáng trí nhưng tính cách bảo thủ, ngạo mạn của người tuổi Mão gây ra cho bản mệnh khá nhiều xung đột trong các mối quan hệ xã giao. Con giáp này không được lòng những người xung quanh nên khó tìm được sự ủng hộ cho mình.

Người độc thân có cơ hội tìm được ý trung nhân trong thời gian này, bản thân cần phải chủ động hơn nữa. Cơ hội yêu và được yêu hoàn toàn nằm ở cách thể hiện của bạn.

Tuổi Thìn

Công việc nảy sinh một vài trở ngại nhưng nhìn chung đều không gây ra hậu quả nặng nề nào do có quý nhân hỗ trợ. Tuy nhiên, tuổi Thìn không nên phụ thuộc hay dựa dẫm vào người khác mà hãy tự trau dồi tri thức cho bản thân.

Con giáp này rất biết cách tận dụng tài ngoại giao của mình để mang về những hợp đồng làm ăn béo bở.

Dường như cặp đôi thiếu đi sự kiên nhẫn để có thể lắng nghe hết mọi tâm sự, nỗi lòng của người kia. Người độc thân chưa sẵn sàng với một mối quan hệ nghiêm túc vì đang bận rộn với những dự định riêng.

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ làm việc gì cũng cần thận trọng trong lời ăn tiếng nói của mình nếu không muốn vướng vào chuyện thị phi. Có những mối quan hệ không thể duy trì và gìn giữ được, cơ hội theo đó cũng mất đi nhiều.

Con giáp này cần cân đối thời gian và dành nhiều sự quan tâm hơn cho gia đình của mình. Đừng mải mê quá mức với công việc, đến khi quay lại thì thấy bản thân đã bỏ lỡ quá nhiều điều quan trọng.

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ không thể kiểm soát tốt tâm trạng của mình vì những rắc rối không đâu liên tục tìm đến. Nếu không muốn gây ra những quyết định sai lầm thì bạn cần kiểm soát tốt tâm tình bản thân.

Người độc thân mãi mà chưa tìm được người tâm đầu ý hợp với người. Tuy vậy, bản mệnh cũng không cần quá nóng vội mà dẫn tới những quyết định sai lầm.

Tuổi Mùi

Đứng trước khó khăn, người tuổi Mùi không hề nản lòng, chùn bước, trái lại còn tiếp thêm nguồn động lực to lớn. Bên cạnh đó, bản mệnh cần học cách lắng nghe và tiếp thu ý kiến của những người xung quanh để có thể dễ dàng tiến bộ.

Các cặp vợ chồng đầu tắt mặt tối, bận rộn xử lý công việc riêng nên không có nhiều thời gian dành cho nhau. Đây cũng là nguyên nhân khiến tình cảm lứa đôi rạn nứt ít nhiều.

Tuổi Thân

Các kế hoạch đều đi theo dự tính của người tuổi Thân, đây là kết quả của việc xây dựng kế hoạch cụ thể và hợp lý. Bên cạnh đó, bản mệnh cũng nên tính toán dần tới các dự án tiếp theo.

Vận trình tài lộc rủng rỉnh. Bản mệnh có thể thoải mái, an tâm hơn và đặc biệt là gạt bỏ được nỗi lo tài chính.

Mối quan hệ tình cảm xuất hiện vết rạn nứt gây ra cảm giác mệt mỏi cho những người yêu nhau. Dù đã cố gắng không để không khí gia đình trở nên căng thẳng nhưng dường như vẫn không khá hơn là mấy.

Tuổi Dậu

Xem tử vi ngày mới cho thấy, công việc đón nhận khá nhiều tín hiệu tích cực, người làm kinh doanh tìm được đối tác đáng tin cậy. Đây sẽ là dấu mốc đáng nhớ giúp tuổi Dậu tìm được cho mình chỗ đứng tốt hơn trong công việc.

Cơ hội củng cố lại nguồn tích luỹ đang rõ rệt hơn bao giờ hết, chớ để sự lơ là đánh mất tất cả.

Con giáp này làm việc gì cũng chỉ để ý tới cảm nhận của mình. Điều này vô tình khiến bản mệnh quên đi người kia cũng có cảm nhận và những mong mỏi riêng.

Tuổi Tuất

Ngoài việc hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao thì tuổi Tuất còn đưa ra được khá nhiều ý tưởng mới mẻ, độc đáo. Những người làm nghệ thuật bắt đầu định vị được bản thân và xác định đường đi cho mình.

Vận trình tài lộc đáng lo, bản mệnh cần phải cẩn thận đối với tư trang khi đi ra ngoài, đề phòng việc mất cắp.

Các cặp vợ chồng luôn dành cho nhau những cử chỉ quan tâm chân thành, nồng nhiệt. Người độc thân có sự cởi mở, chủ động nên gây được ấn tượng trong mắt những người xung quanh.

Tuổi Hợi

Vô số rắc rối tìm đến và cản đường người tuổi Hợi trong công việc, nhưng may mắn là bản mệnh vẫn giữ được sự bình tĩnh nên kiểm soát được tình hình. Đây sẽ là bài học kinh nghiệm quý giá trong tương lai.

Tình cảm có dấu hiệu rạn nứt đòi hỏi người trong cuộc phải có ý thức và trách nhiệm hơn trong việc giữ gìn hạnh phúc. Còn nếu cứ né tránh vấn đề đang tồn tại thì sẽ gây ra nhiều hậu quả không mong.

*Bài chỉ mang tính chất tham khảo!