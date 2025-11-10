Thời gian 45 ngày cuối năm 2025, 3 con giáp hân hoan đón Thần Tài, tiền bạc phủ lối, giàu sang hơn người, kinh doanh xuôi chèo mát mái

Tâm linh - Tử vi 10/11/2025 15:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp hân hoan đón Thần Tài, tiền bạc phủ lối, giàu sang hơn người, kinh doanh xuôi chèo mát mái trong 45 ngày cuối năm 2025 này nhé!

Con giáp tuổi Sửu

Thời gian 45 ngày cuối năm 2025, được Bán Hợp che chở, vận trình công việc của Sửu như được tiếp thêm sức mạnh. Có vẻ như con giáp này sẽ không phải tốn quá nhiều công sức mà vẫn thu được những kết quả hơn cả mong đợi. Các mối quan hệ xã giao mà bạn nắm giữ trong tay cũng sẽ mang về cho con giáp này những dự án hay hợp đồng đầy hứa hẹn.  

Thời gian 45 ngày cuối năm 2025, 3 con giáp hân hoan đón Thần Tài, tiền bạc phủ lối, giàu sang hơn người, kinh doanh xuôi chèo mát mái - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Vận may còn tìm đến với Sửu khi Thiên Tài xuất hiện. Bản mệnh có cơ hội thu về tay một khoản tiền không nhỏ nhờ những quyết định nhanh nhạy với thị trường. Các khoản lợi nhuận nối tiếp nhau chảy về khiến ai nấy đều phải ghen tị. Người làm công ăn lương cũng có cơ hội làm đầy túi tiền của mình với các khoản thu nhập phụ từ nghề tay trái. 

Con giáp tuổi Tỵ 

Thời gian 45 ngày cuối năm 2025, Chính Ấn hỗ trợ cho người tuổi Tỵ làm việc như ý. Những vẫn đề khúc mắc trước đây cuối cùng đã được giải quyết khi bạn tìm ra vấn đề cốt lõi ẩn sâu trong đó. Hiệu suất của bạn đang khiến nhiều đồng nghiệp ngưỡng mộ và cấp trên đánh giá cao những nỗ lực của bạn.

Thời gian 45 ngày cuối năm 2025, 3 con giáp hân hoan đón Thần Tài, tiền bạc phủ lối, giàu sang hơn người, kinh doanh xuôi chèo mát mái - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Mộc sinh Hỏa cho thấy đây là thời gian lý tưởng để bạn thúc đẩy tiến độ trong các mối quan hệ tình cảm của mình. Nếu còn độc thân, bạn có thể chủ động mở rộng mối quan hệ, tăng cơ hội tìm được người thích hợp với mình. Trong trường hợp bạn đang hẹn hò, mối quan hệ sẵn có sẽ trở nên hòa hợp và sâu sắc hơn. 

Con giáp tuổi Mùi 

Thời gian 45 ngày cuối năm 2025, Chính Tài đang mang tới tài lộc cho người tuổi Mùi nếu bạn biết nắm bắt thì thu về kha khá lợi nhuận trong hôm nay, nhất là đối với ai đang tự kinh doanh hay có công việc tự do. Ngũ hành tương sinh cho thấy thời gian này phù hợp để  gặp gỡ và trao đổi kinh nghiệm với những người đã lâu bạn không hội ngộ. Ngoài ra, các chuyến đi bất ngờ sẽ đem lại cho bạn nhiều hứng khởi. 

Thời gian 45 ngày cuối năm 2025, 3 con giáp hân hoan đón Thần Tài, tiền bạc phủ lối, giàu sang hơn người, kinh doanh xuôi chèo mát mái - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Ngày tốt theo Nhị thập bát tú khuyên bạn nên kiêng cữ: Khởi công tạo tác trăm việc đều không may, nhất là xây cất nhà cửa, cưới gả, khai trương, trổ cửa, tháo nước, đào kênh rạch.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

