THIÊN TÀI CHỈ ĐÍCH DANH, 3 con giáp sau vào đúng 17h ngày 28/4 chuẩn bị hốt bạc hốt vàng, ôm trọn lộc trời, thu về tiền tỷ chỉ sau một đêm

Tâm linh - Tử vi 27/04/2023 15:24

Tử vi học có nói, đây là lúc mà thần tài gõ cửa, 3 tuổi này tuổi có thể kiếm bội tiền, có cuộc sống sung túc, dư dả và đây cũng sẽ là một bàn đạp, đưa tuổi Ngọ đến với những thành công liên tiếp ở các tháng về sau trong năm nay.

Tuổi Mùi 

THIÊN TÀI CHỈ ĐÍCH DANH, 3 con giáp sau vào đúng 17h ngày 28/4 chuẩn bị hốt bạc hốt vàng, ôm trọn lộc trời, thu về tiền tỷ chỉ sau một đêm - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tài lộc của người tuổi Thân có bước tiến đáng mừng trong thời điểm này. Với người làm công ăn lương, giai đoạn cuối tháng bản mệnh có thể đón không ít tin vui về thu nhập hiện có. Đó có thể là một khoản thưởng nóng nào đó, cũng có thể là doanh thu vượt mức hoặc một khoản nợ được ai đó hoàn trả...

Người kinh doanh, buôn bán cũng có cơ hội “hốt vàng hốt bạc” từ chính sự mạnh dạn và nhạy bén với thời cuộc của mình. Cái duyên làm ăn của con giáp này lại càng có cơ hội được thể hiện.

 

Tuổi Ngọ

Tử vi trong năm Quý Mão 2023 là một năm rất tốt lành cho những người tuổi Ngọ với nhiều cơ hội phát triển và thăng tiến trong sự nghiệp. Nếu với những năm trước, để đạt được những mục tiêu mà họ đã đặt ra, tuổi Ngọ phải mất nhiều nỗ lực cũng như thời gian, thì trong năm nay, con đường mà họ phải đi sẽ ngắn và dễ dàng hơn.

Theo các chuyên gia phong thủy, nếu như tháng 4 dương là lúc tài vận của họ hơi kém, lại liên tục phải chi mà ít thu, thì trong tháng 3 Âm lịch, mọi chuyện sẽ đi theo chiều hướng ngược lại.

Tử vi học có nói, đây là lúc mà thần tài gõ cửa, tuổi Ngọ có thể kiếm bội tiền, có cuộc sống sung túc, dư dả và đây cũng sẽ là một bàn đạp, đưa tuổi Ngọ đến với những thành công liên tiếp ở các tháng về sau trong năm nay.

Tuổi Thìn

THIÊN TÀI CHỈ ĐÍCH DANH, 3 con giáp sau vào đúng 17h ngày 28/4 chuẩn bị hốt bạc hốt vàng, ôm trọn lộc trời, thu về tiền tỷ chỉ sau một đêm - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Thìn đặc biệt thích giao du với mọi người. Họ thường nghiêm túc và tỉ mỉ trong mọi việc, nhưng họ luôn sẽ cư xử phóng khoáng, rộng lượng và trọng tình trọng nghĩa với người xung quanh. Người cầm tinh con Rồng phần lớn không quá cứng nhắc, mặt khác họ cũng không có nhiều khuyết điểm nghiêm trọng nên họ luôn để lại ấn tượng tốt với người khác. Vì thế, họ có nhân duyên rất tốt, gặp được nhiều quý nhân góp phần thay đổi cuộc sống của họ và giúp mọi thứ trở nên tốt đẹp hơn.

Khi còn trẻ, người cầm tinh con Rồng dám nghĩ dám làm, không ngại gian khó hay rủi ro để phấn đấu đạt được mục tiêu của mình. Thời tiền vận, họ có thể gặp nhiều khó khăn, thử thách tuy nhiên họ sẽ sớm đạt được quả ngọt xứng đáng.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo. 

Nam Tào chấm sổ: 3 con giáp 2 tuần tới rũ sạch vận xui, đón lộc giàu sang phú quý, vận trình vụt sáng bất ngờ

Nam Tào chấm sổ: 3 con giáp 2 tuần tới rũ sạch vận xui, đón lộc giàu sang phú quý, vận trình vụt sáng bất ngờ

2 tuần tới, 3 con giáp này Dậu được dự báo sẽ có tài lộc cực vượng, quý nhân đến nhà. Họ được tạo điều kiện phát triển sự nghiệp, thể hiện tài năng.

Xem thêm
Từ khóa:   bói vui 3 con giáp bói vui 12 con giáp Tâm linh tử vi

TIN MỚI NHẤT

Ném vài đồng lẻ cho người ăn xin, tôi chết sững khi người ấy ngẩng đầu

Ném vài đồng lẻ cho người ăn xin, tôi chết sững khi người ấy ngẩng đầu

Tâm sự 24 phút trước
Một nhúm lông mèo trên áo chồng khiến vợ sinh nghi, sự thật sau đó làm cô chết lặng

Một nhúm lông mèo trên áo chồng khiến vợ sinh nghi, sự thật sau đó làm cô chết lặng

Tâm sự 30 phút trước
Thấy vợ cũ vẫn đi chiếc xe cũ, tôi mỉa mai không ngờ sự thật khiến mình ê chề

Thấy vợ cũ vẫn đi chiếc xe cũ, tôi mỉa mai không ngờ sự thật khiến mình ê chề

Tâm sự 31 phút trước
Nợ nần chồng chất, vợ chồng tôi cầu cứu mẹ chồng nhưng bị từ chối, rồi bà lại tìm đến vay tiền

Nợ nần chồng chất, vợ chồng tôi cầu cứu mẹ chồng nhưng bị từ chối, rồi bà lại tìm đến vay tiền

Tâm sự 39 phút trước
Tiếng động dưới bếp lúc nửa đêm khiến nàng dâu cầm gậy đi kiểm tra, cảnh tượng sau đó khiến cô bật khóc

Tiếng động dưới bếp lúc nửa đêm khiến nàng dâu cầm gậy đi kiểm tra, cảnh tượng sau đó khiến cô bật khóc

Tâm sự 39 phút trước
Bố mẹ chồng vắng mặt trong ngày đầy tháng cháu nội, lý do phía sau khiến tôi sững sờ

Bố mẹ chồng vắng mặt trong ngày đầy tháng cháu nội, lý do phía sau khiến tôi sững sờ

Tâm sự 42 phút trước
Trao đôi khuyên tai cho vợ, tôi không ngờ khoảnh khắc ấy lại mở ra một bí mật

Trao đôi khuyên tai cho vợ, tôi không ngờ khoảnh khắc ấy lại mở ra một bí mật

Tâm sự 45 phút trước
Trong 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp chạm đáy vận xui, làm gì cũng không thành, Tiểu Nhân chỉ chờ thời cơ ra tay, tương lai lao dốc

Trong 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp chạm đáy vận xui, làm gì cũng không thành, Tiểu Nhân chỉ chờ thời cơ ra tay, tương lai lao dốc

Tâm linh - Tử vi 45 phút trước
Tưởng hôn nhân viên mãn với cô vợ hiền, người đàn ông bàng hoàng vì sự thật phía sau

Tưởng hôn nhân viên mãn với cô vợ hiền, người đàn ông bàng hoàng vì sự thật phía sau

Tâm sự 45 phút trước
Vừa đi công tác về, tôi tặng vợ đôi khuyên tai rồi bàng hoàng khi em quỳ xuống nói một điều

Vừa đi công tác về, tôi tặng vợ đôi khuyên tai rồi bàng hoàng khi em quỳ xuống nói một điều

Tâm sự 1 giờ 4 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc vào đúng 26/9/2026, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng 26/9/2026, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trong 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp chạm đáy vận xui, làm gì cũng không thành, Tiểu Nhân chỉ chờ thời cơ ra tay, tương lai lao dốc

Trong 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp chạm đáy vận xui, làm gì cũng không thành, Tiểu Nhân chỉ chờ thời cơ ra tay, tương lai lao dốc

Qua đêm nay, 3 con giáp Tài Lộc hội tụ, phúc khí căng đầy, làm ăn thuận lợi, liên tiếp đón nhận tin vui

Qua đêm nay, 3 con giáp Tài Lộc hội tụ, phúc khí căng đầy, làm ăn thuận lợi, liên tiếp đón nhận tin vui

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Trong vòng 3 tháng (tháng 10, 1, 12), 3 con giáp được Quý Nhân cầm tay chỉ đường, tiến thẳng đến thành công, tiền tài vượng phát

Trong vòng 3 tháng (tháng 10, 1, 12), 3 con giáp được Quý Nhân cầm tay chỉ đường, tiến thẳng đến thành công, tiền tài vượng phát

Tặng vợ đôi khuyên tai sau chuyến công tác, tôi sững sờ trước lời thú nhận của cô ấy

Tặng vợ đôi khuyên tai sau chuyến công tác, tôi sững sờ trước lời thú nhận của cô ấy