Thầy tử vi dự đoán vào đúng 22h 30 phút ngày 21/2/2023: 3 con giáp hốt vàng hốt bạc, cầu được ước thấy, may mắn ngập tràn, tài lộc ùn ùn kéo đến

Tâm linh - Tử vi 21/02/2023 11:18

Trong thời điểm này, tử vi 12 con giáp tiết lộ đây là thời điểm có 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn ngút ngàn, tiền về đầy túi.

 

Tuổi Hợi

Nếu như tháng trước tuổi Hợi phải đối mặt với không ít những sóng gió, thì đến tháng này, họ được cho là sẽ được đền bù lại và có nhiều cơ hội phát triển sự nghiệp. Các khoản lương, thưởng cũng sẽ tăng lên cùng với những nỗ lực của họ. Nếu có cơ hội chuyển việc, tuổi Hợi nên cân nhắc và nắm bắt thì sẽ nhận thấy rõ sự biến chuyển tích cực trong tài vận của mình.  

Thầy tử vi dự đoán vào đúng 22h 30 phút ngày 21/2/2023: 3 con giáp hốt vàng hốt bạc, cầu được ước thấy, may mắn ngập tràn, tài lộc ùn ùn kéo đến - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Theo các chuyên gia phong thủy, thời điểm này là lúc mà tài vận của tuổi Hợi sẽ rẽ sang một hướng mới vô cùng tươi sáng, trong đó tài lộc sẽ tự tìm đến với những người chăm chỉ và luôn biết phấn đấu trong cuộc sống. Tuổi Hợi khá nhạy cảm với các vấn đề tiền nong. Khi có cơ hội tốt, họ thường biết cách nắm bắt, vì thế đừng bỏ qua cơ hội kiếm tiền tuyệt vời sắp tới nhé. 

Tuổi Dậu

Tuổi Dậu vốn sinh ra đã mang số mệnh tốt đẹp, đặc biệt là phụ nữ tuổi Dậu, họ luôn thanh lịch và nhẹ nhàng nên tạo được thiện cảm đối với những người gặp lần đầu tiên. Vì vậy bất kể là làm việc gì, tuổi Dậu cũng nhận được nhiều sự giúp đỡ từ người khác, thậm chí cả những người xa lạ. 

Mặc dù tuổi Dậu chưa bao giờ mong mỏi hay hy vọng bất cứ điều gì từ người khác, nhưng họ lại nhận được nhiều tình cảm yêu thương từ họ. Tuy nhiên, dù vậy nhưng tài vận của tuổi Dậu trước năm 30 lại gặp khá nhiều khó khăn, họ kiếm được rất nhiều nhưng lại không giữ nổi số tiền ấy. 

Thầy tử vi dự đoán vào đúng 22h 30 phút ngày 21/2/2023: 3 con giáp hốt vàng hốt bạc, cầu được ước thấy, may mắn ngập tràn, tài lộc ùn ùn kéo đến - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Trong vòng thời điểm này, tài vận của tuổi Dậu sẽ thay đổi bất ngờ, điều đáng nói tài vận đó đến từ sự nghiệp vững vàng mà họ tạo dựng được. Từ lúc này, tuổi Dậu sẽ tìm được cơ hội làm giàu, và tích góp được thành công đáng nể, nhờ vậy mà tương lai gia đình được an yên và sung túc, không phải bận lòng bất cứ phiền muộn nào.

Tuổi Thìn

Nhờ có cát tinh trợ vận, người tuổi Thìn có khát khao tìm tới những giới hạn mới trong công việc của mình. Nguồn cảm hứng sáng tạo được khơi dậy mạnh mẽ khiến bạn sẵn sàng thử sức trong những lĩnh vực mới.

Chính vì vậy, người làm công ăn lương có thể gây ấn tượng sâu sắc với lãnh đạo. Bạn nhận ra rằng mình còn rất nhiều khả năng tiềm ẩn. Ngoài ra, nếu muốn kiếm thêm thu nhập, bạn có thể tìm hiểu việc kinh kinh doanh online thông qua các trang mạng xã hội. 

Thầy tử vi dự đoán vào đúng 22h 30 phút ngày 21/2/2023: 3 con giáp hốt vàng hốt bạc, cầu được ước thấy, may mắn ngập tràn, tài lộc ùn ùn kéo đến - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tình hình tài chính khá dư dả khi mọi kế hoạch bạn đặt ra trước đó đều đã vào nề nếp và đem lại hiệu quả tích cực. Nếu đang cầm một khoản tiền trong tay thì bạn có thể suy nghĩ đến việc đầu tư, tuy nhiên cần giữ kín thông tin, chớ nên cho ai biết. Các mối quan hệ của con giáp may mắn tuần này có nhiều dấu hiệu khởi sắc. Những người bạn cũ sẽ xuất hiện và đem đến cho bạn nhiều sự bất ngờ. Đây cũng cơ hội để bạn giải quyết những hiểu lầm trong quá khứ một cách nhẹ nhàng và êm đẹp.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm

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