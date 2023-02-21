Đúng 16h 30 phút ngày 21/2/2023, 3 con giáp gặp nhiều may mắn, vượng phát hanh thông, chuẩn bị gánh lộc về nhà

Tâm linh - Tử vi 21/02/2023 11:03

Trong thời gian này, 3 con giáp dưới đây được nhận lộc của Thần Tài, bao nhiêu may mắn đều gom hết về nhà.

 

Tuổi Tỵ

Trời sinh những người tuổi Tỵ thông minh, lanh lợi, luôn biết tận dụng cơ hội tốt để thay đổi cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn. Người tuổi Tý thường công thành danh toại vào giai đoạn tiền vận, họ biết nỗ lực và phấn đấu không ngừng.

Tuy nhiên đến một giai đoạn nào đó, tuổi Tỵ lại không được vận may mỉm cười nên họ phải đối mặt với không ít khó khăn trắc trở. Dù gặp phải hoàn cảnh gì, tuổi Tỵ vẫn vượt qua được nhờ bản lĩnh tuyệt vời.

Tử vi học có nói, trong thời điểm này, cuộc sống tuổi Tỵ sẽ khổ tận cam lai. Ngày trước khó khăn thế nào không biết nhưng thời gian tới đây, mọi sóng gió sẽ vượt qua được, ngoài ra cuộc sống sẽ có những ngã rẽ bất ngờ giúp họ ngày càng thăng hoa rực rỡ về sự nghiệp lẫn tài vận.

Đúng 16h 30 phút ngày 21/2/2023, 3 con giáp gặp nhiều may mắn, vượng phát hanh thông, chuẩn bị gánh lộc về nhà - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Từ thời điểm này trở đi, tuổi Tỵ làm gì cũng thuận lợi suôn sẻ, không những thế họ còn có quý nhân phù trợ, thua keo này liền được hỗ trợ để bày keo khác, nhìn chung cuộc sống lúc này rất đáng mong chờ.

Tuổi Mão

Những người cầm tinh con mèo vốn rất hiền lành, nhân hậu và luôn biết nghĩ cho người khác. Trong cuộc sống, những người tuổi này không quá tham vọng, họ chỉ hy vọng có được một cuộc sống bình yên, đủ đầy về mặt tinh thần, còn vật chất chỉ cần đủ là được. So với những con giáp khác, họ được trời ban nhiều phước lành, gặp chuyện rủi hóa lành, nếu khó khăn thì cũng vượt qua được nhờ có quý nhân chiếu cố.

Đúng 16h 30 phút ngày 21/2/2023, 3 con giáp gặp nhiều may mắn, vượng phát hanh thông, chuẩn bị gánh lộc về nhà - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Vì tính cách quá tình cảm, chu đáo nên xung quanh ai cũng yêu thương. Tuổi Mão vốn được sống một cuộc đời không lo sầu muộn, mọi thăng trầm trong cuộc đời đều vượt qua dễ dàng vì sự tử tế, sau tất cả mọi thứ đều được đền đáp xứng đáng. Tử vi học có nói, phụ nữ tuổi Mão thường mang mệnh thiếu phu nhân. Từ nhỏ họ được bố mẹ yêu thương hết mực, mặc dù không được sinh ra trong gia đình giàu có nhưng họ lại có nhiều tình yêu thương.

Thời điểm này, cuộc sống tuổi Mão sẽ bước lên một tầm cao mới. Nếu ai từng vất vả thời tiền vận thì sau độ tuổi này sẽ thăng hoa. Đặc biệt giai đoạn hậu vận, phụ nữ tuổi Mão sẽ hưởng đại phúc đại quý, từ sự nghiệp, nhân duyên đến tài vận đều thuận buồm xuôi gió. Nếu như không quá giàu có thì ít nhất cũng có một cuộc sống viên mãn đủ đầy không thiếu thứ gì.

Tuổi Tuất

Tuổi Tuất chính là một trong những con giáp vượng tình duyên trong thời điểm này, cát khí giúp đường tình duyên của bạn khởi sắc lên trông thấy, đặc biệt có lợi cho người độc thân.

Nhân duyên vượng là thời điểm tốt để bạn mạnh dạn bày tỏ tình cảm, chủ động nắm bắt hạnh phúc cho riêng mình. Các cặp đôi nên tranh thủ thời gian cuối tuần để hâm nóng tình cảm, duy trì hạnh phúc.

Đúng 16h 30 phút ngày 21/2/2023, 3 con giáp gặp nhiều may mắn, vượng phát hanh thông, chuẩn bị gánh lộc về nhà - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thời điểm này cho biết, người tuổi Tuất tài lộc hanh thông, công danh phát đạt. Công việc đã được dàn xếp ổn thỏa, con giáp trong giai đoạn này chỉ cần ngồi chờ tiền chảy vào túi. Bên cạnh đó, Tuất sẽ có nhiều dịp mở rộng các mối quan hệ xã hội, tạo điều kiện cho sự phát triển trong tương lai. Nhìn chung, vận trình con giáp này trong thời gian tới không có gì ngăn trở.

Với phúc khí có được này, người tuổi Tuất vượng tài lộc, mọi việc hanh thông, đón nhận nhiều tin vui.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm

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