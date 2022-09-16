Thầy tử vi dự đoán từ 9h sáng hôm nay (16/9), 3 con giáp này vận trình tình duyên may mắn bất ngờ, Cát Lợi chiếu mệnh tiền tài tăng gấp bội, ngồi rung đùi cũng có ăn

Trong ngày Mộc sinh Hỏa, mối quan hệ giữa tuổi Mão và gia đình rất hòa hợp. Dù có bất đồng ý kiến, các thành viên trong nhà không tranh cãi mà luôn thảo luận với nhau một cách bình tĩnh. Mọi vấn đề đều được làm rõ, nhờ vậy gia đình không có mâu thuẫn căng thẳng.

Từ 9h sáng hôm nay (16/9), tài tinh cho thấy tuổi Mão dễ phát tài nhờ các công việc tay trái hoặc nhờ vào vận may. Nếu có tiền nhờ may mắn, con giáp này chớ nên tự đắc rồi tiêu xài hoang phí. Hãy sử dụng số tiền đó một cách ý nghĩa hơn, để duy trì được tài lộc.

Từ 9h sáng hôm nay (16/9), tài tinh cho thấy tuổi Mão dễ phát tài nhờ các công việc tay trái hoặc nhờ vào vận may.

Nửa kia của bản mệnh là một người rất thấu hiểu và tâm lý. Nhiều khi người ấy có thể đoán được suy nghĩ và mong muốn của tuổi Mão mà không cần con giáp này phải cất lời. Hãy trân trọng tình cảm mà hai người đang có và vun đắp mỗi ngày.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Thiên Ấn trợ mệnh, người tuổi Dậu từ 9h sáng hôm nay (16/9) có cơ hội thăng quan tiến chức trong ngày hôm nay. Kinh nghiệm phong phú tích lũy được giúp bạn có cách xử lý vấn đề trôi chảy, thậm chí giúp đỡ cả tập thể vượt qua được khó khăn.

Hỏa sinh Thổ, chuyện tình cảm của bản mệnh cũng có những tiến triển tích cực. Bạn nhanh chóng tìm được người phù hợp với mình mẫu mà mình đã đặt ra từ trước. Điều quan trọng bây giờ là tìm cách thích hợp kéo gần khoảng cách giữa hai người thôi.

Thiên Ấn trợ mệnh, người tuổi Dậu từ 9h sáng hôm nay (16/9) có cơ hội thăng quan tiến chức Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Từ 9h sáng hôm nay (16/9) nhờ có Tam Hợp phù trợ, người tuổi Tuất dễ dàng thể hiện được khả năng lãnh đạo của mình. Sự quyết đoán có thể giúp bạn trở thành người dẫn dắt người khác, giúp tập thể đạt được thành công ngoài mong đợi.

Tuy nhiên, bạn cần chú ý thói quen nói năng, cư xử quá mức thẳng thắn của mình. Dù đứng ở vị thế lãnh đạo đi chăng nữa, khi có ý định phê bình ai, bản mệnh cũng nên sử dụng những từ ngữ uyển chuyển, giúp người nghe dễ tiếp thu hơn.

Hỏa khắc Kim, mối quan hệ giữa bản mệnh và con cái không quá hài hòa, có thể là vì bạn luôn áp đặt suy nghĩ của mình và bắt con trẻ nghe theo. Hãy học cách lắng nghe con cái nhiều hơn, bởi khoảng cách thế hệ chính là nguyên nhân khiến đôi bên mâu thuẫn đấy.

Từ 9h sáng hôm nay (16/9) nhờ có Tam Hợp phù trợ, người tuổi Tuất dễ dàng thể hiện được khả năng lãnh đạo của mình. Ảnh minh họa: Internet

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.