Đúng 2 ngày tới (16 - 17/9): ‘Hiền lành sinh phú quý’, 3 con giáp trời thương ban cho vận may hiếm có: Thoát hết tam tai, gặt hái thành quả, công danh cao ngất, tài lộc vụt sáng như sao

Tâm linh - Tử vi 15/09/2022 18:55

Tử vi đúng 2 ngày tới (16 - 17/9), 3 con giáp có tài có lộc, càng sống tốt bao nhiêu, trời càng thương gặt hái thành quả bấy nhiêu.

Tuổi Tý

Trời sinh tuổi Tý vốn là những người cần mẫn và siêng năng. Ban đầu chịu khá nhiều vất vả, mệt nhọc trăm bề nhưng sau đó con đường công danh vì vậy mà “thuận buồm xuôi gió”. Người tuổi Tý không mưu cầu giàu sang nhưng bản mệnh của họ lại rất may mắn.

Vốn sẵn bản chất lương thiện hơn người, người tuổi Tý luôn có quý nhân phù trợ, dù gặp khó khăn gì cũng đều giải quyết được hết. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa chính là điều kiện cần và đủ để người tuổi Tý có cơ hội “thay da đổi thịt”, thay đổi vận mệnh.

Đúng 2 ngày tới (16 - 17/9): ‘Hiền lành sinh phú quý’, 3 con giáp trời thương ban cho vận may hiếm có: Thoát hết tam tai, gặt hái thành quả, công danh cao ngất, tài lộc vụt sáng như sao - Ảnh 1
Vốn sẵn bản chất lương thiện hơn người, người tuổi Tý luôn có quý nhân phù trợ. Ảnh minh họa: Internet

Tử vi đúng 2 ngày tới (16 - 17/9), nhờ cục diện ngũ hành Thổ sinh Kim, lại có Lục hợp trợ giúp, tài lộc của con giáp này khởi sắc mạnh mẽ, quan lộc thênh thang rộng mở. Con giáp này chuẩn bị đón tài lộc về túi, may mắn chất cao thành dòng.

Tuổi Tuất

Tử vi đúng 2 ngày tới (16 - 17/9), sự nghiệp của Tuất sẽ phát tài, tền bạc xài thoải mái, việc kiếm tiền đối với những người tuổi Tuất dễ như trở bàn tay. Nói chung, những người sinh năm Tuất là những người hiền lành, trầm tính và lịch sự. Họ cũng là những người kiên nhẫn, thông minh và quyến rũ.

Tính trách nhiệm cao và sự chú tâm đến từng chi tiết của họ cũng thường dẫn tới những thành công vang dội trong sự nghiệp mà những người khác không có được. Không dễ thích người khác, nhưng một khi đã đặt tình cảm vào ai thì họ sẽ rất chung thủy và làm tất cả những gì có thể để mang lại hạnh phúc cho người mình yêu.

Đúng 2 ngày tới (16 - 17/9): ‘Hiền lành sinh phú quý’, 3 con giáp trời thương ban cho vận may hiếm có: Thoát hết tam tai, gặt hái thành quả, công danh cao ngất, tài lộc vụt sáng như sao - Ảnh 2
Tử vi đúng 2 ngày tới (16 - 17/9), sự nghiệp của Tuất sẽ phát tài, tền bạc xài thoải mái, việc kiếm tiền đối với những người tuổi Tuất. Ảnh minh họa: Internet

Là những người có trái tim ấm áp, nồng hậu, vì thế tuổi Tuất được cho là những người không quá tham vọng nhưng lại được thượng đế chú ý tới và khoản đãi, không chủ ý đi tìm sự giàu có nhưng lại hay được thần tài ghé thăm bất ngờ. Theo nhiều chuyên gia phong thủy, có được các ngôi sao may mắn chiếu rọi nên con đường tài lộc của Tuất trở nên càng rộng mở và tươi sáng hơn. Với các đức tính sẵn có, họ sẽ chạm tới sự giàu có một cách dễ dàng.

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi đặc biệt kiên nhẫn, điềm đạm, không cáu gắt hay bốc đồng khi gặp chuyện. Mùi cũng là người chịu thương chịu khó, có tâm với nghề. Theo tử vi, đúng 2 ngày tới (16 - 17/9), các ngôi sao tốt sẽ soi rọi nên tuổi Mùi tha hồ tận hưởng niềm vui bất ngờ.

Thời gian này, sự nghiệp người tuổi Mùi sẽ thịnh vượng, vận may, thu nhập sẽ tiếp tục tăng theo tuổi tác. Những chú Dê chân thành, tốt bụng, hào phóng, về mặt tình cảm cũng là một người có trách nhiệm, yêu ai thì sẽ rất tình cảm, rất tận tâm nên những người tuổi Mùi nhất định sẽ tìm được tình yêu đích thực trong đời, thu được tình yêu ngọt ngào, tiền bạc đầy nhà, hôn nhân thuận buồm xuôi gió.

 *Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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