Thầy tử vi cảnh bảo: 4 con giáp bị VẬN XUI ẬP TỚI, tiền mất tật mang, dễ dính HOẠ thị phi trong 7 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 15/05/2019 05:00

Trong tuần tới, 4 con giáp này phải cẩn thận đủ đường kẻo bị tiểu nhân hãm hại, hao tài tốn ủa, cần kiềm chế tính nóng nảy kẻo thiệt thân.

4 con giáp này sẽ vướng họa thị phi, vận xui ập xuống đầu tới tấp khiến tiền tài, sự nghiệp ảnh hưởng nghiêm trọng trong 7 ngày tới.

Thầy tử vi cảnh bảo: 4 con giáp bị VẬN XUI ẬP TỚI, tiền mất tật mang, dễ dính HOẠ thị phi trong 7 ngày tới - Ảnh 1
 Chính vì được yêu mến, thành công nên Tý cũng khiến không ít người ganh ghét, đố kị mà âm thầm hãm hại - Ảnh minh họa: Internet

1. Tuổi Tý

Trời sinh người tuổi Tý thông minh, nhanh nhẹn và rất hoạt ngôn. Họ dễ dàng chiếm được cảm tình của những người xung quanh, gầy dựng được những mối quan hệ tốt đẹp. Vậy nhưng, chính vì được yêu mến, thành công nên Tý cũng khiến không ít người ganh ghét, đố kị mà âm thầm hãm hại.

Đặc biệt, trong 7 ngày tới Tý hãy đề cao cảnh giác, đừng vì cả tin mà bị tiểu nhân lợi dụng. Hãy nhớ, chẳng ai yêu thương bạn vô điều kiện ngoài gia đình.

Thầy tử vi cảnh bảo: 4 con giáp bị VẬN XUI ẬP TỚI, tiền mất tật mang, dễ dính HOẠ thị phi trong 7 ngày tới - Ảnh 2
Nếu muốn tránh xa thị phi Sửu hãy học cách làm chủ cảm xúc - Ảnh minh họa: Internet

2. Tuổi Sửu

Tử vi học chỉ rõ, Sửu là con giáp chân thành, lương thiện và khá bướng bỉnh. Một khi đã muốn có được thứ gì họ sẽ nỗ lực không ngừng để đạt được. Tuy nhiên, chính vì cố chấp nên Sửu dễ bị người khác công kích, “khích tướng” để đưa ra những quyết định sai lầm.

Nếu muốn tránh xa thị phi Sửu hãy học cách làm chủ cảm xúc, đừng vì những phút bốc đồng mà đánh mất những điều tốt đẹp trong cuộc sống của mình.

Thầy tử vi cảnh bảo: 4 con giáp bị VẬN XUI ẬP TỚI, tiền mất tật mang, dễ dính HOẠ thị phi trong 7 ngày tới - Ảnh 3
Để tự bảo vệ mình trước những phiền toái không đáng có Dần đừng dại cho người khác biết bạn có bao nhiêu tiền - Ảnh minh họa: Internet

3. Tuổi Dần

Dần là con giáp có tham vọng, bản lĩnh và luôn khát khao khẳng định bản thân. Thành công, tự tin và quảng giao nên vô tình Dần lại trở thành cái gai trong mắt người khác, khiến họ cảm thấy thua kém vì không bằng bạn.

Để tự bảo vệ mình trước những phiền toái không đáng có Dần đừng dại cho người khác biết bạn có bao nhiêu tiền, đang theo đuổi dự án nào. Có như thế bạn mới giữ được túi tiền của mình, nếu không sẽ bị kẻ hai mặt lừa gạt mà mất trắng.

Thầy tử vi cảnh bảo: 4 con giáp bị VẬN XUI ẬP TỚI, tiền mất tật mang, dễ dính HOẠ thị phi trong 7 ngày tới - Ảnh 4
Rất có thể kẻ thứ 3 sẽ chen chân vào mối quan hệ của hai bạn, khiến bạn mất cả tình lẫn tiền, đau khổ tột cùng - Ảnh minh họa: Internet

4. Tuổi Tỵ

Bị sao phá tài chiếu mệnh trong trong 1 tuần tới Tỵ làm gì cũng đổ bể, thất bại. Không chỉ gặp phải khó khăn trong tài chính, sự nghiệp xuống dốc không phanh Tỵ còn gặp phải những rắc rối trong chuyện tình cảm.

Nếu không biết cách quan tâm, chăm sóc đối phương thì rất có thể kẻ thứ 3 sẽ chen chân vào mối quan hệ của hai bạn, khiến bạn mất cả tình lẫn tiền, đau khổ tột cùng.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

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Từ khóa:   con giáp xui xẻo

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