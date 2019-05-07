3 con giáp được THẦN TÀI RÓT LỘC, cuối năm nay chắc chắn sẽ phú quý giàu sang, bạc tiền dư dả

Nhờ được cát tinh chiếu mệnh, trời Phật thương yêu những con giáp này sẽ thêm phúc thêm phần, kiếm tiền cực đỉnh. Cuối năm họ sẽ nằm trên đống tiền, thoải mái tiêu pha khiến ai cũng ganh tị.

Vận số của người tuổi Sửu sẽ có những chuyển biến tích cực từ đây đến cuối năm. Thần tài liên tục gõ cửa, thần may mắn bám riết giúp Sửu làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật. Đặc biệt, 3 tháng cuối năm Sửu sẽ nhận được khoản tiền thưởng cực lớn, tha hồ đón Tết cực to.

Người tuổi Sửu chăm chỉ, hiền lành và chịu thương chịu khó. Con giáp này không bao giờ lười nhác, càng không trông chờ, dựa dẫm để người khác giúp đỡ mình. Họ tự lực cánh sinh, phấn đấu không ngừng để có thể tiến xe hơn trên đường công danh, ổn định cuộc sống.

Tỵ làm ăn suôn sẻ đến mức quơ tay là có tiền, sung sướng an nhàn, chỉ việc ngồi rung đùi tiền cũng tự chui vào ví ào ào - Ảnh minh họa: Internet

2. Tuổi Tỵ

Những tháng đầu năm người tuổi Tỵ gặp phải khá nhiều điều không may. Họ bị đồng nghiệp chơi xấu, kẻ gian hãm hại nên bao nhiêu công sức đều đổ sông đổ bể, lâm vào cảnh trắng tay. Thay vì đầu hàng số phận, chấp nhận sống trong lầm than thì Tỵ lại quyết tâm lấy lại những gì đã mất, vực dậy sự nghiệp của mình.

Nhờ khôn ngoan, thông minh lại có gan làm giàu nên chỉ trong thời gian ngắn Tỵ đã thành công vượt bậc. Tỵ làm ăn suôn sẻ đến mức quơ tay là có tiền, sung sướng an nhàn, chỉ việc ngồi rung đùi tiền cũng tự chui vào ví ào ào.

Mão sẽ được thần tài chấm số đỏ, túi lúc nào cũng rủng rỉnh tiền - Ảnh minh họa: Internet

3. Tuổi Mão

Sống tình cảm, chân thành lại thương người nên Mão nhận được rất nhiều phúc đáp, được bề trên quý mến, thương yêu. Hơn cả, con giáp này có tinh thần cầu tiến, không ngại khổ cực để kiếm tiền nên dù sinh ra trong gia đình nghèo khó họ cũng có khả năng tự làm đại gia.

Từ tháng 5/2019, Mão sẽ được thần tài chấm số đỏ, túi lúc nào cũng rủng rỉnh tiền. Nếu đang có ý định đầu tư kinh doanh hay mở rộng quy mô thì đây chính là thời cơ nghìn năm có một để Mão có bạc tỷ trong tay, giàu sang vô đối.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.