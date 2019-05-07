3 con giáp được THẦN TÀI RÓT LỘC, cuối năm nay chắc chắn sẽ phú quý giàu sang, bạc tiền dư dả

Tâm linh - Tử vi 07/05/2019 10:08

Từ đây đến cuối năm, những con giáp này được quý nhân hết lòng nâng đỡ, thần tài nuông chiều nên sẽ phất lên như diều gặp gió, muốn nghèo cũng không được.

Nhờ được cát tinh chiếu mệnh, trời Phật thương yêu những con giáp này sẽ thêm phúc thêm phần, kiếm tiền cực đỉnh. Cuối năm họ sẽ nằm trên đống tiền, thoải mái tiêu pha khiến ai cũng ganh tị.

3 con giáp được THẦN TÀI RÓT LỘC, cuối năm nay chắc chắn sẽ phú quý giàu sang, bạc tiền dư dả - Ảnh 1
Thần tài liên tục gõ cửa, thần may mắn bám riết giúp Sửu làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật - Ảnh minh họa: Internet

1. Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu chăm chỉ, hiền lành và chịu thương chịu khó. Con giáp này không bao giờ lười nhác, càng không trông chờ, dựa dẫm để người khác giúp đỡ mình. Họ tự lực cánh sinh, phấn đấu không ngừng để có thể tiến xe hơn trên đường công danh, ổn định cuộc sống.

Vận số của người tuổi Sửu sẽ có những chuyển biến tích cực từ đây đến cuối năm. Thần tài liên tục gõ cửa, thần may mắn bám riết giúp Sửu làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật. Đặc biệt, 3 tháng cuối năm Sửu sẽ nhận được khoản tiền thưởng cực lớn, tha hồ đón Tết cực to.

3 con giáp được THẦN TÀI RÓT LỘC, cuối năm nay chắc chắn sẽ phú quý giàu sang, bạc tiền dư dả - Ảnh 2
Tỵ làm ăn suôn sẻ đến mức quơ tay là có tiền, sung sướng an nhàn, chỉ việc ngồi rung đùi tiền cũng tự chui vào ví ào ào - Ảnh minh họa: Internet

2. Tuổi Tỵ

Những tháng đầu năm người tuổi Tỵ gặp phải khá nhiều điều không may. Họ bị đồng nghiệp chơi xấu, kẻ gian hãm hại nên bao nhiêu công sức đều đổ sông đổ bể, lâm vào cảnh trắng tay. Thay vì đầu hàng số phận, chấp nhận sống trong lầm than thì Tỵ lại quyết tâm lấy lại những gì đã mất, vực dậy sự nghiệp của mình.

Nhờ khôn ngoan, thông minh lại có gan làm giàu nên chỉ trong thời gian ngắn Tỵ đã thành công vượt bậc. Tỵ làm ăn suôn sẻ đến mức quơ tay là có tiền, sung sướng an nhàn, chỉ việc ngồi rung đùi tiền cũng tự chui vào ví ào ào.

3 con giáp được THẦN TÀI RÓT LỘC, cuối năm nay chắc chắn sẽ phú quý giàu sang, bạc tiền dư dả - Ảnh 3
Mão sẽ được thần tài chấm số đỏ, túi lúc nào cũng rủng rỉnh tiền - Ảnh minh họa: Internet

3. Tuổi Mão

Sống tình cảm, chân thành lại thương người nên Mão nhận được rất nhiều phúc đáp, được bề trên quý mến, thương yêu. Hơn cả, con giáp này có tinh thần cầu tiến, không ngại khổ cực để kiếm tiền nên dù sinh ra trong gia đình nghèo khó họ cũng có khả năng tự làm đại gia.

Từ tháng 5/2019, Mão sẽ được thần tài chấm số đỏ, túi lúc nào cũng rủng rỉnh tiền. Nếu đang có ý định đầu tư kinh doanh hay mở rộng quy mô thì đây chính là thời cơ nghìn năm có một để Mão có bạc tỷ trong tay, giàu sang vô đối.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

Top con giáp được thần tài gõ cửa liên tục, tiền ập xuống đầu tới tấp trong 7 ngày tới

Top con giáp được thần tài gõ cửa liên tục, tiền ập xuống đầu tới tấp trong 7 ngày tới

7 ngày tới, top con giáp này sẽ được thần tài rải lộc khắp nhà, làm đâu thắng đó, làm một hưởng mười khiến ai cũng trầm trồ.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp giàu có

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 1 phút trước
Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Dinh dưỡng 2 giờ 1 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Tâm sự gia đình 3 giờ 1 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 1 phút trước
Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 5 giờ 1 phút trước
Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Tâm sự 6 giờ 1 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Tâm sự Eva 7 giờ 1 phút trước
Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 7 giờ 31 phút trước
Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Tâm sự 8 giờ 1 phút trước
Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Tâm sự gia đình 8 giờ 31 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng