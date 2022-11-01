Thầy phong thủy bốc số tử vi ngày 02/11/2022: 3 con giáp được phúc tinh chiếu mệnh, sự nghiệp hanh thông, niềm vui nối tiếp, àm gì cũng có quý nhân chiếu cố

Tâm linh - Tử vi 01/11/2022 16:48

Ngày 02/11/2022 3 con giáp này có phúc lộc dồi dào, công việc thăng hoa, tiền bạc rủng rỉnh.

Tuổi Dần

Những người tuổi Dần thường tài năng, lại túc trí đa mưu. Họ có bản lĩnh và có thể phản ứng nhanh trong mọi tình huống. Người tuổi này nhiều tham vọng, không chịu sống an phận thủ thường. Đồng thời, họ là người kiên trì và cầu tiến.

Ngày 02/11/2022, người tuổi này gặp nhiều điềm lành, được phúc tinh chiếu mệnh nên vận rủi qua nhanh, vận may gõ cửa. Người tuổi này nếu đang có ý định chuyển việc sẽ nhận được công việc có mức lương cao và có cơ hội thăng tiến tốt hơn chỗ làm hiện tại.

Với những người làm kinh doanh, trong tháng này họ tiếp cận được nhiều khách hàng hơn. Doanh thu của họ cũng tăng lên trông thấy.

Đối với những người tuổi Dần gặp khó khăn trong công việc tháng này, họ cần nghiêm túc nhìn nhận lỗi sai, khuyết điểm để hoàn thiện bản thân. Cơ hội sẽ đến với họ trong nay mai.

Thầy phong thủy bốc số tử vi ngày 02/11/2022: 3 con giáp được phúc tinh chiếu mệnh, sự nghiệp hanh thông, niềm vui nối tiếp, àm gì cũng có quý nhân chiếu cố - Ảnh 1
Ngày 02/11/2022, người tuổi này gặp nhiều điềm lành, được phúc tinh chiếu mệnh nên vận rủi qua nhanh, vận may gõ cửa.  Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Hợi

Theo tử vi 12 con giáp, người sinh năm Hợi tính cách hiền hòa, trầm lặng, tấm lòng thiện lương. Trong công việc, họ không nề hà khó khăn, vất vả, luôn dốc lòng, dốc sức để hoàn thành nhiệm vụ. Nhiều người đánh giá cao con giáp này vì họ có tinh thần trách nhiệm, chí công vô tư.

Vận thế của họ thời điểm trước đây không được tốt nhưng con giáp này cũng chớ nên nản lòng. Ngày 02/11/2022, đường công danh, sự nghiệp của họ sẽ có nhiều chuyển biến tích cực. Trong tháng này, con giáp tuổi Hợi sẽ có quý nhân phù trợ, gặp dữ hóa lành.

Trong công việc, họ được cấp trên tạo điều kiện thuận lợi để học tập, phấn đấu, phát huy năng lực. Thời gian này, nhờ làm việc chăm chỉ, người tuổi này kiếm tiền về đầy túi.

 

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi tính tình hiền lành, hòa đồng, thích giao lưu, gần gũi với mọi người. Tuy nhiên, nhược điểm của con giáp này là họ khá cẩu thả, không dứt khoát, hay do dự trước mỗi cơ hội. Con giáp này sống khá an phận. Họ cảm nhận được niềm hạnh phúc từ những điều giản đơn.

Ngày 02/11/2022, người tuổi Mùi được sao tốt chiếu mệnh, tài vận khởi sắc, may mắn gõ cửa. Người tuổi này làm ăn phát đạt, ký được nhiều hợp đồng, hàng hóa bán chạy hơn thấy rõ. Người làm công ăn lương cũng đạt được thành tích tốt, được cấp trên ưu ái. Mọi khó khăn, vướng mắc trong cuộc sống của họ đều được tháo gỡ.

Đồng thời trong tháng này, một số ít người tuổi Mùi cũng gặp rắc rối trong sự nghiệp. Lúc này, họ cần tiếp tục học hỏi kinh nghiệm, phương pháp thành công của những người khác để tìm ra hướng đi mới cho bản thân. Nỗ lực hết sức, người tuổi này sẽ đạt được thành công trong tương lai gần.

 

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.

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