Thầy phong thủy bật mí 'đúng 06h00 sáng 28/05 trở đi' 3 con giáp gặp cơ may hiếm có, Thần Tài chiếu cố nồng hậu, cuộc sống thăng hoa trông thấy

Trong số 12 con giáp, người tuổi Hợi vốn sinh ra đã được hành Thủy trong ngũ hành hỗ trợ, đúng 06h00 sáng 28/05 trở đi được hành Kim chiếu rọi tạo ra tổ hợp Kim sinh Thủy phù trợ khiến họ có được nhiều may mắn, có cơ hội phát tài, kinh doanh phát đạt.

Con giáp Hợi trong thời gian tới cung Phúc Đức có một hung tinh phát huy sức ảnh hưởng khiến sức khỏe không được tốt, cần lưu ý nghỉ ngơi. Tuy nhiên, bởi số cát tinh nhiều hơn hung tinh nên họ có gặp nguy cũng hóa an, mọi chuyện được hóa giải nhanh chóng.

Tuổi Thân

Vào chủ nhật tuần này nhìn chung là một năm khá may mắn với người tuổi Thân, đặc biệt là khoảng thời gian cuối năm. Một trong những yếu tố giúp con giáp này đạt được thành công chính là sự giúp sức của quý nhân.

Trong công việc, những chú Khỉ dễ được cấp trên hoặc đồng nghiệp đưa tay giúp đỡ. Có được lợi thế này, tuổi Thân đã phát huy rất tốt và đạt được những bước biến nhất định.

Sự giúp sức của quý nhân khiến tuổi Thân thêm tự tin vào chính mình. Họ vốn là những người rất nhanh nhạy, nay lại vượng vận quý nhân nên vận trình thêm nhiều phần thuận lợi.

Tiền bạc của con giáp này cũng rủng rỉnh hơn nhiều. Dù là người làm công ăn lương hay người làm kinh doanh, tuổi Thân cũng sẽ giàu lên một cách nhanh chóng. Tuy nhiên lời khuyên là tuổi Thân chớ thấy vậy mà tiêu xài hoang phí.

Tuổi Ngọ

Tuổi Ngọ vốn là những người được trời phú sự thông minh nhanh nhẹn. Họ thích cuộc sống tự do, sẵn sàng đối mặt với thử thách để chứng minh bản thân mình. Tuy nhiên, đôi khi con giáp này hơi quá hiếu thắng và nóng vội nên để cơ hội tuột mất khỏi tay.

Tđúng 06h00 sáng 28/05 trở đi người tuổi Ngọ sẽ chứng kiến sự thăng hoa ngoạn mục trong vận trình tài lộc. Cụ thể, mọi khó khăn trong thời gian trước sẽ được con giáp này giải quyết ổn thỏa. Bản mệnh được cả Thần Tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, công việc làm ăn suôn sẻ kéo theo tài vận dồi dào.

Trong công việc, những chú Ngựa vẫn khó tránh khỏi chút khúc mắc song đã có quý nhân đưa tay sẵn sàng giúp đỡ. Trời sinh tuổi Ngọ vốn nhanh nhạy, nay lại nhận được cơ hội do quý nhân mang lại nên nhất định sẽ không bỏ lỡ. Thành công cũng là thành quả xứng đáng cho con giáp biết phấn đấu này.

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.