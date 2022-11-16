Thầy bói mù chỉ rõ 2h khuya Thứ 5 ngày 17/11 có Thiên Tinh xuất hiện trợ mệnh 3 con giáp: Từ nay phúc lộc sâu dày, tiền bạc lai láng, sức khỏe cường tráng, hạnh phúc thênh thang, ý chí vươn cao

Tâm linh - Tử vi 16/11/2022 01:20

Trong khung giờ này, mồ hôi và công sức của những con giáp sau sẽ biến thành trái ngọt. Tài lộc của họ sẽ vụt sáng, đại cát đại lợi, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, phát tài như ý.

 Tuổi Mùi

Trong khung giờ này, tuổi Mùi sẽ tận hưởng phước lành trời ban, tình cảm và tiền bạc đều suôn sẻ thăng hoa. Tuổi Mùi sẽ tìm được cơ hội mới để phát triển sự nghiệp, may mắn hơn Mùi được công thành danh toại, tài vận mỗi năm mỗi tăng, cuộc sống những năm sau nữa không cần lo cơm áo gạo tiền và đương nhiên được sống thoải mái sung túc.

Thầy bói mù chỉ rõ 2h khuya Thứ 5 ngày 17/11 có Thiên Tinh xuất hiện trợ mệnh 3 con giáp: Từ nay phúc lộc sâu dày, tiền bạc lai láng, sức khỏe cường tráng, hạnh phúc thênh thang, ý chí vươn cao - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nhìn chung, tuổi Mùi thuận buồm xuôi gió, gia đạo chuyển biến, phúc khí vô cùng. Nếu chưa có người yêu thì Mùi sẽ gặp được người bạn tâm đầu ý hợp, tính tình vui vẻ.

Tuổi Tý

Xin chúc mừng tuổi Tý khi bạn chính là một trong những con giáp vượng tài trong khung giờ này. Thiên Tài xuất hiện, bạn có thêm cơ hội để cải thiện mức thu nhập hiện tại. May mắn hôm nay chủ yếu dành cho người làm kinh doanh buôn bán, bản mệnh tha hồ hưởng lộc từ nguồn tài khí đang rất vượng của mình.

Thầy bói mù chỉ rõ 2h khuya Thứ 5 ngày 17/11 có Thiên Tinh xuất hiện trợ mệnh 3 con giáp: Từ nay phúc lộc sâu dày, tiền bạc lai láng, sức khỏe cường tráng, hạnh phúc thênh thang, ý chí vươn cao - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Với người làm công ăn lương, tuy không có khoản thu cụ thể ngay trong ngày như người kinh doanh, nhưng công việc của bạn vẫn khá suôn sẻ, làm đâu xong đấy, nhiệm vụ được hoàn thành một cách trọn vẹn. Bạn có thể nhờ vậy mà được cấp trên tin tưởng, chắc chắn sẽ có cơ hội trọng dụng trong tương lai.

Tuổi Mão

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mão thường là người thông minh, mưu trí, nhanh nhẹn. Họ có con mắt tinh tường, nhìn xa trông rộng. Người tuổi này tốt bụng, nhiệt tình, luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác. Con giáp này có khả năng thích nghi với hoàn cảnh, chịu đựng được áp lực công việc và cuộc sống.

Thầy bói mù chỉ rõ 2h khuya Thứ 5 ngày 17/11 có Thiên Tinh xuất hiện trợ mệnh 3 con giáp: Từ nay phúc lộc sâu dày, tiền bạc lai láng, sức khỏe cường tráng, hạnh phúc thênh thang, ý chí vươn cao - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Trong khung giờ này, người tuổi Mão gặp nhiều may mắn, tài lộc hanh thông, tiền bạc rủng rỉnh. Ngay từ đầu tháng, con giáp này đã nhận thêm cơ hội thăng tiến trong công việc. Nhờ đạt được thành tích tốt, con giáp này sẽ sớm thăng quan tiến chức, lương thưởng đều cải thiện. Ngoài ra, người làm kinh doanh cũng có thêm cơ hội hợp tác làm ăn. Những người buôn bán nhỏ cũng được tạo điều kiện, tiếp cận khách hàng. Người tuổi Mão làm việc chăm chỉ, tận tụy nên sẽ đạt được thành tựu như mong đợi.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo.

Quan Âm rải ‘Lộc’ đầu mùa Đông vào đúng 5h sáng Thứ 4 ngày 16/11: 3 con giáp hợp vía nhận lộc triền miên, từ nay tiền vào bạc tỷ, vạn sự thuận lợi, tỷ sư như ý, cả đời hạnh phúc thập toàn

Quan Âm rải ‘Lộc’ đầu mùa Đông vào đúng 5h sáng Thứ 4 ngày 16/11: 3 con giáp hợp vía nhận lộc triền miên, từ nay tiền vào bạc tỷ, vạn sự thuận lợi, tỷ sư như ý, cả đời hạnh phúc thập toàn

May mắn kéo đến hiên nhà, 3 con giáp cất cánh bay cao, tiền vào như nước, có vận trình vô cùng khởi sắc, tài chính cực vượng, công danh phát đạt bất ngờ.

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