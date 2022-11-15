3 con giáp xui xẻo nhất vào 8 giờ 8 phút ngày 16/11: Tài Lộc ảm đạm, làm gì cũng khó, rắc rối bủa vây, vận trình u ám

Tử vi dự đoán, 3 con giáp xui xẻo vào thời điểm này, làm gì cũng không thuận lợi, hung tinh xuất hiện đe dọa nguy cơ mất tiền hao của.

Tuổi Ngọ Chịu tác động từ hung vận quá lớn, người tuổi Ngọ nên chú ý tới những hạng mục công việc còn dang dở của mình, tập trung giải quyết cho gọn gàng, hạn chế lo chuyện bao đồng. Điềm báo tử vi cho thấy bản mệnh dễ gặp phải thị phi, lời ra tiếng vào từ người khác hoặc cạnh tranh không lành mạnh từ những kẻ tiểu nhân, đối thủ của mình. Thời điểm này, cũng nên cẩn trọng hơn trong cách làm việc của mình, để tránh những sai sót có thể trở thành thứ để kẻ xấu lợi dụng. Lời ăn tiếng nói phải được trau chuốt trước khi phát ngôn. Ảnh minh họa: Internet Bên cạnh đó, trước khi đưa ra bất cứ quyết định nào trong thời điểm này, bạn nên tham khảo các luồng ý kiến đa chiều, tìm hiểu thật kỹ để tránh phải hối hận về sau vì sự khinh suất của bản thân.

Tuổi Tuất Trong thời gian này, công việc lu bu khiến con giáp tuổi Tuất chẳng thể nghĩ việc gì ngoài xử lý những nhiệm vụ trong ngày, điều này đã ảnh hưởng đến vận may tình duyên của bạn.

Ảnh minh họa: Internet Trong thời điểm này, còn không tưởng tượng nổi mối quan hệ tình cảm của mình lao dốc không phanh như thế. Thậm chí, xung đột xảy ra ở mức cao trào, sau nhiều lần tranh cãi dẫn đến chia tay. Tuổi Tuất cũng đừng nên quá lo lắng mà ảnh hưởng tới tinh thần. Mà nên gắng hết mình thì mọi xui xẻo rồi cũng sẽ sớm qua đi.

Tuổi Tị Đây không phải là quãng thời gian quá suôn sẻ với Tị khi hung vận của bạn khá lớn. Bản mệnh nên chuẩn bị sẵn tinh thần đối mặt với những sự cố bất ngờ xảy đến với mình. Đặc biệt ở phương diện tài lộc, con giáp này tin người mù quáng khiến tiền bạc tổn hao không ít. Hãy thật cẩn trọng trong mọi quyết định, bởi xung quanh bạn có những kẻ tiểu nhân chỉ chực chờ bạn sơ hở là phá hoại công việc làm ăn, bày mưu chiếm đoạt lợi ích của bạn ngay. Ảnh minh họa: Internet Ngoài ra, bạn còn dễ xao nhãng cho những công việc ngoài luồng. Nếu không nhanh chóng chấn chỉnh lại thái độ làm việc thì khó tránh khỏi những sai lầm lớn. *Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo.

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