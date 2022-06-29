Thánh nhân chiêu đãi kẻ hiền tài, từ năm 2022 - 2025, 3 con giáp hưởng phúc lộc sâu dày, tài khoản có tiền tỷ, vàng bạc phủ đầy người

Tâm linh - Tử vi 29/06/2022 03:30

Dưới đây là 3 con giáp hay than nghèo kể khổ nhưng là 'đại gia ngầm', vậy nên mọi người đừng bị đánh lừa nhé.

Tuổi Hợi

Những người tuổi Hợi thường rất dễ tính, bao dung và chẳng bao giờ chấp nhất những chuyện vặt vãnh. Chỉ cần lỗi đó không quá nghiêm trọng thì họ có thể bỏ qua. Họ cũng không có thói quen nói xấu đồng nghiệp, khích bác, ly gián, mà ngược lại rất thích quan tâm, chia sẻ, nhất là với những người mới. Cũng chính vì tính cách này mà người tuổi Hợi rất được lòng mọi người, được sếp tin yêu, đồng nghiệp quý mến.

Vì được nhiều người tín nhiệm nên mối làm ăn của tuổi Hợi cũng vì thế mà nhiều vô kể. Dự đoán từ năm 2022 - 2025, bản mệnh của người tuổi Hợi vốn đã rất may mắn. Cuộc đời họ dù có gặp trắc trở cũng sẽ nhanh chóng vượt qua. Do đó, người tuổi Hợi lúc nào cũng dư dả tiền bạc và được gọi là đại gia ngầm cũng chẳng sai. Thế nhưng, dù giàu có, người tuổi Hợi không thích khoe khoang và sống rất giản dị. Bởi thế, đừng nhìn vẻ bề ngoài của những người tuổi Hợi giản dị mà chê họ nghèo nhé! Nhầm to rồi đấy.

Thánh nhân chiêu đãi kẻ hiền tài, từ năm 2022 - 2025, 3 con giáp hưởng phúc lộc sâu dày, tài khoản có tiền tỷ, vàng bạc phủ đầy người - Ảnh 1
Dự đoán từ năm 2022 - 2025, bản mệnh của người tuổi Hợi vốn đã rất may mắn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tuổi Dần vốn nổi tiếng là người thông minh, bản lĩnh, giỏi kiếm tiền và không bao giờ khuất phục trước khó khăn. Trong cuộc sống, tuổi Dần không cho phép người khác coi thường mình nên bản mệnh luôn nỗ lực phấn đấu để có được cuộc sống giàu sang, sung túc. Với tính cách này cộng thêm có tài lãnh đạo nên tuổi Dần dễ dàng đạt được vị trí cao trên con đường sự nghiệp.

Mặc dù vậy, tuổi Dần lại vô cùng giản dị, không điệu đà, tuy lúc tiền trong ví cũng đầy ắp nhưng họ không thích phô trương. Do tính tình phóng khoáng, chịu chi nên tuổi Dần dễ chiếm được cảm tình từ đối tác, nhờ vậy mà họ sẽ kí kết được nhiều hợp đồng, tiền tài lên như diều gặp gió. Đặc biệt, trong năm từ 2022 - 2025, con giáp tuổi Dần sẽ có sự nghiệp vững chắc, tiền vào như nước chảy, nếu nói là đại gia cũng không hề quá.

Thánh nhân chiêu đãi kẻ hiền tài, từ năm 2022 - 2025, 3 con giáp hưởng phúc lộc sâu dày, tài khoản có tiền tỷ, vàng bạc phủ đầy người - Ảnh 2
 Trong năm từ 2022 - 2025, con giáp tuổi Dần sẽ có sự nghiệp vững chắc, tiền vào như nước chảy, nếu nói là đại gia cũng không hề quá - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Nhìn bề ngoài, nhiều người có thể nghĩ rằng tuổi Thìn khó lòng mà trở thành đại gia được nhưng thực chất họ lại có tướng số làm lãnh đạo, chẳng qua con giáp này không thích phô trương mà thôi. Trời sinh tuổi Thìn tư chất thông minh, trí tuệ vượt trội hơn người, có mệnh phú quý song họ lại là người khiêm tốn, sống đơn giản. Thỉnh thoảng con giáp này kêu ca về vấn đề tiền bạc nhưng đó chỉ là khó khăn trong chốc lát thôi.

Bên cạnh đó, đa số những người cầm tinh con rồng đều biết cách chi tiêu, quản lý tiền bạc, không tiêu xài phung phí và bất kể trước khi chi khoản gì, họ đều suy tính rất kỹ càng. Bên cạnh đó, họ còn là người có nghị lực, không bỏ cuộc giữa chừng nên dễ gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống. Với những tính cách này mà tuổi Dần được xếp vào danh sách 3 con giáp hay than nghèo kể khổ nhưng là 'đại gia ngầm', lắm tiền nhiều của từ năm 2022 - 2025.

Thánh nhân chiêu đãi kẻ hiền tài, từ năm 2022 - 2025, 3 con giáp hưởng phúc lộc sâu dày, tài khoản có tiền tỷ, vàng bạc phủ đầy người - Ảnh 3
 Tuổi Dần được xếp vào danh sách 3 con giáp hay than nghèo kể khổ nhưng là 'đại gia ngầm', lắm tiền nhiều của từ năm 2022 - 2025 - Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin bài viết chỉ mang tính chất tham khảo

Cuối ngày hôm nay 28/6, 3 con giáp 'ấm túi tiền', bạc vàng phủ phê, may mắn đứng số 1 không ai dám tranh số 1

Cuối ngày hôm nay 28/6, 3 con giáp 'ấm túi tiền', bạc vàng phủ phê, may mắn đứng số 1 không ai dám tranh số 1

Tử vi 12 con giáp cho hay, 3 con giáp may mắn dưới đây sẽ cầu tài như ý, tiền bạc ùa vào nhà, đi đâu cũng gặp quý nhân vào cuối ngày hôm nay.

Xem thêm
Từ khóa:   3 con giáp 12 con giáp tử vi 3 năm tới tử vi ngày mai

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 28 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 23 phút trước
Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 13 phút trước
Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 13 phút trước
Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Đời sống 7 giờ 38 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 13 phút trước
Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 13 phút trước
Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 13 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 28 phút trước
Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Dinh dưỡng 10 giờ 43 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026