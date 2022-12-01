Tháng cuối năm của 3 con giáp: Dậu tiền tài khởi sắc, Dầnn công việc thăng tiến, Tỵ tình yêu thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 01/12/2022 08:19

3 con giáp này sẽ nhận được nhận điều may mắn, tiền tài, công việc lẫn tình yêu đều nở rộ trong tháng 12.

Tuổi Dậu

Những người tuổi Dậu thường dũng cảm, tự tin. Một khi đã mong muốn điều gì họ sẽ nỗ lực hết mình để giành lấy. Trong lĩnh vực chuyên môn họ tỏ ra là những người tài giỏi và thường nắm giữ những vị trí cao.

Nhờ sự phù hộ của các cát tinh nên vận trình công việc của người tuổi Dậu trong tháng 12 đặc biệt hanh thông. Họ lại được quý nhân giúp đỡ nên thu về những khoản tiền không hề nhỏ.

Tất nhiên cũng phải công nhận tài năng của người tuổi Dậu. Họ có tư duy rõ ràng, có khả năng phân biệt và thuyết phục mạnh mẽ. Trong tháng này, Dậu dễ dàng nhận được sự tin tưởng và ủng hộ của cấp trên tại đơn vị công tác.

Vì công việc đang trên đà thuận lợi nên Dậu chỉ cần chăm chỉ thêm một chút là sẽ thu về cho mình khối tài sản đáng kể.

Tháng cuối năm của 3 con giáp: Dậu tiền tài khởi sắc, Dầnn công việc thăng tiến, Tỵ tình yêu thăng hoa - Ảnh 1
Nhờ sự phù hộ của các cát tinh nên vận trình công việc của người tuổi Dậu trong tháng 12 đặc biệt hanh thông. Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Dần

Những người tuổi Dần khá bướng bỉnh. Đó vừa là nhược điểm nhưng cũng vừa là ưu điểm. Vì bướng bỉnh nên họ không chịu thua kém người khác. Và vì thế nên trong công việc họ cũng luôn nỗ lực hết mình. Sự bướng bỉnh cũng khiến Dần nghiêm khắc với bản thân mình. Vì chịu khó học hỏi nên sự nghiệp của họ phát triển khá tốt.

Vận trình công việc của Dần trong tháng 12 khá tốt. Những cơ hội mới sẽ mở ra trước mắt Dần và họ có cơ hội tăng lương, thăng chức hoặc có nhiều dự án thu về lợi nhuận cao.

Điều này cũng hoàn toàn xứng đáng bởi người tuổi Dần có khả năng lãnh đạo. Họ có năng lực chuyên môn, có khả năng quan lý nên công việc trôi chảy.

Vai trò mới cũng giúp Dần phát huy được tài năng, thể hiện được bản thân. Nhưng có một điều Dần phải ghi nhớ là cần tiết chế để tránh bị ghen ghét.

Tuổi Tỵ

Trong tháng 12 người tuổi Tỵ gặp được nhiều may mắn do có nhiều cát tinh giúp đỡ. Tỵ gặp nhiều điều tốt lành, hạnh phúc lại được thêm quý nhân giúp đỡ trong công việc nên cuộc sống khá thuận buồm.

Tài lộc của người tuổi Tỵ sẽ còn hanh thông hơn vào tháng 12. Các cơ hội liên tiếp mở ra khiến Tỵ tăng thêm quyền lực. Cơ hội thăng tiến, tăng lương nằm trong lòng bàn tay. Vì có nhiều ý tưởng táo bạo nên họ cũng được lãnh đạo và người lớn tuổi chú ý.

Tháng 12, người tuổi Tỵ có quý nhân giúp đỡ nên dù có gặp rắc rối thì vẫn sẽ được giải quyết ổn thỏa. Không chỉ vậy, cơ hội còn đến nhiều hơn với người tuổi này.

 

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.

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