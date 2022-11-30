Tử vi 1/12/2022, gọi tên 4 con giáp MAY MẮN nhất trần gian, THÀNH CÔNG MỸ MÃN nhất trên đời, ai ai cũng phải hờn ghen và chúc mừng thắng lợi, hạnh phúc

Vận khí may mắn, có thể thuận lợi phát huy tài năng và bản lĩnh của mình. Đường công danh hứa hẹn sẽ đạt được bước tiến mới, chỉ chờ con giáp này nhanh chân bắt lấy thời cơ.

Với sự giúp đỡ của Tam Hợp, người tuổi Ngọ không chỉ vượng duyên mà còn vượng tài vô cùng. Tình cảm của các cặp đôi đang rất thăng hoa, có thể sẽ tính tới chuyện về chung 1 nhà. Đừng quên rằng hôm nay Hỷ thần nằm ở hướng Nam nhé.

Về phương diện tình cảm tiến triển tốt đẹp. Nếu người tuổi Hợi đã yêu một khoảng thời gian dài thì có thể tính tới chuyện kết hôn được rồi, hoặc nhân dịp này thì cầu hôn nửa kia của mình đi. Vợ chồng kết hôn nhiều năm rồi thì nên tổ chức một bữa tiệc kỷ niệm, nhờ vậy mà tình cảm ngày càng gắn bó khăng khít hơn.

Tử vi 1/12/2022, bạn cũng không phải lo lắng vấn đề tiền bạc khi cát thần Tam Hợp mở ra nhiều cơ hội kiếm tiền và soi đường cho bạn có kế hoạch sử dụng tiền hiệu quả. Người làm kinh doanh trở nên bận rộn hơn khi có nhiều đơn hàng về, phải tất bật ngược xuôi từ sáng tới tối, bù lại thì lợi nhuận tăng cao gấp bội.

Tử vi 1/12/2022, bạn không phải lo lắng vấn đề tiền bạc. Ảnh minh họa: Internet

Ngày này, Chính Ấn cũng mở ra không ít cơ hội phát triển thuận lợi cho những chú Ngựa. Bản mệnh là người có tinh thần trách nhiệm cao, không ngại khó ngại khổ, sẵn sàng hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Nhờ vậy, con giáp này dễ dàng nhận được sự tin tưởng của cấp trên và đồng nghiệp, được mọi người ủng hộ hết mình.

Tuổi Tuất

Có Tam Hợp xuất hiện, người tuổi Tuất đón nhiều tin vui về tài chính, việc kiếm tiền trở nên thuận lợi hơn rất nhiều. Bạn tạo dựng được những mối quan hệ xã giao tốt đẹp, từ đó cơ hội cứ thế tìm đến khi có quý nhân giúp đỡ.

Con giáp này nhận được những cơ hội hợp tác, ký kết hợp đồng rất béo bở, hứa hẹn mang về lợi nhuận khả quan không chỉ cho bản thân mà còn cả doanh nghiệp. Điều này sẽ giúp bạn ghi điểm trong mắt cấp trên, tự tạo ra lợi thế thăng tiến cho mình.

Tử vi 1/12/2022 có quý nhân nâng đỡ nên gặp được nhiều cơ hội làm ăn tốt, khiến mọi người ngưỡng mộ.

Với những người làm công ăn lương có cơ hội khẳng định bản thân và được cấp trên công nhận. Nhờ đó, một khoản thưởng nóng có thể về tay tuổi Tuất. Con giáp này cũng có thể nhận được cơ hội tăng lương, thăng chức. Với những người làm ăn kinh doanh gặp nhiều thuận lợi, nguồn tiền quy vòng đều đặn... rất có thể sẽ có cơ hội giúp người tuổi Tuất có thể ký kết được những hợp đồng mới, có giá trị lớn.

*Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm