Tử vi ngày 01.12.2022, con số may mắn gọi tên 3 người tuổi này: Định mệnh dẫn lối thành công, gánh vàng gánh bạc về nhà, trời cho trúng lớn, không đại gia cũng là tỷ phú

Tâm linh - Tử vi 30/11/2022 11:02

Tử vi ngày 01.12.2022, 3 con giáp thành công muốn lối, thắng lợi muôn phương, gặt hái nhiều thành công, tương lai tỏa sáng.

Tuổi Thìn

Thành công của một cá nhân thường được tổng hợp bởi nhiều yếu tố, nhiều phương diện. Trong số đó, khả năng của bản thân là yếu tố mang tính quyết định khá lớn. Người tuổi Thìn là con giáp may mắn khi mà sở hữu những yếu tố khách quan khá tốt, trời sinh thông minh đĩnh ngộ, dường như chiến thắng người khác ngay từ vạch xuất phát.

Tử vi ngày 01.12.2022, con số may mắn gọi tên người tuổi Thìn. Họ có năng lực cao, học hỏi cũng nhanh hơn người khác, nhờ thế mà không ngừng tiến bộ. Điều kiện bản thân sẵn có, lại tốt đến như vậy nên việc gì đến tay họ cũng được giải quyết ổn thỏa đâu ra đấy, kết quả thành công mỹ mãn, chẳng có gì ngạc nhiên khi bao người ngưỡng mộ. Vận mệnh giàu sang cũng được dự báo đến họ.

Tử vi ngày 01.12.2022, con số may mắn gọi tên 3 người tuổi này: Định mệnh dẫn lối thành công, gánh vàng gánh bạc về nhà, trời cho trúng lớn, không đại gia cũng là tỷ phú - Ảnh 1
Tử vi ngày 01.12.2022, con số may mắn gọi tên người tuổi Thìn. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu rất thật thà, chân thành và tốt bụng, họ sẵn sàng giúp đỡ người khác mà quên đi lợi ích của bản thân. Trong cuộc sống, người này có tính tự lập cao, tuyệt đối không ỷ lại, dựa dẫm vào người khác. Thành công họ đạt được đều dựa trên sự chăm chỉ, kiên nhẫn và cố gắng nỗ lực của bản thân.

Theo 12 con giáp, tử vi ngày 01.12.2022, nhờ có Cát tinh chiếu mệnh, Thần Tài đưa đường chỉ lối, tài lộc của những chú Trâu sẽ thăng hoa rực rỡ. Con giáp may mắn được báo mệnh vượt mọi tai ương, gặt hái niềm tin thắng lợi. Sửu càng ăn nên làm ra nhờ quyết tâm, công việc hanh thông, làm ăn thuận lợi.

Tử vi ngày 01.12.2022, con số may mắn gọi tên 3 người tuổi này: Định mệnh dẫn lối thành công, gánh vàng gánh bạc về nhà, trời cho trúng lớn, không đại gia cũng là tỷ phú - Ảnh 2
Theo 12 con giáp, tử vi ngày 01.12.2022, nhờ có Cát tinh chiếu mệnh, Thần Tài đưa đường chỉ lối, tài lộc của những chú Trâu sẽ thăng hoa rực rỡ. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Trong mắt người khác, người tuổi Tý là con giáp cực kì may mắn, bởi lẽ việc dù có khó khăn đến đâu, chỉ cần giao cho con giáp này là chuyện đâu vào đó, họ đều có thể hoàn thành đúng như thời hạn, đúng như yêu cầu. Hơn nữa, chỉ cần người tuổi Tý muốn điều gì, muốn đạt được mục tiêu gì thì đều được thỏa nguyện, hiếm khi nào kết quả không như mong đợi.

Tử vi ngày 01.12.2022 những gì mà con giáp này đạt được hoàn toàn không phải dựa hết vào may mắn, mà bản thân họ cũng cố gắng và nỗ lực rất nhiều. Họ không ngừng tự rèn luyện bản thân, khiến cho mình trở nên giỏi giang, thêm vào vận may có sẵn, thành công dường như chẳng bao giờ từ chối người tuổi Tý.

 *Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Từ khóa:   tu vi tử vi tử vi ngày tử vi 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Loại rau quen thuộc giúp tăng cường sức đề kháng và thanh lọc cơ thể

Loại rau quen thuộc giúp tăng cường sức đề kháng và thanh lọc cơ thể

Dinh dưỡng 33 phút trước
Sau hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Sau hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 48 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (30/9/2026), 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (30/9/2026), 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 18 phút trước
Sau 2 năm ly thân, chồng âm thầm vào phòng vợ cũ và cái kết bất ngờ không ngờ tới

Sau 2 năm ly thân, chồng âm thầm vào phòng vợ cũ và cái kết bất ngờ không ngờ tới

Tâm sự 1 giờ 33 phút trước
Cuối ngày hôm nay (30/9/2026), 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Cuối ngày hôm nay (30/9/2026), 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 48 phút trước
Thức trắng dán lại tờ đăng ký kết hôn bị xé, chồng khiến vợ bật khóc trước ngày ra tòa

Thức trắng dán lại tờ đăng ký kết hôn bị xé, chồng khiến vợ bật khóc trước ngày ra tòa

Tâm sự gia đình 2 giờ 33 phút trước
Vợ đưa ra 1 vật duy nhất, gã chồng đòi bỏ nhà theo bồ lập tức bật khóc nức nở

Vợ đưa ra 1 vật duy nhất, gã chồng đòi bỏ nhà theo bồ lập tức bật khóc nức nở

Tâm sự gia đình 3 giờ 33 phút trước
Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Tâm sự 4 giờ 33 phút trước
Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Tâm sự 5 giờ 33 phút trước
Giấc mộng đổi đời nhờ chồng giàu và sự thật đắng ngắt đằng sau yêu cầu trong đêm tân hôn

Giấc mộng đổi đời nhờ chồng giàu và sự thật đắng ngắt đằng sau yêu cầu trong đêm tân hôn

Tâm sự gia đình 6 giờ 3 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Sau hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (30/9/2026), 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (30/9/2026), 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Cuối ngày hôm nay (30/9/2026), 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Cuối ngày hôm nay (30/9/2026), 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông