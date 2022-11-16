Tháng cuối cùng của năm 2022 Nhâm Dần, 4 con giáp được Ngọc Hoàng ban lộc, dễ 'TRÚNG ĐẬM' đổi vận cực giàu, vàng đeo kín tay

Tâm linh - Tử vi 16/11/2022 09:19

Trong tháng 12 này, 4 tuổi này được sao tốt chiếu mệnh nên tài vận vượng hơn thấy rõ, làm kinh doanh thì tài lộc vượng phát, buôn may bán đắt.

Tuổi Mùi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mùi có tính cách ôn hòa, có khiếu hài hước, nhờ vậy, họ luôn để lại ấn tượng tốt cho người khác.

Cuộc sống của con giáp này sẽ có những chuyển biến tích cực vào cuối năm nay. Có thể nói, họ sẽ ngày càng đạt được chỉ số cao về hạnh phúc, tuy thời gian trước có lúc trầm nhưng giờ đến lúc "thăng lớn".

Tháng cuối cùng của năm 2022 Nhâm Dần, 4 con giáp được Ngọc Hoàng ban lộc, dễ 'TRÚNG ĐẬM' đổi vận cực giàu, vàng đeo kín tay - Ảnh 1
Trong tháng 12 này, những người thuộc 4 tuổi này sẽ ngày càng thăng quan tiến chức, vừa may vừa giàu. Ảnh minh họa: Internet

Năm nay, con giáp tuổi Mùi thu hoạch nhiều hơn, tốc độ phát triển khá ổn định. Đến cuối năm, họ có thể thu hồi hết số vốn đã thua lỗ trước đó.

Không chỉ có vậy, gia đình họ cũng nhận được mối làm ăn lớn, không khó để tạo ra lợi nhuận. Miễn là nỗ lực, tập trung phấn đấu, cuộc sống của người tuổi Mùi sẽ ngày càng tốt hơn.

Tuổi Dần

Những người tuổi Dần bẩm sinh đã mạnh mẽ, can đảm, dám làm dám chịu. Họ cũng sở hữu đầu óc nhạy bén, có tố chất của một nhà lãnh đạo.

Tuy nhiên, đôi khi con giáp này cũng tỏ ra bảo thủ, không sẵn sàng tiếp thu, lắng nghe những ý kiến trái chiều.

Trong tháng 12 này, người tuổi Dần được sao tốt chiếu mệnh nên tài vận vượng hơn thấy rõ. Con giáp này làm kinh doanh thì tài lộc vượng phát, buôn may bán đắt. Những khoản đầu tư của họ trước đây sẽ sinh lời. Tài vận của người tuổi này đang trong giai đoạn tăng tiến.

Họ được Thần Tài ban phát của cải nên làm đâu thắng đó, vận may tới tấp gõ cửa. Những người làm công ăn lương cũng có thêm công việc, dự án để thể hiện tài năng.

Trong thời gian này, người tuổi Dần nên tập trung phát huy thế mạnh của mình thay vì lấn sân sang những lĩnh vực không phải thế mạnh.

Tuổi Ngọ

Tử vi nói rằng con đường tài lộc của tuổi Ngọ sẽ cực kỳ hanh thông trong tháng 12 năm 2022. Dù làm ở lĩnh vực gì, con giáp này cũng có thể gặt hái thành quả tốt, phù hợp với công sức đã bỏ ra.

Người làm công ăn lương có thể được tăng lương hoặc nhận được một khoản tiền thưởng xứng đáng với thành tích mà mình tạo ra.

Tháng cuối cùng của năm 2022 Nhâm Dần, 4 con giáp được Ngọc Hoàng ban lộc, dễ 'TRÚNG ĐẬM' đổi vận cực giàu, vàng đeo kín tay - Ảnh 2
4 con giáp may mắn nhất tháng cuối năm 2022 đã lộ diện, có vận tài lộc, giàu khủng. Ảnh minh họa: Internet

Người làm ăn kinh doanh không còn phụ thuộc vào ý kiến của người khác. Đây là giai đoạn đầu óc của tuổi Ngọ trở nên minh mẫn, sáng suốt hơn và có thể đưa ra những quyết định đúng đắn. Tuổi Ngọ có thể tìm được những mối hợp tác, làm ăn tốt hơn, đem về nhiều tài lộc, kinh tế ngày một vững vàng.

Tuổi Sửu

Theo tử vi 12 con giáp, con đường công danh sự nghiệp của người tuổi Sửu sẽ rất hanh thông. Tuổi Sửu đón nhận nhiều cơ hội mới trong tháng 12 dương lịch, nếu biết nắm bắt kịp thời, đây sẽ là tiền đề cho tuổi Sửu bứt phá trong năm 2023 sắp tới.

Chuyện tình cảm của người tuổi Sửu cũng vô cùng tốt đẹp, người độc thân có nhiều cơ hội gặp gỡ, giao lưu và tìm được một nửa của mình, cũng có nhiều cặp đôi sẽ tiến tới mối quan hệ hôn nhân lâu dài trong dịp cuối năm này.

Tuy nhiên, tuổi Sửu cần chú ý nhiều hơn đến sức khỏe, đặc biệt là những bất trắc có thể xảy ra. Tuổi Sửu cần chú ý hơn trong vấn đề di chuyển, không nên xuất hành đi xa, lái xe đường dài hay buổi đêm vào cuối tháng 11 đầu tháng 12 dương lịch, đây là thời điểm nhạy cảm rất dễ gặp bất trắc trên đường.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

Thứ Ba (15/11): 4 con giáp ra cửa gặp được quý nhân, Thần Tài trải sẵn chiếu lộc, cuộc đời lên hương, ăn tết to linh đình

Thứ Ba (15/11): 4 con giáp ra cửa gặp được quý nhân, Thần Tài trải sẵn chiếu lộc, cuộc đời lên hương, ăn tết to linh đình

Theo tử vi hàng ngày của 12 con giáp, vào ngày Thứ Ba 15/11/2022 này, những người thuộc 4 tuổi này được quý nhân mang đến vận may tài lộc.

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