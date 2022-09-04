Tháng 9, tháng 10: Thần Tài chỉ đích danh 3 con giáp giàu có nức danh, tiền tài dư giả, của nả chất đống, vận may xếp hàng tìm đến, đại cát đại lợi, hỷ khí dồi dào

Tâm linh - Tử vi 04/09/2022 23:06

Tháng 9 và tháng 10 dương lịch chính là khoảng thời gian vàng son cho 3 con giáp dưới đây.

Tuổi Tý

Tháng 9, tháng 10, vận trình của tuổi Tý đại cát đại lợi, hỷ khí dồi dào. Gặp chuyện tốt tinh thần thoải mái, tâm trạng vui tươi, sức khỏe càng thêm dồi dào.

Tiến trình công việc thuận lợi, sự nghiệp phát triển tốt, làm việc gì cũng khá trôi chảy, nhất là nam mệnh. Quan lộ rộng mở, công danh sáng ngời, nhiều cơ hội thăng tiến. Tuy nhiên lưu ý, không nên ngạo mạn, giữ đúng lời hứa kẻo hậu họa khôn lường.

Tháng 9, tháng 10: Thần Tài chỉ đích danh 3 con giáp giàu có nức danh, tiền tài dư giả, của nả chất đống, vận may xếp hàng tìm đến, đại cát đại lợi, hỷ khí dồi dào - Ảnh 1
 Ảnh minh họa

Tháng này Chính Tài ổn định, lương thưởng đều tăng, nhận khoản tiền thưởng hậu hĩnh, xứng đáng công súc bỏ ra. Thứ Tài có thăng có trầm, không nên đầu tư quy mô lớn kẻo lạc quá sinh bi.

Phương diện tình cảm có không ít cơ hội thoát kiếp FA, cần chủ động nắm bắt. Gặp chuyện tốt tinh thần thoải mái, tâm trạng vui tươi, sức khỏe càng thêm dồi dào. Nhưng cần lưu ý sức khỏe người lớn tuổi trong nhà.

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu nhanh nhẹn, linh hoạt, tác phong cần kiệm, luôn nỗ lực theo đuổi lý tưởng của mình và không đầu hàng trước khó khăn. Tháng 9, tháng 10, do có quý nhân phù trợ nên sự nghiệp của con giáp này rất vượng.

Có thể nói, “Thăng quan tiến chức” là điều ắt sẽ xảy ra, lúc này tiền bạc cũng như thác lũ chảy đầy túi người tuổi Dậu. Có thể nói đây là thời điểm “khổ tận cam lai” nên nhất định tuổi này sẽ được sung sướng, giàu có hết phần thiên hạ.

Tuổi Tuất

Tháng 9, tháng 10 dương lịch người tuổi Tuất có Tam Hợp cục, lại có vận quý nhân và nhiều cát tinh soi chiếu nên công việc thăng tiến mạnh.

Bản tính người tuổi Tuất hòa đồng, thân thiện, trò chuyện vui đùa hóm hỉnh nhưng sống lại chân thành, làm việc tích cực, hiệu quả. Người tuổi Tuất vốn thông minh, tình cảm - nên rất được mọi người yêu quý.

Tháng 9, tháng 10: Thần Tài chỉ đích danh 3 con giáp giàu có nức danh, tiền tài dư giả, của nả chất đống, vận may xếp hàng tìm đến, đại cát đại lợi, hỷ khí dồi dào - Ảnh 2
 Ảnh minh họa

Tháng 9 và tháng 10 nhờ vận khí tăng cao nên công việc và cuộc sống của người tuổi Tuất vô cùng suôn sẻ, sự nghiệp có thể thăng tiến vượt bậc, làm gì cũng thành công, thuận lợi, tài lộc dư dả, sung túc, đào hoa nở rộ, hạnh phúc nhân đôi - khiến người khác ghen tị.

Người tuổi Tuất chỉ cần biết nắm bắt thời cơ sẽ có thêm nhiều may mắn, với những niềm vui lớn. Nhưng hãy biết tiết kiệm, lo xa để thu nhập tăng hơn nữa, cuộc sống an nhàn, dễ dàng hơn trong tương lai.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.

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