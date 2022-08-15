Tháng 9/2022, con giáp nào may mắn vô độ?

Tử vi học có nói, bước sang tháng 9 Dương lịch, người tuổi Mão sẽ vô cùng may mắn, cuộc sống có những bước tiến tích cực. Đây chính là tháng mà tuổi Mão gánh tài lộc về nhà vô cùng sung túc.

Trên phương diện tài lộc, tình hình tài chính ổn định nên người tuổi Mèo có cơ hội để tận hưởng những ngày tiền bạc căng ví. Đây chính là tháng mà bạn sẽ có thể tận dụng để phát triển sự nghiệp mà mình ấp ủ đã lâu.

Theo đó, người tuổi Mão nhờ được quý nhân Tam Hợp nâng đỡ, những vấn đề nan giải trước đó trong công việc đều được giải quyết, công việc thăng tiến.

Tuổi Dậu

Một tháng vui vẻ cho công việc phía trước. Trong công việc của mình, người tuổi Dậu sẽ được khuyến khích với cách các hành ộng và kế hoạch hiện tại, được ủng hộ phát triển, và thực hiện công việc, các cơ hội tốt đẹp có thể xuất hiện bạn hãy mạnh dạn đề xuất nhé.

Những người xung quanh, cũng như những người bạn gặp, bạn đã để lại những ấn tượng đặc biệt về phẩm chất và năng lực và điều này cũng có những triển vọng trong tương lai. Ngoài ra, người tuổi Dậu sẽ nhận được nhiều tình cảm, bạn có thể gặp gỡ và liên hệ với những người xung quanh, có nhiều điều thú vị có thể xuất hiện đấy.

Cuộc sống cá nhân của tuổi Dậu sẽ rất bận rộn, nhưng hãy tận hưởng khi có thể, bạn cần phải cẩn thận hơn trong các hành động.

Một nhận xét đơn giản hoặc nhận xét thẳng thắn có thể gây ra sự rắc rối trong gia đình hay bạn bè. Những người tuổi Dậu, hãy tận hưởng khoảng thời gian tháng 9 này, tận dụng tốt các tài năng vốn có nhưng hãy chú ý đến những gì bạn nói!

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất có thể liệt vào nhóm những người có tính cách 7 phần bình tĩnh, 3 phần bốc đồng, không hoàn toàn là những người có thể xử trí mọi việc theo lý trí. Có những lúc bạn sẽ bị sự nóng vội nhất thời làm cho quay cuồng khiến mất bình tĩnh, đẩy bản thân rơi vào thế bí.

Song may mắn là con giáp này vẫn có thể dựa vào khả năng của bản thân để khôi phục lại trạng thái bình thường.

Trong tháng 9, người tuổi Tuất sẽ đón nhận nhiều cơ hội tốt trong công việc, từ đó, các bạn có thể ung dung bước trên một con đường tương đối thuận lợi về mọi mặt trong cuộc sống. Chỉ cần người tuổi Tuất sẵn sàng nắm bắt, không để cơ hội tuột khỏi tầm tay, bình tĩnh xử trí mọi việc, đến cuối năm 2022 sẽ là khoảng thời gian nhiều kỳ vọng.

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