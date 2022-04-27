Tháng 5 tới, con giáp này mở cửa đón tin vui, 'nằm im' hưởng phước, tiền tài kéo đến ùn ùn, vận đào hoa khởi sắc, phấn khởi thăng hoa

Từ tháng 5/2022, tuổi Tỵ sẽ gặp được nhiều hỷ sự trong công việc. Cung Quan Lộc thịnh vượng bất ngờ, có thể giúp tuổi Tỵ xoay chuyển tình thế. ười tuổi Tỵ vốn biết tận dụng cơ hội, phát huy ưu điểm đúng thời điểm, vì vậy tuần mới này sẽ là thiên thời địa lợi nhân hòa giúp họ lấy lại những gì đã mất. Đặc biệt, trong giai đoạn này, con giáp may mắn sẽ được quý nhân chiếu cố, tạo cơ hội tăng thu nhập bất ngờ.

Việc của mình do chính bản thân quyết định, có thể tham khảo một số ý kiến tư vấn, lời khuyên về tài chính của bạn bè, nhưng cái chính bạn sẽ là người chắt lọc mọi thông tin để đưa ra quyết định cuối cùng.

Trong tháng có thể xuất hiện giao dịch hoặc đầu tư, buôn bán vượt ngoài tính toán của bạn, bạn cần giữ vững tâm lý, bình tĩnh để xử lý và làm chủ mọi việc.

Từ tháng 5/2022, tuổi Tỵ sẽ gặp được nhiều hỷ sự trong công việc - Ảnh minh họa: Internet

Con giáp tuổi Hợi

Theo dự đoán cho 12 con giáp, những tháng trước, tuổi Hợi về cơ bản có thể cân đối thu chi bằng tài năng và sự cần cù của mình. Chỉ đến khi cát tinh chiếu rọi, tuổi Hợi mới gặp may mắn để thu về lợi lộc rủng rỉnh. Trong tuần đầu tháng 5, vận khí của con giáp ngày càng vượng phát. May mắn cộng với thực lực bản thân đã có, tài lộc đến tận cửa nhà tuổi Hợi, cuộc sống thăng hoa, không phải lo lắng về tiền bạc.

Những suy nghĩ làm giàu bất chấp cũng nên được loại bỏ, chớ nên nghe lời dụ dỗ của người khác mà đâm đầu mù quáng kẻo vướng họa lao ngục hoặc trở thành thế thân cho kẻ khác.

Thêm vào đó, bạn cần hạn chế vay mượn, thế chấp, nhất là vay mượn cho người khác dưới danh nghĩa của mình kẻo người chịu thiệt là chính bạn. Thời điểm này bạn cũng nên đề phòng bị mất cắp, trộm cướp. Đồ đạc có giá trị nên được bảo quản cẩn thận, nhất là khi đến nơi đông người, chớ nên hớ hênh tạo điều kiện cho kẻ gian dòm ngó và trộm mất.

Tuổi Hợi về cơ bản có thể cân đối thu chi bằng tài năng và sự cần cù của mình - Ảnh minh họa: Internet

Con giáp tuổi Thìn

Tuổi Thìn chịu thương, chịu khó, từ tháng 5 đến cuối năm vượng phát, quý nhân phù trợ, con giáp trở nên giàu sang, may mắn sẽ đến, phú quý không ngừng. Tuổi Thìn không chỉ thu được vô số tài sản từ công việc, mà còn từ may mắn trong cuộc sống.

Cũng có lúc con giáp gặp sóng gió, nhưng từ đó, những đóng góp trong quá khứ có thể biến thành lợi nhuận hữu hình, mọi phương diện đều có thể thuận buồm xuôi gió, nhất định sẽ được giàu có. *Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Hơn nữa, bạn còn dễ gặp được quý nhân. Đó có thể là khách hàng nam hoặc một người bạn kết giao lâu năm mang tới cho Thìn các cơ hội đầu tư, làm ăn triển vọng.

Những ai có ý định khởi nghiệp trong thời gian này cũng nên quyết định nhanh chóng. Cứ mạnh dạn tiến hành và điều chỉnh dần theo hoàn cảnh thực tế, thành công sẽ tới.

Bên cạnh đó, nếu muốn có cuộc sống dư dả, bạn cũng nên nghiêm túc thực hiện các kế hoạch tích lũy tài chính, bởi con giáp này dù có năng lực kiếm tiền song vốn chi tiêu hào phóng nên thường không tích góp được nhiều.

Tuổi Thìn chịu thương, chịu khó, từ tháng 5 đến cuối năm vượng phát, quý nhân phù trợ - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm tham khảo