Bước qua ngày hôm nay 27/4, THẦN TÀI phù trợ, CÁT TINH cao chiếu, những con giáp này gặp thời đổi vận, một bước lên mây, sung sướng như tiên, tiền tình viên mãn

Bước qua hôm nay, người tuổi Dần nhận được rất nhiều cát khí từ Chính Ấn. Có cát thần này nâng đỡ, những nỗ lực và hết mình trong công việc bấy lâu của bản mệnh sẽ nhận được sự đánh giá cao của cấp trên. May mắn hơn, bạn còn có cơ hội được cất nhắc lên vị trí phù hợp với năng lực của mình.

Tuy nhiên, những chú Hổ cũng nên dành thêm thời gian để quan tâm đến gia đình của mình nhiều hơn. Dường như bạn quá chú tâm cho công việc mà quên mất việc chăm lo cho các thành viên trong nhà. Đừng để tình cảm giữa mình và những người thân thiết nhất dần phai nhạt.

Bản mệnh là người khiêm tốn nên luôn lắng nghe và học hỏi mọi người xung quanh, nhờ vậy mà bạn không ngừng tiến bộ. Hãy đặt cho mình những đích đến cao xa hơn chứ đừng vội hài lòng với vị trí hiện tại.

Bước qua hôm nay, người tuổi Dần nhận được rất nhiều cát khí từ Chính Ấn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Tam Hợp xuất hiện trong tử vi thứ 5 này của người tuổi Mão báo hiệu hôm nay là một ngày đại cát đại lợi, mưu sự dễ thành với con giáp này. Ngày này những chú Mèo dễ gặp được quý nhân và tìm thấy cơ hội tốt để phát triển sự nghiệp. Có thể nói trên mọi phương diện bản mệnh đều khiến người khác phải ngưỡng mộ.

Cát thần này còn rất có lợi cho kế hoạch xuất hành làm ăn, kinh doanh, kí kết hợp đồng trong ngày hôm nay, bạn nên tranh thủ cơ hội để lợi dụng cái may của Tam Hợp. Người làm công chức, nhân viên văn phòng thì chú ý quan sát, tạo mối quan hệ với người trên người dưới, cơ hội thăng tiến của bạn đang đến rồi đấy.

Cũng nhờ có cát khí lan tràn, những mâu thuẫn, bất đồng lần lượt được tháo gỡ và bạn đã hiểu được mình cần làm gì để có một cuộc sống tự tại hơn. Niềm vui đến từ các mối quan hệ cũng giúp cho sức khỏe của mệnh chủ nhanh chóng được cải thiện.

Tam Hợp xuất hiện trong tử vi thứ 5 này của người tuổi Mão báo hiệu hôm nay là một ngày đại cát đại lợi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Thứ 5 này, Tỷ Kiên xuất hiện mang tới cho người tuổi Ngọ sự quyết đoán mạnh mẽ khi đứng trước các quyết định quan trọng và cũng giúp cho công việc của bản mệnh có những bước tiến lớn. Kiên định với mục tiêu đã chọn, những chú Ngựa càng ngày càng tiến gần hơn với thành công.

Chuyện tình cảm của con giáp này cũng có những bước tiến triển đáng mừng. Đường tình duyên có đào hoa nở rộ, người độc thân sớm tìm được cho mình 1 nửa để yêu thương. Con giáp này có sự quyến rũ và thu hút riêng, chẳng lo không có người đem lòng ái mộ.

Trong ngày này, vị trí của Thai thần ở hướng Đông Bắc phía ngoài phòng bếp, bếp lò và giường ngủ. Do đó, thai phụ không nên dịch chuyển vị trí đồ đạc, tiến hành các công việc sửa chữa đục đẽo ở nơi này. Bởi việc làm đó có thể làm động Thai thần, ảnh hưởng đến cả người mẹ và thai nhi.

Thứ 5 này, Tỷ Kiên xuất hiện mang tới cho người tuổi Ngọ sự quyết đoán mạnh mẽ - Ảnh minh họa: Internet

(*)Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo