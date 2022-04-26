Bước qua ngày hôm nay (26/4), những con giáp này có cơ hội đổi đời nhờ TAM HỢP trợ mệnh, THẦN TÀI gõ cửa, phát TÀI, phát LỘC, mau chóng giàu lên, sung túc viên mãn

Thực Thần ghé thăm mang đến cho người tuổi Thìn liên tiếp những tin vui về tiền bạc trong ngày này. Nhất là với những người làm trong lĩnh vực đầu tư kinh doanh, những khoản thu từ các dự án trước đó đang đổ về túi bạn không ngừng nghỉ.

Trong chuyện tình cảm, các cặp đôi dần mở lòng với nhau hơn, đôi bên đã chịu lắng nghe nhiều hơn, cả hai cùng thấu hiểu và đồng cảm cho những khó khăn của nhau. Đây chính là dấu mốc để tình cảm lứa đôi tiến lên những nấc thang mới.

Tuy nhiên tiền có trong tay, bản mệnh nên lên kế hoạch quản lý phù hợp, cân nhắc việc tái đầu tư để tiếp tục thu lời. Ngoài ra, các mối quan hệ xã giao hài hòa còn mang đến cho con giáp này cơ hội hợp tác mới, nếu có thể tận dụng thời cơ này thì hứa hẹn tương lai sẽ vô cùng sáng tỏ.

Người tuổi Thìn thường xuyên được quan tâm, chú ý, và ngày ngày thứ 4 có Thiên Ấn tương trợ, bạn lại càng trở thành tâm điểm của những ánh mắt xung quanh. Hãy tự tin thể hiện mình và cho người khác thấy giá trị thực sự của bạn nhé.

Thực Thần ghé thăm mang đến cho người tuổi Thìn liên tiếp những tin vui về tiền bạc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Có Tam Hợp trợ mệnh, vận trình của người tuổi Ngọ trong ngày thứ 4 này trở nên tươi sáng chưa từng thấy. Mọi thứ tiến triển thuận lợi, không gặp phải bất cứ vướng mắc nào. Con giáp này nhanh chóng hoàn thành công việc và thu về những thành tích khiến mọi người xung quanh đều phải ngưỡng mộ.

Thực Thần ghé thăm, lộc tài xuất hiện, bản mệnh nếu nhanh tay chớp lấy thì có thể mang về cho bản thân nguồn lợi nhuận rất lớn đó. Nhất là với những ai làm trong lĩnh vực kinh doanh đầu tư hay nghề tự do, phải nói là vận may cứ liên tiếp tìm đến bạn đó.

Chuyện tình cảm lứa đôi đang trải qua khoảng thời gian vô cùng hạnh phúc. Nhất là trong ngày này, hai người dành cho nhau những ngọt ngào lãng mạn khiến cho ai nấy cũng phải ghen tị.

Ngũ hành tương sinh cho thấy sức khỏe của bản mệnh đã được cải thiện đáng kể chỉ bằng cách ngủ sớm và đảm bảo bữa ăn đơn giản, phong phú.

Tam Hợp trợ mệnh, vận trình của người tuổi Ngọ trong ngày thứ 4 này trở nên tươi sáng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Quý nhân Tam Hội sẽ ra sức ủng hộ cho con giáp tuổi Mùi trong ngày thứ 4 này. Bạn nhận được sự trợ giúp từ ai đó và nhanh chóng hoàn thành mọi công việc được giao. Kế hoạch của bạn đang tiến triển một cách thuận lợi.

Tuy nhiên, Thương Quan giáng mệnh lại là lời cảnh báo bản mệnh cần phải chú ý đến từng chi tiết nhỏ trong công việc, hợp đồng hợp tác, kẻo dễ gặp phải sai sót khiến tất cả đổ sông đổ bể lúc nào chẳng hay.

Người độc thân trong ngày này có thể gặp được người tâm đầu ý hợp một cách tình cờ và bất ngờ. Đôi bên chỉ mới trò chuyện mà đã cảm nhận được như có sự thân quen từ trước đó. Có lẽ đây chính là nhân duyên mà bấy lâu bạn vẫn luôn chờ đợi đó.

Chính Ấn đã mang lại lợi thế cho người tuổi Mùi trong ngày thứ 4, thậm chí sự thật thà vốn có cũng trở thành ưu điểm để bạn có thể có được lòng tin của mọi người. Nếu bản mệnh là người nhanh nhẹn, hoạt bát, chịu khó nữa thành quả lúc này càng rực rỡ.

Theo Hải Thượng Lãn Ông, ngày 27 âm lịch nhân thần ở ngón chân, tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ, châm chích tại vị trí này.

Quý nhân Tam Hội sẽ ra sức ủng hộ cho con giáp tuổi Mùi trong ngày thứ 4 này - Ảnh minh họa: Internet

(*)Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo