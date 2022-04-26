Tử vi ngày 27/4: Con giáp này chuẩn bị mở cửa đón LỘC vào nhà, tiền tài đuề huề, giàu sang phú quý, viên mãn hạnh phúc

Thực Thần mang tới may mắn cho con giáp tuổi Hợi. Đây là cơ hội để đeo đuổi những điều bạn muốn. Đừng quên sử dụng sức hấp dẫn rất tự nhiên của bạn, để có thể đến gần hơn với người mình thân yêu thương và bày tỏ cho họ biết ngôn ngữ tình cảm đặc biệt nơi bạn.

Thổ - Thủy xung khắc khiến bạn dễ nổi nóng gây xung đột với một nửa của mình. Thay vì trở nên quá khích và ứng xử nóng nảy, bạn cần học cách tôn trọng người khác, tôn trọng sự khác biệt của đối phương là thể hiện sự hiểu biết của mình đấy nhé.

Vận trình tài lộc của tuổi Hợi tuần này tương đối tốt, nhất định sẽ có thu hoạch. Con giáp này sẽ có khả năng tăng thu nhập về tiền lương, còn nếu đầu tư vào quản lý tài sản hoặc hợp tác thì sẽ có lãi. Về công việc, con giáp này có cơ hội thể hiện ý tưởng và năng lực cá nhân, đồng thời hiệu quả công việc được đánh giá cao

Ngày tốt theo Nhị thập bát tú, thứ 4 này bản mệnh lưu ý Kiêng cữ những việc như chôn cất, cưới gả, mở thông đường nước. Nên dời lịch sang ngày khác phù hợp hơn nhé.

Thực Thần mang tới may mắn cho con giáp tuổi Hợi - minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Dậu Tuất Tương Hại khuyên con giáp tuổi Dậu chớ vội tin người vì sự cả tin của bạn mới là nguyên nhân để những kẻ xấu dễ tiếp cận bạn đấy. Bạn có thể lắng nghe nhưng đừng vội tin, hãy tìm thêm thông tin để soi chiếu, biết đâu là đúng, là sai.

Thận trọng trong quan hệ với các đối tác ngày thứ 4 khi có Kiếp Tài ghé thăm tuổi Dậu. Bạn cũng đừng vì thế mà đánh mất đi sự thân thiện, vui vẻ khi trò chuyện, chia sẻ với bạn bè nhé. Khéo léo trong ứng xử thực sự cần thiết đấy.

Ngũ hành tương sinh cho thấy sức khỏe của bạn lúc này rất tốt, thậm chí bạn còn gây ấn tượng với mọi người vì sự mạnh mẽ của mình. Thậm chí, nếu bạn đi leo núi bạn thường là người dẫn đầu. Tuổi Tuất có thể gặp khó khăn hoặc trở ngại trong công việc, nhưng sau khi làm việc chăm chỉ thì kết quả cuối cùng đạt được vẫn khá tốt. Về tài lộc, con giáp này nên kiểm soát chi tiêu đừng chi quá đà kẻo hao tài tốn của.

Thận trọng trong quan hệ với các đối tác ngày thứ 4 khi có Kiếp Tài ghé thăm tuổi Dậu - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tử vi 12 con giáp hàng ngày, mọi người luôn luôn quan tâm đến tuổi Thân, nhất là trong ngày hôm nay khi có Tam Hội che chở. Họ bị sức hút tự nhiên, sự vui vẻ, lôi cuối của bạn tác động mạnh mẽ. Vậy thì hãy cho mọi người thấy khả năng truyền cảm hứng, truyền năng lượng của bạn nhé.

Tỷ Kiên nhắc nhở tuổi Thân cần phải thực sự nhạy cảm, khéo léo trong ứng xử với mọi người ngày thứ 4, đặc biệt là nơi gia đình, bởi vì mọi người đang trở nên rất nhạy cảm và khó tính khi tương tác đấy.

Ngũ hành tương sinh cho phép bạn thực hiện một điều gì đó táo bạo và có thể chấp nhận thử thách, nếu sai thì sửa. Chính thái độ này đã tiếp thêm cho bạn sức mạnh vượt qua nhiều khó khăn trong thời gian này.

Tỷ Kiên nhắc nhở tuổi Thân cần phải thực sự nhạy cảm - Ảnh minh họa: Internet

(*)Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo