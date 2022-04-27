Đúng 12h ngày 27/4, top con giáp này mua may bán đắt, đại cát đại lợi, tiền đổ về túi như thác, tiêu xài không hết

Được Bán Hợp trợ mệnh, vận trình công danh sự nghiệp của người tuổi Dần trở nên suôn sẻ thuận lợi hơn so với thời gian trước. Bạn có cơ hội được khẳng định bản thân khi được giao thêm những trọng trách hoàn toàn mới.

Nhân duyên khởi vượng, đường tình duyên của người tuổi Dần khoe sắc rực rỡ trong ngày này. Nhất là với người độc thân, bạn có thể nhận được lời tỏ tình từ người đã thầm mến bạn từ lâu. Hãy đáp trả lại tấm chân tình mà người ấy dành cho nhé.

Thiên Ấn nhập cục, con giáp này nếu làm trong các lĩnh vực liên quan đến nghệ thuật, y học, dịch vụ hay nghề tự do thì có thể thu về những thành tích không hề nhỏ. Bạn sẽ để lại ấn tượng mạnh mẽ với mọi người xung quanh. Con đường phát triển của bạn đang ngày càng rộng mở trước mắt.

Vận trình tài lộc có điểm khởi sắc, có cơ hội kiếm lợi từ công việc, sẽ có tiền thưởng hậu hĩnh, có thể được cha mẹ hỗ trợ chút ít về tài chính, có thể bị tổn thất do tính bốc đồng hay ham chơi, bạn cần lý trí và bình tĩnh hơn.

Được Bán Hợp trợ mệnh, vận trình công danh sự nghiệp của người tuổi Dần trở nên suôn sẻ thuận lợi hơn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Thực Thần ghé thăm mang đến cho người tuổi Thìn liên tiếp những tin vui về tiền bạc trong ngày này. Nhất là với những người làm trong lĩnh vực đầu tư kinh doanh, những khoản thu từ các dự án trước đó đang đổ về túi bạn không ngừng nghỉ.

Tuy nhiên tiền có trong tay, bản mệnh nên lên kế hoạch quản lý phù hợp, cân nhắc việc tái đầu tư để tiếp tục thu lời. Ngoài ra, các mối quan hệ xã giao hài hòa còn mang đến cho con giáp này cơ hội hợp tác mới, nếu có thể tận dụng thời cơ này thì hứa hẹn tương lai sẽ vô cùng sáng tỏ.

Trong chuyện tình cảm, các cặp đôi dần mở lòng với nhau hơn, đôi bên đã chịu lắng nghe nhiều hơn, cả hai cùng thấu hiểu và đồng cảm cho những khó khăn của nhau. Đây chính là dấu mốc để tình cảm lứa đôi tiến lên những nấc thang mới. Mối quan hệ giữa hai người có chiều hướng ổn định, đã qua bố mẹ của nhau, có thể sẽ sớm kết hôn, sinh con. Người độc thân có thể làm quen với người khác nhưng kỹ năng giao tiếp hơi kém nên không có sự tương tác hiệu quả.

Thực Thần ghé thăm mang đến cho người tuổi Thìn liên tiếp những tin vui về tiền bạc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Thứ 4 này, quý nhân Tương Hội sẽ tìm đến và đưa cho con giáp tuổi Tỵ một lời khuyên vô cùng quý giá. Đây chính là chìa khóa để bạn có thể tiến lên những nấc thang mới trên con đường chinh phục thành công của mình.

Tỷ Kiên chiếu mệnh, bản mệnh mạnh dạn dấn thân vào những nơi đầy chông gai thử thách để khẳng định giá trị của bản thân. Tuy nhiên, đừng lúc nào cũng chỉ một mình đơn độc như thế, hãy chia sẻ để cùng tập thể đi lên.

Ngày hôm nay, bản mệnh nên chú ý hơn đến sức khỏe của bản thân, đề phòng các bệnh về gân cốt, tứ chi đau nhức, thương tật, bệnh liên quan đến tỳ, trúng gió, tê nhức chân tay, mất ngủ, thần kinh suy nhược, đau đầu.

Vận trình sự nghiệp ổn định, bản thân có chút do dự, không dám liều nên dễ bỏ lỡ một số cơ hội trong công việc, không có lợi cho việc cạnh tranh dự án, dễ bị cướp mất cơ hội, dễ bị đối thủ chen lấn.

Vận trình tài lộc khởi sắc, nắm bắt được ý của khách hàng, giúp việc buôn bán, thu lợi suôn sẻ hơn, công việc làm ăn ngày càng phát đạt, tiền bạc rủng rỉnh kéo đến, một số khoản đầu tư trước đây sẽ nhanh chóng thành công.

Thứ 4 này, quý nhân Tương Hội sẽ tìm đến và đưa cho con giáp tuổi Tỵ một lời khuyên vô cùng quý giá - Ảnh minh họa: Internet

(*)Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo