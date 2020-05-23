Tháng 4 nhuận: Ý trời khó đổi, 3 con giáp làm một lời mười, đại phú đại quý

Vận trình công việc của tuổi Sửu ngày một rộng mở, phú quý ngập lối. Thần Tài sẽ gõ cửa nhà họ, làm gì cũng thắng, buôn bán gì cũng lời.

Trong tháng 4 nhuận này, 3 con giáp bất chấp thời thế, gom hết vận may, bạc tiền vào mình.

Theo tử vi con giáp, tuổi Sửu dù gặp vận may lớn nhưng cũng nên giữ gìn sức khỏe , nắm chắc các mối quan hệ tốt. Vì rất có thể quý nhân là một trong những người quen thuộc.

Đặc biệt là người sinh vào ngày 12 âm lịch, càng may mắn hơn. Sự nghiệp sẽ được quý nhân dẫn đường, phát triển không ngừng. Tài lộc hết rồi lại có, không sợ thiếu thốn.

Tuổi Thân

Theo tử vi tháng 4 nhuận, tuổi Thân khá may mắn, đặc biệt là người sinh vào ngày 13 âm lịch. Đây là con giáp giàu có khi bước vào tuổi trung niên, như chuột sa chĩnh gạo, nằm không cũng có tiền.

Tuổi Thân chỉ cần cố gắng hết mình, khiêm tốn hoàn thiện thì làm gì cũng thắng lợi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân chỉ cần cố gắng hết mình, khiêm tốn hoàn thiện thì làm gì cũng thắng lợi. Người kinh doanh buôn bán lương thiện chắc chắn làm một lời mười.

Dù có tiền bạc nhưng tuổi Thân cũng đừng tiêu xài hoang phí. Họ nên tiết kiệm hoặc đầu tư đúng chỗ.

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ có một tháng 4 nhuận phát tài phát lộc, tiền không thiếu, may mắn khắp lối. Họ không chỉ gặp được quý nhân giúp đỡ trong công việc mà còn được chỉ đường để kiếm tiền.

Dù vậy, theo tử vi 12 con giáp, tuổi Ngọ nên làm ăn chân chính, đừng vì cái lợi trước mắt mà làm chuyện phi pháp. Làm việc lương thiện thì mới được lộc trời ban.

Những thành quả cố gắng của tuổi Ngọ chắc chắn được đền đáp xứng đáng, chỉ cần kiên trì nỗ lực - Ảnh minh họa: Internet

Những thành quả cố gắng của tuổi Ngọ chắc chắn được đền đáp xứng đáng, chỉ cần kiên trì nỗ lực. Bỏ qua những lời thị phi, cám dỗ không đúng đắn, tuổi Ngọ sẽ có một cuộc sống về sau sung túc, nhiều người ngưỡng mộ.

Chỉ cần cố gắng, sống lương thiện, 3 con giáp trên chắc chắn đại thắng đại lợi trong tháng 4 nhuận.

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