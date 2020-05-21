Để 3 con giáp này giữ tiền của chồng thì gia đình mới có ngày phát tài phát lộc

Tâm linh - Tử vi 21/05/2020 05:11

Có vợ thuộc 3 con giáp này, đàn ông phải giao tiền cho vợ giữ thì mới có ngày giàu có. Nếu không, có cố gắng mấy, tiền của các ông cũng không cánh mà bay!

Theo quan niệm người xưa, phụ nữ là người giữ tiền trong nhà thì gia đình mới khá lên được. Một người đàn ông thành đạt, thông minh sẽ đưa hết tiền cho vợ nếu vợ thuộc 1 trong 3 con giáp này.

Vợ tuổi Mùi

Phụ nữ tuổi Mùi là người sống vì gia đình. Khi lấy chồng, họ một lòng chăm sóc chồng con, là hậu phương vững chắc, là cánh tay đắc lực để chồng thành công.

Đây là con giáp nhẹ nhàng, sống tích cực, thấu hiểu chồng. Vì thế, họ luôn được chồng và gia đình chồng yêu thương, nể trọng. Chồng cũng sẵn sàng giao tiền cho họ giữ, vì thật sự tin tưởng. Hơn nữa, chồng của tuổi Mùi thường là người vung tay quá trán, cầm tiền thì dễ tiêu hoang.

3 con giap 1
Một người đàn ông thành đạt, thông minh sẽ đưa hết tiền cho vợ nếu vợ thuộc 1 trong 3 con giáp này - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi còn giỏi thu xếp chuyện trong nhà ngăn nắp, gọn gàng. Họ biết quán xuyến chi tiêu hợp lý. Có được người vợ thế này, đàn ông đúng là may mắn!

Vợ tuổi Dần

Theo tử vi con giáp, tuổi Dần có cá tính mạnh, bề ngoài lạnh lùng, thậm chí là hung dữ. Nhưng họ giỏi trong việc quản lý tài chính. Phụ nữ tuổi này giỏi việc cơ quan mà cũng đảm việc nhà. Họ khôn khéo, nhanh nhạy nên được nhiều người quý mến, tôn trọng.

3 con giap 2
Khi đã lấy chồng, tuổi Dần chỉ biết chăm lo cho gia đình - Ảnh minh họa: Internet

Khi đã lấy chồng, tuổi Dần chỉ biết chăm lo cho gia đình. Họ giỏi giang nhưng không lấn ép khiến chồng tự ti. Khi chồng gặp khó khăn, tuổi Dần sẵn sàng giúp đỡ hết lòng.

Vợ tuổi Dậu

Tuổi Dậu là con giáp thông minh, giỏi quản lý tài chính. Dù họ không phải là kiểu người tính toán nhưng luôn giữ đầu óc nhanh nhạy với tiền bạc. Họ quản lý tốt tiền của người khác, có tiềm năng trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng. Tuổi Dậu còn rất chăm chỉ, không ngừng cố gắng. Đàn ông lấy được vợ tuổi Dậu thì như giữ được báu vật quý giá. Vì có người vợ thế này, đàn ông không bao giờ sợ thiếu tiền, thậm chí tiền còn “đẻ” ra tiền.

3 con giap 3
Tuổi Dậu là con giáp thông minh, giỏi quản lý tài chính - Ảnh minh họa: Internet

Có vợ thuộc 1 trong 3 con giáp giỏi giữ tiền, đàn ông mau chóng thành công, giúp gia đình giàu có phát tài.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

Nắm được vận may trong tay, top 3 con giáp vươn lên bứt phá làm giàu, gánh tiền tỷ về nhà

Nắm được vận may trong tay, top 3 con giáp vươn lên bứt phá làm giàu, gánh tiền tỷ về nhà

Trong thời gian sắp tới có những con giáp này may mắn đạt được nhiều thành tựu lớn trong công việc, thăng quan tiến chức.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp giỏi giữ tiền tử vi con giáp con giáp thông minh

TIN MỚI NHẤT

Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 15 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 23 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 15 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 20 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 15 phút trước
Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Tin tức giải trí 10 giờ 3 phút trước
TP.HCM: Người đàn ông trẻ cấp cứu nghi nhiễm độc tố thần kinh cực mạnh sau ăn "con sam"

TP.HCM: Người đàn ông trẻ cấp cứu nghi nhiễm độc tố thần kinh cực mạnh sau ăn "con sam"

Tin y tế 10 giờ 33 phút trước
TOP 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

TOP 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Dinh dưỡng 10 giờ 35 phút trước
Danh tính người phụ nữ bị nước lũ cuốn ở Quảng Trị

Danh tính người phụ nữ bị nước lũ cuốn ở Quảng Trị

Đời sống 10 giờ 52 phút trước
Công an tỉnh Cà Mau khởi tố bị can chém 3 mẹ con cô giáo thương vong

Công an tỉnh Cà Mau khởi tố bị can chém 3 mẹ con cô giáo thương vong

Đời sống 11 giờ 27 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở