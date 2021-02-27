Tháng 3/2021: 3 con giáp sau cẩn trọng tiểu nhân ám phá, TÁN TÀI TÁN LỘC, BẠI CÔNG DANH

Tâm linh - Tử vi 27/02/2021 05:40

Theo tử vi 12 con giáp, trong tháng 3/2021 này, 3 con sau phải tỉnh táo đề phòng kẻ tiểu nhân khiến tán tài tán lộc, công danh tan nát.

Tuổi Tý

Theo tử vi 12 con giáp, sang tháng Ba năm Tân Sửu, Tý long đong vất vả trong công việc làm ăn, bởi có khả năng sẽ gặp phải kẻ tiểu nhân, có tâm địa xấu xa nuôi mưu đồ phản lại bạn.

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Tý cẩn thận kẻ tiểu nhân - Ảnh minh họa: Internet

Có thể do những mâu thuẫn không được giải quyết trước đây, cộng với bản tính ghen ăn tức ở khi thấy người khác tốt đẹp hơn mình, những người có tâm địa tiểu nhân hay bày mưu xấu, mong lật đổ người hơn mình, thấy ai đó kém hơn mình mới hả dạ. Do đó, Tý cần hết sức thận trọng.

Trong công việc, Tý nên tìm những người trợ giúp tin tưởng nhưng cũng đừng dành quá nhiều niềm tin cho họ. Tốt nhất bạn nên luôn tỉnh táo và sáng suốt trong cách nhìn nhận con người.

Tuổi Thìn

Tử vi ngày mới cho hay, Thìn cần nhanh chóng bằng mọi giá, hãy hành động để thoát khỏi những bế tắc trong công việc ở tháng Ba này.

Việc ở năm cũ chưa giải quyết xong, việc năm mới lại dồn đến khiến Thìn loay hoay vất vả, nhiều khi rối tung không biết làm gì trước, làm gì sau.

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Thìn gặp bế tắc trong công việc trong tháng 3/2021 - Ảnh minh họa: Internet

Công việc không thông có thể khiến Thìn rơi vào mệt mỏi, chán nản, không còn niềm tin vào bản thân. Nếu không có bản lĩnh để vượt qua, chắc chắn Thìn sẽ rơi vào thất bại thảm hại.

Do đó, những người tuổi Thìn hãy tìm mọi cách để rút chân ra khỏi mớ bòng bong công việc này, nên nhờ vả những người tin cẩn để hoàn thành tốt hơn.

Tử vi 12 con giáp cũng cho hay, đây cũng giai đoạn Thìn nên nhìn nhận lại sự nghiệp, nếu bạn thấy công việc không còn hợp với mình nữa thì hãy tìm ra hướng rẽ mới phù hợp với bản thân.

Tuổi Ngọ

Tuổi Ngọ được dự đoán có một tháng Ba hao tiền hao lộc, tiền bạc có bao nhiêu cũng hết, tài khoản có lúc trống trơn, chỉ còn 0 đồng. Do đó, Ngọ hãy cẩn thận chi tiêu, tính toán cẩn thận để không lãng phí, thất thoát.

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Ngọ nên cẩn trọng trong hợp tác làm ăn - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi ngày mới, nếu nhận được các lời mời hợp tác làm ăn thì Ngọ nên xem xét cẩn thận, đừng quá tự tin vào bản thân mà vội vã ra quyết định.

Trong thời gian này mọi kế hoạch làm ăn của Ngọ cũng nên tạm ngừng lại, chờ nghe ngóng tình hình, nếu thấy thực sự thuận lợi thì mới nên tiếp tục.

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo cho bạn đọc.

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