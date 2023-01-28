Tháng 2 hoan hỷ, tháng 3 vận khí xung thiên: 3 con giáp được trời Phật tặng ‘mỏ vàng’, gặp thời hoàng kim dễ trúng số đổi đời, Tiền Tình đỏ rực

Theo tử vi 2 tháng tới, tuổi Thìn cũng vinh dự đứng trong hàng ngũ những con giáp may mắn về tài lộc.

Cát khí đang vượng nên đường tài lộc của người tuổi Thìn cũng không đến nỗi nào. Nhờ vậy, bản mệnh sẽ có hai ngày cuối tuần bận rộn nhưng bù lại thì tiền bạc về tay không ngớt, tài lộc tăng tiến với tốc độ chóng mặt.

Bản mệnh được dự báo dễ được quý nhân nâng đỡ, tạo điều kiện để có thể phát huy được năng lực của riêng mình, đây là lợi thế mà không phải ai cũng có được nên Dậu cần phải nhanh tay nắm bắt. Nhờ thế mà công việc tiến triển hanh thông, thuận lợi.

Tuổi Thìn nếu theo nghiệp kinh doanh buôn bán sẽ có một ngày làm ăn thuận lợi. Bản mệnh có khá nhiều cơ hội phát tài nếu bỏ qua thì rất đáng tiếc, có thể tham vấn kinh nghiệm của người đi trước để phán đoán tình hình chính xác hơn.



Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Tử vi 2 tháng tới nhận thấy, may mắn đang đứng về phía người tuổi Mão, trao cho bạn rất nhiều cơ hội thu về nhiều thành quả khả quan, xứng đáng với công sức và nỗ lực đã bỏ ra.

Trong 2 tháng tới, nhờ cát thần nâng đỡ, là lúc người khác nghỉ ngơi nhưng tuổi này lại tranh thủ kiếm về cơ hội tiến hành các kế hoạch hợp tác, làm ăn.

Con giáp này kiếm tiền dễ dàng hơn hơn, nhanh chóng thu được lợi nhuận lớn từ các kế hoạch đầu tư làm ăn của mình, tài lộc vô cùng rủng rỉnh. Bản mệnh nếu nhận thấy những cơ hội tốt thì cố gắng đầu tư thời gian tìm hiểu, chứ đừng vội vàng bỏ qua.

Trong công việc, bản mệnh dù được cấp trên giao cho những trọng trách quan trọng trong công việc nhưng không hề nao núng, tự tin nhận nhiệm vụ. Con giáp này lại là người yêu nghề, sẵn sàng cống hiến nên luôn được cấp trên tin tưởng.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Theo tử vi 12 con giáp, Tỵ đón tin vui cực lớn trong 2 tháng tới. Tháng 2 vận trình của bạn ngày một đi lên, được trời thương ban cho cuộc sống giàu sang vô đối. Người tuổi Tỵ sống tự lập, không dựa dẫm vài ai nên được nhiều người yêu mến, tài năng được công nhận. Bạn sống thẳng thắn, trung thực nên được có được nhiều sự tín nhiệm của đồng nghiệp, cấp trên.

Bước vào một giai đoạn thuận lợi này, bạn sẽ hưởng vinh hoa phú quý, tiền bạc cứ hết rồi lại đầy ụ trong kho. Những dự định bạn phụ trách đều mang lại thành tựu khá khủng. Những người tuổi Tỵ đã phải trải qua nhiều khó khăn, bây giờ chỉ cần ngồi không hưởng lộc. Bạn yêu đời, lạc quan nên sẽ tìm được nhiều cơ hội phát triển trong thời điểm này.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm