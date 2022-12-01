Người tuổi Mùi luôn coi trọng sự nghiệp và muốn mình đạt được những bước phát triển lớn lao trong tương lai, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho những người xung quanh.

Tử vi dự báo tháng 12 này là thời điểm may mắn với người tuổi Mùi. Bản mệnh có cơ hội đầu tư, kinh doanh nhận được lợi nhuận cao. Trong thời gian tới, tuổi Mùi tài lộc, tiền bạc trong túi ngày một nhiều giúp tuổi Mùi càng thêm tự tin, nắm bắt các cơ hội tốt, tiền đồ rộng mở.

Vì vậy, họ luôn sẵn sàng nắm bắt những cơ hội trước mắt để phát triển bản thân, mong nhận được sự đánh giá cao của cấp trên.

Ảnh minh họa

Tuổi Mão

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mão hiền lành nhưng cũng không kém phần khôn khéo và tinh tế. Họ có khả năng thu hút sự chú ý của mọi người. Con giáp này có tài lãnh đạo và biết cách thuyết phục người khác làm theo ý mình.

Khi người khác gặp chuyện, họ sẽ giúp đỡ theo phạm vi, khả năng của mình. Khi bản thân gặp chuyện, họ giữ được sự bình tĩnh và không ngừng tìm cách để giải quyết khó khăn. Họ mang tính cách tương đối đơn giản, giàu nhiệt huyết nên được nhiều người quý trọng.

Bước sang tháng 12, tài lộc của người tuổi Mão sẽ tăng cao. Họ gặp nhiều cơ may trong công việc. Họ đạt được thành tích xuất sắc nên được cấp trên trọng dụng, lương thưởng gia tăng.

Người tuổi Mão làm kinh doanh thì nhờ vào nỗ lực của bản thân sẽ tìm ra được nguồn hàng mới, gặp gỡ được người cộng sự, nhân viên tâm huyết với công việc. Con giáp này kinh doanh một vốn bốn lời, doanh thu tăng cao.

Ảnh minh họa

Tuổi Ngọ

Ngọ xếp thứ 3 trong số những con giáp may mắn và giàu có tháng 12. Những người tuổi Ngọ cũng gặp được thần tài che chở nên có vẻ vận xui tháng này không làm ảnh hưởng gì đến cuộc sống, công việc và tình duyên của họ cả.

Trong các mối quan hệ bạn bè, tuổi Ngọ vô cùng trọng tình trọng nghĩa khiến người khác luôn yêu quý, kính trọng nên tích được rất nhiều phúc khí. Do đó đầu tháng họ lại được ơn phước từ những việc đã làm nên dù có gặp chuyện xui xẻo cũng sẽ hóa giải thành công.

Trong tháng 12 này, tài vận của người tuổi Ngọ sẽ thịnh vượng một cách bất ngờ. Công việc thuận buồm xuôi gió, hầu bao rủng rỉnh, chuyện tình cảm tuy không mấy khởi sắc nhưng ít nhất cũng không có những tranh cãi vô cớ.

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