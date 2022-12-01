Từ ngày 1/12, 3 con giáp nhận "mưa" tài lộc, gặt hái vụ mùa bội thu, tài lộc chật nhà, may mắn bủa vây, giàu sang ngập lối

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Sửu chăm chỉ, chịu khó và giàu tinh thần trách nhiệm. Trong công việc, họ luôn tận tâm, tận lực. Ngay cả khi hiệu quả công việc không được như ý, con giáp này cũng không nản lòng.

Từ ngày 1/12, con giáp này có tài lộc vượng phát, mưu sự tất thành, dễ có cơ hội thăng quan tiến chức. Thành tựu của họ trong tháng này phụ thuộc nhiều vào sự cố gắng của họ trong thời gian trước đây.

Người tuổi Sửu có thể gặp nhiều thất bại nhưng họ rất ít khi bỏ cuộc. Người tuổi này có tiềm năng trở nên thành công trong sự nghiệp bởi vì họ rất khôn ngoan, khiêm tốn và biết lùi, biết tiến.

Những người làm kinh doanh cũng đang tất bật với thương vụ, chuyến hàng mới, hứa hẹn sẽ thu lợi nhuận ấm no. Người làm công ăn lương thì công việc ngày càng khởi sắc, cuối năm sẽ có thưởng. Con giáp tuổi này có sự nghiệp hanh thông, đường tình duyên nồng thắm nên tinh thần vô cùng phấn chấn.

Ảnh minh họa

Tuổi Tuất

Sách trời định sẵn trong tháng 12/2022, vận thế của người tuổi Tuất rất tốt, có quý nhân giúp sức mọi chuyện, quý nhân là nữ mệnh. Sự nghiệp có bước phát triển tốt, sẽ có khó khăn nhưng họ sẽ càng có thêm kinh nghiệm để hoàn thiện mình hơn.

Trong tháng này, người tuổi Tuất gặp nhiều thuận lợi trong công việc, tiền tài càng nhiều. Kinh doanh có nhiều chuyển biến tốt. Dù là kinh doanh dạng nhỏ hay lớn đều rất bận rộn, nhiều đơn hàng, doanh thu ngày càng nhiều. Dù vậy, họ nên cẩn thận người vay mượn tiền, không khéo bị mất tiền.

Người tuổi Tuất có thể đi du lịch hay công tác xa vào tháng này. Họ nên giữ gìn sức khỏe cẩn thận trong đi đứng, cẩn thận gặp tai nạn nguy hiểm tính mạng.

Tình duyên là chuyện khó biết trước. Do đó, cứ sẵn sàng đón nhận mọi thứ, thay vì tránh né. Nếu còn tình cảm, hãy cho mình và đối phương cơ hội. Còn không, hãy giải thoát cho cả hai để có một bắt đầu mới.

Ảnh minh họa

Tuổi Sửu

Tuổi Sửu luôn là con giáp vô cùng chăm chỉ. Họ làm việc với thái độ nhiệt tình, nỗ lực hết sức. Dù gặp phải khó khăn, họ cũng không ngại bỏ công suy nghĩ, tìm cách giải quyết, không chịu đầu hàng số phận. Sự cố gắng của tuổi Sửu được mọi người công nhận. Càng về sau, con giáp này càng nhận được nhiều công việc quan trọng, mang lại lợi nhuận cao.

Những người làm ở vị trí lãnh đạo có tâm nhìn xa trông rộng, kinh nghiệm dày dặn giúp họ đưa ra quyết định chính xác, mang lại lợi ích lớn cho tập thể.

Nhờ những yếu tốt này, tuổi Sửu được dự báo là một trong những con giáp có số phát tài trong tháng 12 này năm tới. Khối tài sản của họ tăng lên không ngừng, cuộc sống về sau càng ngày càng sung túc.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.