Tháng 10 cung hỷ phát tài: 3 con giáp đếm tiền sái tay, cười vui mỏi miệng, vận hên ‘ám’ vào người

Xin chúc mừng 3 con giáp phát tài phát lộc, gom hết tiền bạc, may mắn trong thiên hạ, ngồi không hưởng phúc đức trời ban trong tháng 10/2020.

Đây là 3 con giáp may mắn nhất trong tháng 10/2020 này. Tuổi Hợi Trong 12 con giáp, tuổi Hợi là con giáp đứng đầu top giàu có, may mắn nhất trong tháng 10 này. Nhờ cát tinh nhập mệnh, sự nghiệp của tuổi Hợi xuôi chèo mát mái, muốn gì liền có đó, phú quý phủ khắp đường đi.

Trong tháng 10 hoàng kim này, tuổi Hợi như cá chép hóa rồng, may mắn cùng nhiều tin vui cùng lúc tìm đến - Ảnh minh họa: Internet Trong tháng 10 hoàng kim này, tuổi Hợi như cá chép hóa rồng, may mắn cùng nhiều tin vui cùng lúc tìm đến. Họ hoàn thành công việc xuất sắc, tài vận vượng phát. Vận thế rực rỡ của tuổi Hợi không ngừng được mở rộng, thăng hoa, thậm chí còn lan ra những tháng cuối năm. Với những cơ hội sự nghiệp thăng tiến, tài lộc vượng phát sắp tới, tuổi Hợi hãy nắm bắt cơ hội. Chuyện có nhà mới, tậu siêu xe, ăn Tết sung túc không còn xa vời với con giáp này.

Tuổi Tuất Tuổi Tuất cũng thuộc top 3 con giáp may mắn hơn người trong tháng 10/2020. Theo tử vi con giáp, thời gian trước tuổi Tuất thường phải rơi vào tình trạng thiếu trước hụt sau, thậm chí lâm vào đường cùng. Thậm chí trong tháng 10 may mắn này, tuổi Tuất chẳng cần làm gì vất vả vẫn có tiền vào túi không ngừng - Ảnh minh họa: Internet Dù vậy, chỉ cần bước sang tháng 10 sắp tới, vận tài lộc của con giáp này liền được bề trên chiếu cố, nâng đỡ. Nguồn thu dồi dào nhờ đầu tư, kinh doanh. Người đi làm có cơ hội được tăng lương, thưởng nóng bất ngờ. Thậm chí trong tháng 10 may mắn này, tuổi Tuất chẳng cần làm gì vất vả vẫn có tiền vào túi không ngừng. Con giáp này nên tận dụng thời thế đang tới để tích lũy tài sản, dọn đường thăng tiến. Tuổi Mão Theo tử vi tháng 10 sắp tới, tuổi Mão có quý nhân giúp đỡ trong con đường sự nghiệp. Nằm trong 3 con giáp may mắn nhất, tuổi Mão đếm tiền sái tay, cười vui mỏi miệng. Đây có thể là thời điểm tuổi Mão thuận lợi nhất trong năm. Theo tử vi tháng 10 sắp tới, tuổi Mão có quý nhân giúp đỡ trong con đường sự nghiệp - Ảnh minh họa: Internet Người đi làm được cấp trên trọng dụng, làm gì cũng dễ dàng, được hỗ trợ hết mức. Đặc biệt sẽ có cơ hội thăng tiến bất ngờ trong thời gian này. Tài lộc của tuổi Mão kinh doanh hay đi làm đều tăng vùn vụt. *Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

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