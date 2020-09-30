Tháng 10 cung hỷ phát tài: 3 con giáp đếm tiền sái tay, cười vui mỏi miệng, vận hên ‘ám’ vào người

Tâm linh - Tử vi 30/09/2020 04:56

Xin chúc mừng 3 con giáp phát tài phát lộc, gom hết tiền bạc, may mắn trong thiên hạ, ngồi không hưởng phúc đức trời ban trong tháng 10/2020.

Đây là 3 con giáp may mắn nhất trong tháng 10/2020 này.

Tuổi Hợi

Trong 12 con giáp, tuổi Hợi là con giáp đứng đầu top giàu có, may mắn nhất trong tháng 10 này. Nhờ cát tinh nhập mệnh, sự nghiệp của tuổi Hợi xuôi chèo mát mái, muốn gì liền có đó, phú quý phủ khắp đường đi.

3 con giap 1
Trong tháng 10 hoàng kim này, tuổi Hợi như cá chép hóa rồng, may mắn cùng nhiều tin vui cùng lúc tìm đến - Ảnh minh họa: Internet

Trong tháng 10 hoàng kim này, tuổi Hợi như cá chép hóa rồng, may mắn cùng nhiều tin vui cùng lúc tìm đến. Họ hoàn thành công việc xuất sắc, tài vận vượng phát. Vận thế rực rỡ của tuổi Hợi không ngừng được mở rộng, thăng hoa, thậm chí còn lan ra những tháng cuối năm.

Với những cơ hội sự nghiệp thăng tiến, tài lộc vượng phát sắp tới, tuổi Hợi hãy nắm bắt cơ hội. Chuyện có nhà mới, tậu siêu xe, ăn Tết sung túc không còn xa vời với con giáp này.

Tuổi Tuất

Tuổi Tuất cũng thuộc top 3 con giáp may mắn hơn người trong tháng 10/2020. Theo tử vi con giáp, thời gian trước tuổi Tuất thường phải rơi vào tình trạng thiếu trước hụt sau, thậm chí lâm vào đường cùng.

3 con giap 2
Thậm chí trong tháng 10 may mắn này, tuổi Tuất chẳng cần làm gì vất vả vẫn có tiền vào túi không ngừng - Ảnh minh họa: Internet

Dù vậy, chỉ cần bước sang tháng 10 sắp tới, vận tài lộc của con giáp này liền được bề trên chiếu cố, nâng đỡ. Nguồn thu dồi dào nhờ đầu tư, kinh doanh. Người đi làm có cơ hội được tăng lương, thưởng nóng bất ngờ.

Thậm chí trong tháng 10 may mắn này, tuổi Tuất chẳng cần làm gì vất vả vẫn có tiền vào túi không ngừng. Con giáp này nên tận dụng thời thế đang tới để tích lũy tài sản, dọn đường thăng tiến.

Tuổi Mão

Theo tử vi tháng 10 sắp tới, tuổi Mão có quý nhân giúp đỡ trong con đường sự nghiệp. Nằm trong 3 con giáp may mắn nhất, tuổi Mão đếm tiền sái tay, cười vui mỏi miệng. Đây có thể là thời điểm tuổi Mão thuận lợi nhất trong năm.

3 con giap 3
Theo tử vi tháng 10 sắp tới, tuổi Mão có quý nhân giúp đỡ trong con đường sự nghiệp - Ảnh minh họa: Internet

Người đi làm được cấp trên trọng dụng, làm gì cũng dễ dàng, được hỗ trợ hết mức. Đặc biệt sẽ có cơ hội thăng tiến bất ngờ trong thời gian này. Tài lộc của tuổi Mão kinh doanh hay đi làm đều tăng vùn vụt.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

Ngay đêm Rằm tháng 8 âm lịch, 3 con giáp nhận 'quà nóng' từ đất trời – thu nhập chạm đỉnh - tin vui bủa vây

Ngay đêm Rằm tháng 8 âm lịch, 3 con giáp nhận 'quà nóng' từ đất trời – thu nhập chạm đỉnh - tin vui bủa vây

Ngay đêm Rằm tháng 8 âm lịch, có 3 con giáp đón quà may mắn, tiền tài vượng, lũ lượt vận may cùng phú quý vào nhà.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi tháng 10 12 con giáp con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

3 con giáp là 'con cưng Thần Tài', bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề đúng ngày 11/10/2026

3 con giáp là 'con cưng Thần Tài', bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề đúng ngày 11/10/2026

Tâm linh - Tử vi 59 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 49 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 4 phút trước
Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 34 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp ĐẠI PHÚ ĐẠI QUÝ, nằm trên đống vàng, an nhàn hưởng phúc, hạnh phúc ngập tràn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp ĐẠI PHÚ ĐẠI QUÝ, nằm trên đống vàng, an nhàn hưởng phúc, hạnh phúc ngập tràn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 49 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 59 phút trước
Khám phá giá trị dinh dưỡng phong phú từ loại thịt gia cầm bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng phong phú từ loại thịt gia cầm bình dân

Dinh dưỡng 3 giờ 49 phút trước
Sau hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài quý mến, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Sau hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài quý mến, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 4 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (11/10/2026), 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (11/10/2026), 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 34 phút trước
Nỗi lòng người vợ bị mẹ chồng chê trách trước đám đông và câu nói gây bất ngờ từ phía người chồng

Nỗi lòng người vợ bị mẹ chồng chê trách trước đám đông và câu nói gây bất ngờ từ phía người chồng

Tâm sự 4 giờ 49 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

Cháy nhà, cụ bà 81 tuổi trượt ngã tử vong trong lúc tháo chạy

Cháy nhà, cụ bà 81 tuổi trượt ngã tử vong trong lúc tháo chạy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến, trúng số độc đắc đổi đời dễ dàng

Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến, trúng số độc đắc đổi đời dễ dàng

Tử vi tuần mới từ 12 đến 18/10/2026, 3 con giáp HOAN HỶ đón tiền tài đầy két, giàu có không ai bì kịp, hạnh phúc khó ai sánh bằng

Tử vi tuần mới từ 12 đến 18/10/2026, 3 con giáp HOAN HỶ đón tiền tài đầy két, giàu có không ai bì kịp, hạnh phúc khó ai sánh bằng

3 con giáp là 'con cưng Thần Tài', bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề đúng ngày 11/10/2026

3 con giáp là 'con cưng Thần Tài', bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề đúng ngày 11/10/2026

Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ