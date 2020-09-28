4 đặc điểm khác người trên bàn tay ‘kho bạc’ hút tài lộc vào nhà không lọt đồng nào

Nhiều người cho rằng bàn tay giống củ gừng khô nhăn nheo, không đẹp. Nhưng theo các chuyên gia phong thủy, đây là tướng bàn tay phú quý của người có số thịnh vượng sang giàu.

Đây là những tướng bàn tay kiếm và giữ tiền khó ai bì, chỉ cần vươn tay ra là lộc lá tự chạy vào.

Theo tử vi học, bàn tay phú quý có đường sự nghiệp rõ ràng, chạy thẳng lên trên, chứng tỏ sự nghiệp lên như diều gặp gió. Bên cạnh đường chỉ tay này còn có một đường chạy song song thì chính là điềm may mắn tài lộc, vận may không ngừng.

Về hình dáng, bàn tay củ gừng có lực cầm nắm tay chắc hơn, theo phong thủy học thì đây là dấu hiệu vận khí tốt. Người có bàn tay thế này có đường tương lai rộng mở, khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Người có bàn tay phú quý này có vận thế tiền tài khá tốt. Họ không chỉ giỏi kiếm tiền mà còn khéo giữ tiền - Ảnh minh họa: Internet

Không chỉ vậy, còn có một đường Thái Dương chạy thẳng song song thì càng là điềm tốt. Người có bàn tay với 3 đường chỉ tay chạy song song thế này chính là quý tướng trong nhân tướng học. Tướng bàn tay này khá hiếm gặp, họ gặp nhiều may mắn, thuận lợi trong cuộc sống, công việc. Vận thế không ngừng leo thang. Tài lộc cùng tiền đồ đều rộng mở.

Người có bàn tay phú quý này có vận thế tiền tài khá tốt. Họ không chỉ giỏi kiếm tiền mà còn khéo giữ tiền. Vì thế tiền họ kiếm được ngày càng nhiều, tích tiểu thành đại, phú quý hơn người.

Gò Thái Dương gồ lên, có hình chữ thập hay vân ngôi sao trong lòng bàn tay

Gò Thái Dương là vị trí nằm dưới ngón áp út, thể hiện sự phú quý thịnh vượng. Người sở hữu bàn tay đầy đặn, hồng hào, có gò Thái Dương gồ lên giỏi kiếm tiền, cuộc sống dồi dào tài lộc, dù gặp khó khăn cũng không lâm vào đường cùng.

Lòng bàn tay thoát khí

Người có huyệt Lao Công tốt, thoát khí là người có tâm hồn hướng thiện - Ảnh minh họa: Internet

Lòng bàn tay là vị trí huyệt Lao Công của con người. Đây là vị trí thoát khí từ tim, khi nước được Vị Thổ chuyển hóa thành khí. Đây là Hỏa huyệt, với tim là trung tâm của cơ thể và là chủ tiền đồ, sự nghiệp của con người. Người có huyệt Lao Công tốt, thoát khí là người có tâm hồn hướng thiện. Họ được phúc đức từ ơn trên, làm gì cũng may mắn, dễ thành công hơn người khác. Đây còn là người có tài lãnh đạo, được nhiều người kính nể, yêu mến.

Nhân tướng học chỉ một phần nói lên vận mệnh của con người, quan trọng là ý chí và nỗ lực của bạn.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.