Thần tiên tri dự đoán đúng giờ Tý hôm nay 30/7: TOP 3 con giáp cầu được ước thấy, làm gì cũng thuận lợi, vận trình thăng hoa, tình - tiền đỏ thắm

Công việc: Vận trình công việc của tuổi Mùi trong ngày hôm nay diễn ra tương đối suôn sẻ. Dự báo tuổi Mùi sẽ sớm hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên, do quá mải mê làm việc nên bản mệnh không để ý nhiều tới môi trường xung quanh. Đây cũng là lý do khiến con giáp này mất đi nhiều cảm tình từ người khác.

Tình cảm: Vận trình tình cảm hòa hợp, nồng thắm. Người độc thân dễ dàng chinh phục trái tim của người khác giới nhờ vào tài ăn nói duyên dáng, dí dỏm của mình.

Tài vận: Vận trình tài lộc không tệ. Nguồn thu nhập không chỉ tới từ công việc chính mà còn tới từ các nghề tay trái mang lại cho con giáp này cuộc sống sung túc.

Vận trình tình cảm hòa hợp, nồng thắm - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Công việc: Vận trình công việc của tuổi Ngọ trong ngày hôm nay diễn ra thuận lợi. Con giáp này hoàn toàn có thể theo đuổi đam mê của mình mà không còn bị gánh nặng tài chính làm cho áp lực nhờ có quý nhân nâng đỡ. Tuy nhiên, đừng quá mải mê với những thứ viễn vông mà quên tập trung vào công việc chính của mình.

Ngày vận khí hài hòa nên bạn cũng có thể nhận được cơ hội buôn may bán đắt, kinh doanh phát tài. Bản mệnh còn nhận được nhiều lời khen ngợi và mời hợp tác từ người khác. Nên nhân cơ hội này để phát triển quy mô và hoàn chỉnh cách thức kinh doanh, sẽ càng ngày càng thu được lợi lớn.

May mắn, Mộc sinh Hỏa cho thấy bản mệnh và nửa kia rất yêu thương và quý trọng nhau. Dù đã kết hôn từ lâu hay đang ở giai đoạn tìm hiểu thì bạn luôn nhớ tới việc hâm nóng cảm xúc, tạo ra những kỉ niệm khó quên cho cả hai người.

May mắn, Mộc sinh Hỏa cho thấy bản mệnh và nửa kia rất yêu thương và quý trọng nhau - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Ngày thứ Bảy, con đường sự nghiệp của tuổi Dần êm đẹp, trôi chảy. Sự nhiệt tình và hăng say giúp người tuổi này nhanh chóng thực hiện tốt các dự định của mình đặt ra trước đó.

Tài lộc: Vận trình tài lộc có điểm sáng. Con giáp này có được nguồn thu nhập tốt do thu về một khoản lợi nhuận từ công việc buôn bán, kinh doanh của mình.

Tỷ Kiên cũng sẽ mang theo nguồn năng lượng dồi dào, tích cực, để những chú Hổ dám đương đầu với khó khăn. Công việc càng nhiều yếu tố kích thích càng phát huy được khả năng và tăng cường sức chiến đấu, bạn dám chạy theo những lĩnh vực mới chứ không chỉ giới hạn bản thân trong một khuôn khổ nhất định nào cả.

Tỷ Kiên cũng sẽ mang theo nguồn năng lượng dồi dào, tích cực - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo