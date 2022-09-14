Thần Tài ưu ái ban lộc quý, con giáp nào sẽ may mắn hái "quả chín" trên cây tài lộc, ăn "quả ngọt" đổi mệnh giàu sang trong 10 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 14/09/2022 22:08

3 con giáp may mắn được Thần Tài chia "quả lộc" ngọt lịm, tiền tài đổ vào ào ào không kịp đếm, công danh sự nghiệp 1 bước lên mây trong 10 ngày tới.

Tuổi Mão

Trong 10 ngày tới, đường tài lộc may mắn có Thực Thần chiếu cố nên lộc về đầy tay Mão. Không cần biết người khác nói xấu bạn như thế nào nhưng mỗi đồng tiền bạn làm ra đều quý giá và chân chính. Nay có cả lộc ăn uống, tiệc tùng, nếu được mời ăn thì bạn cứ mạnh dạn đón nhận nhé.

Tất nhiên, để có thể thực sự trở thành đại gia, chính bản thân tuổi Mão cũng sẽ phải cố gắng rất nhiều. Con giáp này không thích ngửa tay xin tiền người khác, làm được bao nhiều tiêu bấy nhiêu không đòi hỏi, vì thế nên ai cũng phải nể bạn.

Thần Tài ưu ái ban lộc quý, con giáp nào sẽ may mắn hái 'quả chín' trên cây tài lộc, ăn 'quả ngọt' đổi mệnh giàu sang trong 10 ngày tới - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Trong vòng 10 ngày tới đây thôi, nhờ có sự bảo trợ của sao tốt, người làm ăn kinh doanh có sự nghiệp hanh thông, đón vận may đến bất ngờ, cơ hội kiếm tiền rộng mở. Tất nhiên, cơ hội chỉ dành cho những ai thật sự chăm chỉ, chuyên tâm vào công việc và biết cách tận dụng thời cơ.

Tuổi Dậu có thể tập trung vào lĩnh vực mà mình có nhiều lợi thế trước khi mở rộng sang tìm hiểu, đầu tư vào lĩnh vực khác. Nếu chưa thực sự đạt được bước tiến mang tính quyết định, tuổi Dậu không nên ôm quá nhiều công việc cùng lúc để tránh làm hỏng chuyện.

Thần Tài ưu ái ban lộc quý, con giáp nào sẽ may mắn hái 'quả chín' trên cây tài lộc, ăn 'quả ngọt' đổi mệnh giàu sang trong 10 ngày tới - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tử vi trong vòng 10 ngày tới cho biết, Lục Hợp giúp cho con giáp tuổi Tuất hợp tác làm ăn, kinh doanh sẽ có lợi trong 10 ngày này, gặp được đối tác phù hợp bạn đã có thể gạt bỏ đi rất nhiều lo lắng. Hôm nay cũng phù hợp để nối liên lạc lại với một người thân ở xa bạn nhé.

Chính Tài thúc đẩy cho tài vận của con giáp tuổi Tuất lúc này được hanh thông, thuận lợi, một số người có kinh nghiệm đầu tư thì đây là lúc thu về lợi nhuận. Thế nhưng với cơ hội mới thì bạn vẫn phải xem xét, cân nhắc thêm nhé.

Thần Tài ưu ái ban lộc quý, con giáp nào sẽ may mắn hái 'quả chín' trên cây tài lộc, ăn 'quả ngọt' đổi mệnh giàu sang trong 10 ngày tới - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm. 

Sau những ngày dài sống cực khổ, từ giờ đến cuối năm, 3 con giáp này sẽ nhận tài lộc mỏi tay, được quý nhân phù trợ, tranh thủ gom vàng hốt bạc đầy nhà

Sau những ngày dài sống cực khổ, từ giờ đến cuối năm, 3 con giáp này sẽ nhận tài lộc mỏi tay, được quý nhân phù trợ, tranh thủ gom vàng hốt bạc đầy nhà

Trải qua chuỗi ngày gian nan, sống cơ cực, kể từ bây giờ cho đến cuối năm, những con giáp này sẽ "vụt lên" thành đại gia, điều hành mọi công việc từ trong ra ngoài ổn định, thuận lợi. Tài khoản "ting ting" nhận tiền liên tục khiến ai cũng ngưỡng mộ.

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