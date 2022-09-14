Thần Tài ưu ái ban lộc quý, con giáp nào sẽ may mắn hái "quả chín" trên cây tài lộc, ăn "quả ngọt" đổi mệnh giàu sang trong 10 ngày tới

Tuổi Mão

Trong 10 ngày tới, đường tài lộc may mắn có Thực Thần chiếu cố nên lộc về đầy tay Mão. Không cần biết người khác nói xấu bạn như thế nào nhưng mỗi đồng tiền bạn làm ra đều quý giá và chân chính. Nay có cả lộc ăn uống, tiệc tùng, nếu được mời ăn thì bạn cứ mạnh dạn đón nhận nhé.



Tất nhiên, để có thể thực sự trở thành đại gia, chính bản thân tuổi Mão cũng sẽ phải cố gắng rất nhiều. Con giáp này không thích ngửa tay xin tiền người khác, làm được bao nhiều tiêu bấy nhiêu không đòi hỏi, vì thế nên ai cũng phải nể bạn.

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Tuổi Dậu

Trong vòng 10 ngày tới đây thôi, nhờ có sự bảo trợ của sao tốt, người làm ăn kinh doanh có sự nghiệp hanh thông, đón vận may đến bất ngờ, cơ hội kiếm tiền rộng mở. Tất nhiên, cơ hội chỉ dành cho những ai thật sự chăm chỉ, chuyên tâm vào công việc và biết cách tận dụng thời cơ.