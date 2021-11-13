Thần Tài thỏ thẻ: Đúng 64 ngày tới, 3 con giáp may túi ba gang đựng tiền, làm đâu thắng đó, may mắn quanh năm

Tâm linh - Tử vi 13/11/2021 15:00

3 con giáp giàu lên trông thấy trong thời gian tới.

Tuổi Tý

Theo tử vi, người tuổi Tý luôn ngay thẳng, lạc quan. Họ luôn thích giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn. Về mặt tình cảm họ không thể chịu đựng được những giọt nước mắt của người khác. Đúng 64 ngày tới, trời sinh tài lộc dồi dào, tiền bạc rủng rỉnh, mọi việc suôn sẻ, đáp ứng mọi yêu cầu!

Thần Tài thỏ thẻ: Đúng 64 ngày tới, 3 con giáp may túi ba gang đựng tiền, làm đâu thắng đó, may mắn quanh năm - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Sự nghiệp như cá gặp nước, có quý nhân phù trợ, gia đạo trong tương lai giàu sang vào nhà, gia đình sẽ không lo cơm ăn áo mặc. Con giáp này có thể hoàn toàn hóa giải những điều không may mắn, xui xẻo trước đây để có được cuộc sống sung túc. Ngoài ra, vận tình cảm của người tuổi Tý cũng thuận lợi khó ai bì kịp, người cô đơn có thể thoát khiếp kiếp độc thân, nhanh chóng gặp được ý trung nhân.

Tuổi Thân

Theo tử vi, những người tuổi Thân sắp đón nhận nhiều sự kiện vui vẻ. Đối với những con giáp còn độc thân thì đào hoa sẽ đến, quan hệ với người khác phái suôn sẻ, có nhiều tình ý. Con giáp tuổi Thân cũng nắm bắt được cơ hội để phát tài, phát lộc, nếu là người làm buôn bán, kinh doanh thì đơn hàng đến tơi tới.

Thần Tài thỏ thẻ: Đúng 64 ngày tới, 3 con giáp may túi ba gang đựng tiền, làm đâu thắng đó, may mắn quanh năm - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Đúng 64 ngày tới, tài lộc của người tuổi Thân càng ngày càng vượng, dễ kiếm được khoản tiền lớn, không ngừng làm đầy “ngân khố” của mình. Thời gian này, người tuổi dần sẽ mở ra cánh cửa mùa xuân của cuộc đời, sự nghiệp hanh thông, cuộc sống tốt đẹp, nhất là về tài lộc. Ngoài ra, bạn còn nhanh chóng có được sự thành công trong công việc cũng như giàu có về vật chất và hạnh phúc trong tình cảm gia đình.

Tuổi Sửu

Không chỉ thu nhập của con giáp tuổi Sửu tăng lên đáng kể mà tài vận cũng luôn có chuyển biến tốt. Bạn thường nhận được những bất ngờ vui vẻ, hoàn thiện cuộc sống hạnh phúc của mình. Theo tử vi, người tuổi Sửu vô cùng sắc sảo. Dù làm việc gì thì trong lòng con giáp đều có những điểm mấu chốt, nếu vượt qua ranh giới này thì họ sẽ không làm. Nếu kiếm được tiền mà làm trái lương tâm thì họ cũng từ bỏ.

Thần Tài thỏ thẻ: Đúng 64 ngày tới, 3 con giáp may túi ba gang đựng tiền, làm đâu thắng đó, may mắn quanh năm - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Con giáp tuổi Sửu được hỗ trợ đắc lực bởi ngôi sao may mắn. Đúng 64 ngày tới, vận may đến với người tuổi Sửu. Họ thu về nhiều tài lộc, rủng rỉnh ngân khố. Và từ khi có con cái thì vận khí của họ sẽ ngày càng vượng, có thể nói là phúc từ trên trời rơi xuống. Họ sẽ có cơ hội làm giàu và có thể giàu lên trong một sớm một chiều.

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

3 con giáp phúc lớn mệnh dày, tiền nhiều vô biên, vơi bớt lại đầy trong 65 ngày tới

3 con giáp phúc lớn mệnh dày, tiền nhiều vô biên, vơi bớt lại đầy trong 65 ngày tới

Đây là những con giáp đã được số phận an bài chỉ trong 2 tháng nữa thôi may mắn này sẽ đắc tài đắc lộc, vận đỏ như son, chỉ việc rung đùi hốt bạc, sung túc đủ đầy.

Xem thêm
Từ khóa:   3 con giáp 3 con giáp 77 ngày tới 3 con giáp có số làm chủ

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 8/10/2026, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa ít ai sánh bằng

Đúng 20h hôm nay, ngày 8/10/2026, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa ít ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 32 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 32 phút trước
Cuộc hội ngộ cay đắng trong phòng sinh và phát hiện bất ngờ từ bác sĩ đỡ đẻ

Cuộc hội ngộ cay đắng trong phòng sinh và phát hiện bất ngờ từ bác sĩ đỡ đẻ

Tâm sự 2 giờ 32 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Đúng hôm nay, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 42 phút trước
Nấm rơm có nhiều lợi ích cho sức khỏe nhưng ăn thế nào để tốt nhất

Nấm rơm có nhiều lợi ích cho sức khỏe nhưng ăn thế nào để tốt nhất

Dinh dưỡng 3 giờ 32 phút trước
Người chồng trong vụ án ở Đồng Nai đã xuất viện, gia đình đưa về quê tiếp tục điều trị

Người chồng trong vụ án ở Đồng Nai đã xuất viện, gia đình đưa về quê tiếp tục điều trị

Đời sống 4 giờ 2 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười ngày ra mắt và màn xử lý khiến nhà bạn trai ngỡ ngàng

Tình huống dở khóc dở cười ngày ra mắt và màn xử lý khiến nhà bạn trai ngỡ ngàng

Tâm sự Eva 4 giờ 32 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ khi tìm ra nguồn gốc khoản tiền gửi mang tên người chồng quá cố

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi tìm ra nguồn gốc khoản tiền gửi mang tên người chồng quá cố

Tâm sự gia đình 5 giờ 32 phút trước
Sự thật khiến người vợ bật khóc khi chứng kiến việc chồng làm trong nhà tắm lúc giữa đêm

Sự thật khiến người vợ bật khóc khi chứng kiến việc chồng làm trong nhà tắm lúc giữa đêm

Tâm sự 6 giờ 32 phút trước
Tình huống bất ngờ giữa đêm khiến hai vợ chồng tôi không khỏi bàng hoàng

Tình huống bất ngờ giữa đêm khiến hai vợ chồng tôi không khỏi bàng hoàng

Tâm sự 7 giờ 32 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 20h hôm nay, ngày 8/10/2026, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa ít ai sánh bằng

Đúng 20h hôm nay, ngày 8/10/2026, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa ít ai sánh bằng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Đúng hôm nay, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Đúng hôm nay, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'