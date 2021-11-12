Tử vi cuối tuần (13-14/11): top 3 con giáp nhận được lộc lớn, dư tiền dư của, cực kỳ may mắn không ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 12/11/2021 07:00

Đây là những con giáp may mắn hơn người trong 2 ngày cuối tuần này, họ sẽ gom được hết phần may mắn của thiên hạ, nhờ vậy mà giàu lên cũng nhanh hơn người thường.

Tuổi Mão

Mão vốn là người thông minh và khá kĩ tính, làm gì cũng đến nơi đến chốn, không bao giờ để cho người khác nắm được điểm yếu của mình nên Mão dễ dàng thành công. Lĩnh vực tài chính của người tuổi Mão có khá nhiều điểm sáng vào thời điểm cuối tuần này.

Mọi việc tiến triển vô cùng hanh thông, làm đâu thu lợi đến đấy, mọi đường đi nước bước đều rất trôi chảy, nhẹ nhàng. Cứ đà này thì thời gian tới con giáp này sẽ không phải lo về bất cứ điều gì. Bên cạnh đó, do người tuổi Mão thông minh biết nhìn xa trông rộng nên ngoài việc làm ăn chính con giáp này cũng mở rộng thêm nhiều ngành nghề tay trái, kiếm được bộn tiền trong thời gian này.

Tử vi cuối tuần (13-14/11): top 3 con giáp nhận được lộc lớn, dư tiền dư của, cực kỳ may mắn không ai sánh bằng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đặc biệt, trong năm đào hoa vượng, tạo ra không ít nhân duyên tốt, thúc đẩy các mối quan hệ xã giao. Nhờ thế mà tuổi Mão có thể dễ dàng tìm thấy mối làm ăn tốt, gián tiếp tăng thu nhập ngoài luồng. Do luôn có cát tinh mang với vận đào hoa khởi sắc, tốt cho những ai còn độc thân trên hành trình tìm kiếm nửa kia của mình.

Tuổi Tuất

Tuất được biết đến là người thông minh, linh hoạt, có chí tiến thủ. Con giáp này cũng là người có ước mơ, tham vọng, không hài lòng về những gì mình có. Trong hai ngày cuối tuần, Tuất có đường tài lộc hanh thông vượng phát vô cùng. Đặc biệt, con giáp này đang được Thần Tài che chở nên gặp nhiều may mắn về tiền bạc, có thể đột nhiên trong tay tài lộc đầy ắp nhờ trúng thưởng trúng số. Ngoài ra, Tuất cũng có thêm những nguồn thu lớn trong thời gian sắp tới.

Tuất sẽ may mắn gặp được quý nhân, được hỗ trợ, nâng đỡ để triển khai ý tưởng của mình. Người làm kinh doanh cũng được giúp đỡ về nguồn vốn lẫn mối quan hệ nên vận trình hanh thông, thuận lợi hơn trước rất nhiều.

Tử vi cuối tuần (13-14/11): top 3 con giáp nhận được lộc lớn, dư tiền dư của, cực kỳ may mắn không ai sánh bằng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Ngọ bản tính vui vẻ, lạc quan, tích cực. Con giáp này là người thông minh, biết tận dụng mọi cơ hội xung quanh để thay đổi cuộc sống lên tầm cao mới. Tuổi Ngọ luôn thích những điều mới mẻ, bay bổng, Ngọ không bao giờ hài lòng với những gì đang có. Nhờ những thái độ tích cực trong cuộc sống mà sớm muộn gì Ngọ cũng thành công vang dội. Bước vào một giai đoạn nhất định, tuổi Ngọ muốn gì có đó, sự nghiệp thăng hoa chưa đủ mà tài vận cũng dồi dào không ngừng.

Tử vi cuối tuần (13-14/11): top 3 con giáp nhận được lộc lớn, dư tiền dư của, cực kỳ may mắn không ai sánh bằng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Ngọ nên chuẩn bị tinh thần đón nhận vận may hiếm có. Gia đình hoặc bạn bè có thể là quý nhân của bạn trong ít ngày tới đây. Ngọ sẽ thu về lợi lớn nhờ kinh doanh hoặc có thể được thăng chức tăng lương, được sếp trên ghi nhận công lao xứng đáng.

Ngoài ra, tài vận của người tuổi Ngọ cũng vô cùng hanh thông, công việc thuận lợi ắt thu nhập gia tăng. Con giáp này cũng không phải lo lắng về chuyện tình cảm bởi đây là năm hỷ sự liên miên, hạnh phúc ngập tràn.

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

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