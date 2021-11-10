Đúng 5 ngày tới, 3 con giáp 'VẬN ĐỎ', buôn 1 lời 10, ‘làm đâu thắng đó’, đón song hỷ tới nhà

Tử đầu tháng 11, những người tuổi Dần sẽ có những bước tiến rõ rệt trên phương diện tài lộc. Những người cầm tinh con Hổ đều là người biết quản lý tiền bạc chặt chẽ nên đã có được một khoản tiết kiệm kha khá.

Đặc biệt, tử vi dự đoán, đúng 5 ngày tới, tuổi Dần sẽ có cơ hội kiếm thêm nhiều tiền bạc ngoài lương, cuộc sống lên như diều gặp gió. Những ai còn làm công ăn lương vốn là người biết tích lũy, tích tiểu thành đại và chẳng bao giờ chê các khoản tiền nhỏ nên khoản tiền tiết kiệm cũng đủ thực hiện những dự định đã ấp ủ lâu.

Trong thời gian tới, sự nghiệp của tuổi Tuất có dấu hiệu phát triển tích cực. Con giáp này không phải đối mặt với những vấn đề quá to lớn mà chỉ cần tự tin vào khả năng của bản thân là có thể giải quyết mọi chuyện.

Với những người tuổi Tuất đang làm ăn kinh doanh có cơ hội phát tài phát lộc trong 5 ngày tới. Bạn hãy tạo uy tín trong công việc thì cũng là lúc nhiều đối tác làm ăn muốn hợp tác khiến bạn đạt được mọi ước mơ.

Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, tuổi Tuất cũng cần cân nhắc trước các quyết định đầu tư, không nên vung tiền bừa bãi. Chuyện tình cảm của con giáp này tương đối ổn định, không có nhiều biến động. Các cặp đôi thường xuyên chia sẻ, tâm sự với nhau và không để xảy ra những hiểu lầm đáng tiếc.

Tuổi Mùi

Đúng 5 ngày tới là khoảng thời gian cực kỳ may mắn đối với những người ai cầm tinh còn Dê có mong muốn phát triển sự nghiệp kinh doanh buôn bán. Những người tuổi Mùi sẽ có một tương lai vô cùng tươi sáng và có thời cơ thu hút về nhiều tài lộc tiền bạc.

Ảnh minh họa: Internet

Đặc biệt, trong các mối quan hệ ngoại giao của người tuổi Mùi sẽ được mở rộng, phát huy tốt vai trò giúp thúc đẩy công việc kinh doanh làm ăn được nhiều may mắn. Thêm vào đó, tuổi Mùi lại được quý nhân giúp đỡ nên dù gặp khó khăn gì thì cuối cùng cũng có thể vượt qua.

(*) Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.