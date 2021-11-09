Thần Tài 'rót lộc' vào túi cho 3 con giáp trong 10 ngày tới, vận trình hanh thông, tiền bạc lúc nào cũng rủng rỉnh

Tử vi trong 10 ngày tới cho thấy, cơ hội làm giàu của tuổi Dậu khá tốt. Con đường phát triển sự nghiệp hanh thông vượt bậc. Những người tuổi Dậu đừng bỏ lỡ những cơ hội thăng tiến. Trong thời gian này, do được quý nhân nâng đỡ nên tuổi Dậu có cơ hội đạt được những ước mơ của mình.

Mọi kế hoạch trước đó của bạn được thực hiện suôn sẻ, gặt hái được nhiều thành quả lớn có một không hai. Về mặt sức khỏe người tuổi Dậu nên hạn chế ăn uống linh tinh kẻo dễ mắc các bệnh về rối loạn tiêu hóa nhé.

Tuổi Sửu

Trong tử vi 12 con giáp thì người tuổi Sửu thường gặp nhiều sóng gió trong cuộc sống. Nhưng do tính cách của người tuổi Trâu luôn chăm chỉ, cần cù nỗ lực nên được trời thương. Tử vi trong 10 ngày tới, công việc của người tuổi Sửu có nhiều tiến triển bất ngờ. Đây chính là thời kỳ bắt đầu mới của tuổi Sửu hãy cố gắng hết mình bạn sẽ gặt hái được thành công.

Tuổi Sửu nên phát huy được những tài lẻ của bản thân nên gặt hái được nhiều thành công. Với những ai còn đang làm công ăn lương chuẩn bị tinh thần đón nhận nhiều lời khen, tăng lương thưởng cuộc sống có nhiều chuyển biến tích cực.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tử vi trong 10 ngày tới, những người tuổi Tuất sẽ là con giáp giàu có, đầu tư trúng đậm nên tinh thần vô cùng vui vẻ. Trong tính cách những người tuổi Tuất luôn là người thông minh lanh lợi nên giải quyết được nhiều công việc tồn đọng trong thời gian trước đây.

Do được quý nhân theo gót nên bạn được đánh giá cao, tha hồ thể hiện tài năng vượt trội của mình để thu về nhiều tiền bạc. Nếu kết hợp làm ăn những người tuổi Tuất sẽ có nhiều cơ hội kiếm tiền, thúc đẩy công việc thăng tiến không ngừng.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.