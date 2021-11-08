2 tháng cuối cùng của năm 2021, 3 con giáp thay đời đổi vận, tạm biệt tất cả vận xui, lột xác rực rỡ đón chào năm mới

Tâm linh - Tử vi 08/11/2021 13:00

Cùng xem những con giáp nào sẽ lội ngược dòng, gặp được vận đỏ trong 2 tháng cuối năm 2021 này nhé!

Tuổi Tuất

Theo các chuyên gia phong thủy, tuổi Tuất đa phần là những người sống ngay thẳng, trọng tình cảm nhưng cũng khá lý trí và cẩn trọng. Họ có khả năng phân tích rất tốt, và thường rất chăm chỉ. Trong năm 2021, tuổi Tuất sẽ gặp may mắn nhiều nhất vào giai đoạn đầu năm và cuối năm.

Tử vi học có nói, từ tháng 4 đến tháng 8 sẽ là giai đoạn khó khăn nhất của tuổi Tuất. Vượt qua được thời kỳ này, họ sẽ có nhiều cơ hội tốt trong cả công việc lẫn cuộc sống riêng tư. Đặc biệt, trong 2 tháng cuối năm 2021 chính là lúc tuổi Tuất gặp thời đổi vận, nếu biết nắm bắt tốt có thể trở nên vô cùng giàu có.

2 tháng cuối cùng của năm 2021, 3 con giáp thay đời đổi vận, tạm biệt tất cả vận xui, lột xác rực rỡ đón chào năm mới - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Với những người đang có ý định thay đổi công việc hay bắt đầu sự nghiệp kinh doanh mới thì rất nên hiện thực hóa ý tưởng, vì khả năng thành công rực rỡ là rất lớn. Với sự nỗ lực và chăm chỉ hết mình, tuổi Tuất có thể tự tạo ra cho mình những bước ngoặt đáng nhớ vào dịp cuối năm trong chuyện tài vận.

Tuổi Thìn

Thìn cũng có một năm đầy may mắn nhờ sự thông minh, nhanh nhạy, sự cẩn trọng và tinh thần trách nhiệm của mình. Tuổi Thìn thường rất được người khác tin tưởng và giao cho những công việc quan trọng.

Năm nay những người tuổi Thìn làm về kinh doanh sẽ thu về nhiều lộc lá. Những người làm trong các lĩnh vực khác dự báo cũng rất khấm khá và phát đạt, được quý nhân phù trợ nên mọi việc đều hanh thông, suôn sẻ.

2 tháng cuối cùng của năm 2021, 3 con giáp thay đời đổi vận, tạm biệt tất cả vận xui, lột xác rực rỡ đón chào năm mới - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Đặc biệt, tử vi học có nói rằng, giai đoạn 2 tháng cuối năm này, mọi vận đen hay xui xẻo đeo bám họ thời gian qua sẽ dần biến mất, nhường chỗ cho thêm nhiều tin vui nữa đến với họ vào dịp cuối năm. Tuổi Thìn có cơ hội trở thành đại gia khi chuẩn bị bước sang năm mới.

Tuổi Mùi

Ttuổi Mùi cũng có một năm nhiều may mắn trong sự nghiệp. Với sự kiên trì, tỉ mỉ và tinh tế mà đa số người tuổi Mùi đều sở hữu, họ thường đạt được nhiều thành công trong những công việc đòi hỏi sự trau chuốt, tính nghệ thuật cao.

Tuổi Mùi có một giai đoạn tương đối khó khăn vào giữa năm, từ tháng 3 đến cuối tháng 5, thì càng về cuối năm, vận đỏ của họ lại càng thể hiện rõ, họ làm gì hầu như cũng thành công, thu về thành quả rực rỡ, nếu không quá giàu có thì tiền bạc chí ít cũng dư dả, không phải lo lắng gì nhiều.

2 tháng cuối cùng của năm 2021, 3 con giáp thay đời đổi vận, tạm biệt tất cả vận xui, lột xác rực rỡ đón chào năm mới - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Đặc biệt, trong 2 tháng cuối năm này là thời kỳ may mắn đỉnh cao của họ. Tuổi Mùi sẽ có nhiều cơ hội làm giàu và lật ngược tình thế khó khăn ngoạn mục. Vì vậy, người tuổi Mùi cần phải biết tận dụng thời cơ quý giá này để thực hiện các kế hoạch đã ấp ủ để đạt được nhiều thành quả nhất có thể.

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Cát tinh chiếu mệnh trong tuần mới (8/11 - 14/11), 3 con giáp vượt mọi sóng gió, vượng đường tài lộc, tiền tài sinh sôi

Cát tinh chiếu mệnh trong tuần mới (8/11 - 14/11), 3 con giáp vượt mọi sóng gió, vượng đường tài lộc, tiền tài sinh sôi

Dưới đây là 3 con giáp may mắn nhất trong tuần tới. Hãy chuẩn bị sẵn sàng tinh thần để đón nhận kẻo choáng ngợp nhé!

Xem thêm
Từ khóa:   3 con giáp 3 con giáp có mệnh công chúa 3 con giáp có phúc khi về già

TIN MỚI NHẤT

3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió' sau ngày 8/10/2026

3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió' sau ngày 8/10/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 11 phút trước
Chúc mừng 3 con giáp mưa thuận gió hòa, tiền về như nước, bạc vàng dư dả, Phú Quý vinh hoa, vận trình khai sáng trong ngày 10/10/2026

Chúc mừng 3 con giáp mưa thuận gió hòa, tiền về như nước, bạc vàng dư dả, Phú Quý vinh hoa, vận trình khai sáng trong ngày 10/10/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 41 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 8/10/2026, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa ít ai sánh bằng

Đúng 20h hôm nay, ngày 8/10/2026, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa ít ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 41 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 41 phút trước
Cuộc hội ngộ cay đắng trong phòng sinh và phát hiện bất ngờ từ bác sĩ đỡ đẻ

Cuộc hội ngộ cay đắng trong phòng sinh và phát hiện bất ngờ từ bác sĩ đỡ đẻ

Tâm sự 4 giờ 41 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Đúng hôm nay, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 51 phút trước
Nấm rơm có nhiều lợi ích cho sức khỏe nhưng ăn thế nào để tốt nhất

Nấm rơm có nhiều lợi ích cho sức khỏe nhưng ăn thế nào để tốt nhất

Dinh dưỡng 5 giờ 41 phút trước
Người chồng trong vụ án ở Đồng Nai đã xuất viện, gia đình đưa về quê tiếp tục điều trị

Người chồng trong vụ án ở Đồng Nai đã xuất viện, gia đình đưa về quê tiếp tục điều trị

Đời sống 6 giờ 11 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười ngày ra mắt và màn xử lý khiến nhà bạn trai ngỡ ngàng

Tình huống dở khóc dở cười ngày ra mắt và màn xử lý khiến nhà bạn trai ngỡ ngàng

Tâm sự Eva 6 giờ 41 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ khi tìm ra nguồn gốc khoản tiền gửi mang tên người chồng quá cố

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi tìm ra nguồn gốc khoản tiền gửi mang tên người chồng quá cố

Tâm sự gia đình 7 giờ 41 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mừng 3 con giáp có VẬN MAY NGẬP TRÀN vào 15 ngày tới TIỀN RỦNG RỈNH TÚI, tình duyên đỏ rực như son, gia đạo ấm êm

Mừng 3 con giáp có VẬN MAY NGẬP TRÀN vào 15 ngày tới TIỀN RỦNG RỈNH TÚI, tình duyên đỏ rực như son, gia đạo ấm êm

3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió' sau ngày 8/10/2026

3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió' sau ngày 8/10/2026

Chúc mừng 3 con giáp mưa thuận gió hòa, tiền về như nước, bạc vàng dư dả, Phú Quý vinh hoa, vận trình khai sáng trong ngày 10/10/2026

Chúc mừng 3 con giáp mưa thuận gió hòa, tiền về như nước, bạc vàng dư dả, Phú Quý vinh hoa, vận trình khai sáng trong ngày 10/10/2026

Đúng 20h hôm nay, ngày 8/10/2026, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa ít ai sánh bằng

Đúng 20h hôm nay, ngày 8/10/2026, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa ít ai sánh bằng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Đúng hôm nay, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Đúng hôm nay, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp