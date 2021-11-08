Theo các chuyên gia phong thủy, tuổi Tuất đa phần là những người sống ngay thẳng, trọng tình cảm nhưng cũng khá lý trí và cẩn trọng. Họ có khả năng phân tích rất tốt, và thường rất chăm chỉ. Trong năm 2021, tuổi Tuất sẽ gặp may mắn nhiều nhất vào giai đoạn đầu năm và cuối năm.

Với những người đang có ý định thay đổi công việc hay bắt đầu sự nghiệp kinh doanh mới thì rất nên hiện thực hóa ý tưởng, vì khả năng thành công rực rỡ là rất lớn. Với sự nỗ lực và chăm chỉ hết mình, tuổi Tuất có thể tự tạo ra cho mình những bước ngoặt đáng nhớ vào dịp cuối năm trong chuyện tài vận.

Tử vi học có nói, từ tháng 4 đến tháng 8 sẽ là giai đoạn khó khăn nhất của tuổi Tuất. Vượt qua được thời kỳ này, họ sẽ có nhiều cơ hội tốt trong cả công việc lẫn cuộc sống riêng tư. Đặc biệt, trong 2 tháng cuối năm 2021 chính là lúc tuổi Tuất gặp thời đổi vận, nếu biết nắm bắt tốt có thể trở nên vô cùng giàu có.

Tuổi Thìn

Thìn cũng có một năm đầy may mắn nhờ sự thông minh, nhanh nhạy, sự cẩn trọng và tinh thần trách nhiệm của mình. Tuổi Thìn thường rất được người khác tin tưởng và giao cho những công việc quan trọng.

Năm nay những người tuổi Thìn làm về kinh doanh sẽ thu về nhiều lộc lá. Những người làm trong các lĩnh vực khác dự báo cũng rất khấm khá và phát đạt, được quý nhân phù trợ nên mọi việc đều hanh thông, suôn sẻ.

Ảnh minh họa: Internet

Đặc biệt, tử vi học có nói rằng, giai đoạn 2 tháng cuối năm này, mọi vận đen hay xui xẻo đeo bám họ thời gian qua sẽ dần biến mất, nhường chỗ cho thêm nhiều tin vui nữa đến với họ vào dịp cuối năm. Tuổi Thìn có cơ hội trở thành đại gia khi chuẩn bị bước sang năm mới.

Tuổi Mùi

Ttuổi Mùi cũng có một năm nhiều may mắn trong sự nghiệp. Với sự kiên trì, tỉ mỉ và tinh tế mà đa số người tuổi Mùi đều sở hữu, họ thường đạt được nhiều thành công trong những công việc đòi hỏi sự trau chuốt, tính nghệ thuật cao.

Tuổi Mùi có một giai đoạn tương đối khó khăn vào giữa năm, từ tháng 3 đến cuối tháng 5, thì càng về cuối năm, vận đỏ của họ lại càng thể hiện rõ, họ làm gì hầu như cũng thành công, thu về thành quả rực rỡ, nếu không quá giàu có thì tiền bạc chí ít cũng dư dả, không phải lo lắng gì nhiều.

Ảnh minh họa: Internet

Đặc biệt, trong 2 tháng cuối năm này là thời kỳ may mắn đỉnh cao của họ. Tuổi Mùi sẽ có nhiều cơ hội làm giàu và lật ngược tình thế khó khăn ngoạn mục. Vì vậy, người tuổi Mùi cần phải biết tận dụng thời cơ quý giá này để thực hiện các kế hoạch đã ấp ủ để đạt được nhiều thành quả nhất có thể.

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm