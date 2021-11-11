Thần tài rót lộc, 3 con giáp 'đỏ tình lẫn tiền' trong 66 ngày tới, sang năm 2022 giàu ú ụ

Tâm linh - Tử vi 11/11/2021 10:00

Thần tài rót lộc vào nhà, quý nhân đưa đường chỉ lối nên 3 con giáp giàu sang này sẽ hốt hết của nả trong thiên hạ vào túi trong 66 ngày tới.

Tuổi Tuất 

Người tuổi Tuất chính là một người tài năng, phóng khoáng, thích đi đây đi đó. Trên con đường công danh sự nghiệp những người tuổi Tuất họ luôn tràn đầy ngọn lửa nhiệt huyết, đam mê. Đồng thời, họ biết cách nắm bắt cơ hội và làm việc chăm chỉ để bước lên những nấc thang mới trong sự nghiệp của mình. Không những thế, người tuổi Tuất luôn còn biết cách truyền cảm hứng và niềm đam mê công việc nên dễ dàng thành công. 

Thần tài rót lộc, 3 con giáp 'đỏ tình lẫn tiền' trong 66 ngày tới, sang năm 2022 giàu ú ụ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi trong 66 ngày tới, con giáp này gặp nhiều may mắn. Đặc biệt, trên công việc, sự nghiệp của họ xuôi thuận hơn những tháng trước. Trong hai năm sắp tới với những người tuổi Tuất làm công ăn lương, bạn sẽ được cấp trên tin tưởng giao cho nhiệm vụ mới. 

Tuổi Hợi 

Tài lộc của người tuổi Hợi có xu hướng gia tăng, đa phần ở các nguồn thu nhập phụ như kinh doanh nghề tay trái, bảo hiểm, đầu tư chứng khoán, bất động sản... Trong khoảng thời gian này, nếu là người làm công ăn lương, muốn tăng thêm thu nhập, bạn nên nuôi tham vọng, không nên có tư tưởng “giậm chân tại chỗ”. 

Hãy chủ động đứng ra nhận trọng trách, bạn hoàn toàn có khả năng gánh vác rất tốt trách nhiệm mà cấp trên giao phó, tự mở ra cơ hội để thăng tiến, phát triển bản thân. Nhóm người làm tư, làm chủ hoặc chuyên đầu tư có rất nhiều triển vọng về thu nhập chính. Nếu có định hướng chính xác, sẵn sàng mạo hiểm, không chịu bỏ cuộc bản mệnh sẽ gặt hái thành quả khá rực rỡ. 

Thần tài rót lộc, 3 con giáp 'đỏ tình lẫn tiền' trong 66 ngày tới, sang năm 2022 giàu ú ụ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

66 ngày tới cũng là thời điểm tài lộc của tuổi Hợi phát triển rực rỡ nhất. Hợp tác thuận lợi, các ngành liên quan đến thủy điện, nhiệt điện, viễn thông thu lời lớn. Bạn tìm được mục tiêu phấn đấu rõ ràng, tuy lúc đầu có khó khăn nhưng chỉ cần cố gắng, quyết tâm thì sẽ thu được thành quả. 

Tuổi Tị 

Vận trình tài lộc của người tuổi Tị có những điểm sáng rực rỡ trong cuối năm 2021. Trong khi mọi người đều lo ngay ngáy việc thất thoát tiền bạc hoặc chi tiêu tốn kém, không hợp lý thì bạn lại được tiếp xúc với những cơ hội làm ăn, đầu tư đáng mơ ước mà hiếm người có được. 

Nếu đã nung nấu kế hoạch từ lâu hoặc đã tìm hiểu rõ ràng về đối tác, khách hàng của mình thì bạn nên nắm bắt cơ hội ngay mà không cần phải lo lắng, toan tính quá nhiều. Người làm đầu tư, kinh doanh nên tranh thủ kí kết hợp đồng vào thời điểm 66 ngày tới để có thể gây dựng sự nghiệp một cách rực rỡ. 

Thần tài rót lộc, 3 con giáp 'đỏ tình lẫn tiền' trong 66 ngày tới, sang năm 2022 giàu ú ụ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Còn với người làm công ăn lương, bạn cũng sẽ nhận được khoản tiền lương, tiền thưởng xứng đáng với năng lực và sự đóng góp của mình. Các mối xã giao rộng lại lại càng tạo thêm yếu tố thuận lợi để bạn phát huy tài năng, gây ấn tượng với lãnh đạo.

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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