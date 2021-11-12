3 con giáp phúc lớn mệnh dày, tiền nhiều vô biên, vơi bớt lại đầy trong 65 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 12/11/2021 13:00

Đây là những con giáp đã được số phận an bài chỉ trong 2 tháng nữa thôi may mắn này sẽ đắc tài đắc lộc, vận đỏ như son, chỉ việc rung đùi hốt bạc, sung túc đủ đầy.

Tuổi Mùi

Mùi là con giáp thông minh, cá tính và tài trí hơn người. Nhờ thế, dù sinh ra trong nghèo khó, lớn lên trong cơ hàn con giáp may mắn này vẫn ăn nên làm ra, sở hữu cơ ngơi đáng ngưỡng mộ khi còn khá trẻ. Chẳng cần cậy nhờ ai Mùi vẫn nhà xe có đủ, sung túc hơn người.

3 con giáp phúc lớn mệnh dày, tiền nhiều vô biên, vơi bớt lại đầy trong 65 ngày tới - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Xem tử vi năm 2021 cho thấy, trong 65 ngày tới, con giáp giàu có này sẽ như chuột sa chĩnh gạo, đếm tiền sái tay. Càng về cuối năm càng vượng vận tài lộc, đời sang trang mới chính là phúc phần trời đã an bài cho Mùi.

Tuổi Mão

Trời sinh Mão là con giáp sống thiện lương, tử tế và thương người. Dù không khá giả hơn ai nhưng Mão vẫn sẵn lòng giúp đỡ những người khó khăn hơn mình mà chẳng hề suy tính thiệt hơn, càng không đòi hỏi đáp đền. Nhờ thế, Mão tích được nhiều công đức, đời may mắn hanh thông.

3 con giáp phúc lớn mệnh dày, tiền nhiều vô biên, vơi bớt lại đầy trong 65 ngày tới - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Trong 65 ngày tới, nhờ có cát tinh chiếu mệnh con giáp may mắn này sẽ bước vào thời hoàng kim của đời mình. Không chỉ có cơ may trúng số phát tài, đổi đời sau một đêm Mão còn vét cạn túi thần tài, muốn khổ cũng chẳng được.

Tuổi Thân

Thông minh, bản lĩnh và có gan làm giàu, nỗ lực không ngừng nên người tuổi Thân gặt hái được rất nhiều thành công trong sự nghiệp. Lắm của nhiều tiền, nhà xe có sẵn nên con giáp giàu sang này chỉ việc nằm ngửa mà ăn, rung đùi hốt bạc.

3 con giáp phúc lớn mệnh dày, tiền nhiều vô biên, vơi bớt lại đầy trong 65 ngày tới - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Sau cơn bĩ cực đến hồi thái lai, sau những gian truân thì 65 ngày tới Thân sẽ hái trái ngọt đời mình với tình tiền viên mãn, song hỷ lâm môn. Vận tình duyên nở rộ nên Thân sẽ có những tháng ngày ấm êm viên mãn, hạnh phúc nồng nàn.

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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