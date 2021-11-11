Trong 9 ngày tới: 3 con giáp liên tục mở cửa nghênh tài đón lộc, túi lúc nào cũng chật cứng tiền

Tâm linh - Tử vi 11/11/2021 13:00

Số trời đã định, trong 9 ngày tới, con giáp may mắn này sẽ nhận lộc Trời cho, tiền tài ngập két

Tuổi Tuất

Trời sinh Tuất là con giáp chăm chỉ, có trách nhiệm và dám dấn thân trong công việc. Dù khó khăn, gian khổ đến mấy con giáp bản lĩnh này cũng không sợ hãi. Dám đương đầu với thử thách, vượt qua chính mình nên càng về hậu vận Tuất càng có tình tiền viên mãn, cuộc sống sung túc đủ đầy.

Xem tử vi chỉ rõ 9 ngày tới cho thấy, nhờ được cát tinh soi chiếu nên con giáp giàu sang này sẽ liên tục đón hỷ sự ập vào nhà. Nghênh tài đón lộc, hồng phúc tề thiên, đời sang trang mới là những gì Tuất nắm chắc trong tầm tay.

Trong 9 ngày tới: 3 con giáp liên tục mở cửa nghênh tài đón lộc, túi lúc nào cũng chật cứng tiền - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Nhanh nhẹn, tài năng và biết người biết ta nên dù đạt được thành công trong sự nghiệp khi còn khá trẻ nhưng Tỵ không hề tự phụ. Họ luôn nhắc nhở bản thân phải nỗ lực từng ngày, chớp lấy thời cơ trời cho để vượng vận tài lộc, trở thành đại gia của chính mình.

Khổ tận cam lai, trong 9 ngày tới con giáp giàu có này sẽ uống no lộc trời, ăn nên làm ra. Cứ bước chân ra đường là thần tài theo chân, rót tiền vào túi nên Tỵ tiêu pha xả láng cũng chẳng cạn ví, phải mua thêm két sắt để chứa tiền mới xuể.

Trong 9 ngày tới: 3 con giáp liên tục mở cửa nghênh tài đón lộc, túi lúc nào cũng chật cứng tiền - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Bị tiểu nhân quấy phá, kẻ xấu hãm hại nên người tuổi Dần phải đối diện với khá nhiều gian truân trong những tháng đầu năm 2021. Họ kiếm được nhiều tiền cũng chẳng giữ được đồng nào, liên tục lâm vào cảnh túng thiếu, nợ nần chồng chất.

May mắn thay, khi sáng 9 ngày nữa, Dần sẽ có vận khí xung thiên, sức bật lớn mạnh. Chẳng những tài vận dư dôi, tiền của ập xuống đầu Dần còn có cơ may trúng số độc đắc, đổi đời chỉ sau một đêm khiến ai cũng hờn.

Trong 9 ngày tới: 3 con giáp liên tục mở cửa nghênh tài đón lộc, túi lúc nào cũng chật cứng tiền - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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