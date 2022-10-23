Tử vi 12 con giáp cho biết, nửa đầu năm 2022, tuổi Tuất gặp không ít gian nan do hạn năm tuổi gây ra, nhưng điều này không làm họ chùn bước trước những cơ hội đổi đời. Trong mọi tình huống, người tuổi Dần luôn vững tâm, bình thản đối diện với các trở ngại. Tử vi dự báo sau ngày mai (24/10) tuổi Tuất qua hết giai đoạn khó khăn, vận khí hanh thông, may mắn của người tuổi Tuất cũng sẽ tốt lên.

Theo các chuyên gia tử vi, sau ngày mai 24/10/2022 đi người tuổi Tuất sẽ được quý nhân đưa đường dẫn lối, công việc được hanh thông, suôn sẻ. Đặc biệt, đối với những người kinh doanh, đầu tư, thời gian tới cũng sẽ có cơ hội để phát triển, từng bước gia tăng thu nhập, ổn định tài chính cá nhân.

Thời gian sau ngày mai 24/10/2022, người tuổi Dậu thực sự may mắn trong chuyện tiền bạc. Con giáp này ngồi không cũng bắt được tiền, được Thần Tài ở bên che chở nên làm gì cũng thuận lợi, dù là tiểu nhân cũng không cản được vận thăng hoa của bản mệnh.

Những chú Gà có chí lớn, chỉ chờ có thời cơ là sẽ nhanh chóng bắt tay thực hiện những kế hoạch ấp ủ đã lâu của mình. Thực tế đã chứng minh là con giáp này hoàn toàn có thể đạt được những thành công lớn hơn thế nữa khi mà tài lộc cứ ùn ùn đổ về nhà, tuổi Dậu giàu sang vô kể.

Tuổi Tỵ

Đây có lẽ là vận may hiếm có của tuổi Tỵ khi trong năm phạm Thái Tuế, phạm Tam tai mà con giáp này vẫn có thể có được vận trình khởi sắc với tài lộc rủng rỉnh trong tay. Tử vi dự báo sau ngày mai 24/10/2022, có thể nói họ làm gì cũng sẽ gặp nhiều thuận lợi, các khoản thu tăng lên chóng mặt.

Đặc biệt sau ngày mai 24/10/2022 ngoài thu nhập từ công việc chính thì tuổi Tỵ còn biết cách kiếm thêm cho mình từ nhiều nguồn khác nữa cơ. Nếu đã có kế hoạch kinh doanh hay mua bán gì đó quan trọng thì hãy nhân cơ hội này mà tiến hành nhé, chắc chắn bạn sẽ gặt hái được những thành quả bất ngờ đó.

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm