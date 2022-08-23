Thần Tài phù hộ cho 3 con giáp vào đúng 12h ngày 26/8 cuối tháng cô hồn, ông Địa đem tài lộc xuống phát, đuổi yêu tinh cô hồn đi, để cho những con giáp thắng duyên, kinh doanh phát đạt

Từ đầu tháng 8, con giáp này đã cảm nhận được rõ sự may mắn thay đổi. Không chỉ vượng về đường tài lộc mà tình duyên, gia đạo của người tuổi Thìn cùng vô cùng êm ấm, hạnh phúc.

Theo tử vi , không có gì lạ khi tuổi Thìn nằm trong danh sách những con giáp tài lộc đầy mình trong tháng 8 này. Họ vốn là con giáp sinh ra đã được trời ban sự may mắn, vương giả.

Đúng 12h ngày 26/8 (cuối tháng cô hồn), ông Địa sẽ ban phát vận duyên lẫn tài lộc cho người này nhiều nhất.

Tuổi Thìn chớ gặp những khó khăn mà nản lòng vì luôn có quý nhân sẵn sàng xuất hiện. Điều bạn cần làm chỉ là tập trung đúng định hướng mình đang theo, không vì những kẻ xấu xúi giục mà lung lay.

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Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu thì ông Địa đã không bỏ rơi danh sách ban phát tài lộc ngày 26/8.

Người tuổi Dậu là những người hiền lành, lương thiện. Họ có khả năng thiên bẩm trong quản lý tài chính nên để họ giữ tiền là quá sáng suốt.

Trong tất cả mọi khoản chi tiêu, đầu tư họ luôn rất tỉnh táo, quyết đoán nên tiền chỉ ngày càng sinh sôi. Thêm nữa, họ còn rất giỏi kiếm tiền để làm giàu. Bên cạnh đó, người tuổi Dậu vô cùng chịu thương chịu khó luôn kề vai sát cánh cùng vượt qua những khó khăn thử thách trong cuộc sống.

Tử vi ngày 26/8 (cuối tháng cô hồn), người thuộc tuổi Dậu sẽ nhận được nhiều may mắn trong công danh tài lộc, gia đình hưng vượng, có ông Địa ban phát lộc cũng khấm khá.

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Tuổi Mùi

Với cái tên quen thuộc trên thiên giới, ông Địa đã không bỏ tuổi Mùi ra khỏi danh sách trình Ngọc Hoàng. Người tuổi Mùi sở hữu tính cách tháo vát, giỏi phân tích và giải quyết vấn đề. Trong làm ăn, công việc họ đều chủ động nắm “đằng cán”, hiếm khi để mình rơi vào trạng thái mơ hồ. Mặt khác, đây cũng là con giáp hòa đồng, khéo léo trong giao tiếp nên được nhiều người yêu mến, có nhiều phúc khí.

Theo tử vi, con đường sự nghiệp của người tuổi Mùi sẽ có những bước chuyển biến vô cùng tích cực. Trong thời gian này, người cầm tinh con Dê làm gì cũng vô cùng xuất sắc khiến cho cấp trên vô cùng hài lòng. Trên con đường tài lộc người tuổi Mùi nhờ có sự thăng hoa trong công việc nên tiền bạc cũng nhờ đó mà rủng rỉnh hơn rất nhiều. Con giáp này cũng sẵn sàng đương đầu với những thử thách trong tháng cô hồn và trúng số từ đầu đến cuối tháng.

Không những thế, Mùi sắp đón tin vui trong chuyện tình cảm khi được người thương đáp trả lại tình yêu một cách nồng nhiệt. Cả 2 sẽ có 1 cái kết viên mãn khiến nhiều người phải ganh tỵ

Ảnh minh hoạ: Internet

* Trong bài viết mang tính chất tham khảo.