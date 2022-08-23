Thần Tài phù hộ cho 3 con giáp vào đúng 12h ngày 26/8 cuối tháng cô hồn, ông Địa đem tài lộc xuống phát, đuổi yêu tinh cô hồn đi, để cho những con giáp thắng duyên, kinh doanh phát đạt

Tâm linh - Tử vi 23/08/2022 19:41

Ngày 26/8/2022 (cuối tháng cô hồn), ông Địa thừa lệnh Ngọc Hoàng xuống ban phát cho thần dân dưới hạ giới, tuổi Thìn được nằm đầu danh sách ban phát, tuổi Dậu không bị bỏ rơi ngoài danh sách, tuổi Mùi là cái tên quen thuộc trong làng ban phát.

Tuổi Thìn 

Theo tử vi, không có gì lạ khi tuổi Thìn nằm trong danh sách những con giáp tài lộc đầy mình trong tháng 8 này. Họ vốn là con giáp sinh ra đã được trời ban sự may mắn, vương giả.

Từ đầu tháng 8, con giáp này đã cảm nhận được rõ sự may mắn thay đổi. Không chỉ vượng về đường tài lộc mà tình duyên, gia đạo của người tuổi Thìn cùng vô cùng êm ấm, hạnh phúc. 

Tuổi Thìn chớ gặp những khó khăn mà nản lòng vì luôn có quý nhân sẵn sàng xuất hiện. Điều bạn cần làm chỉ là tập trung đúng định hướng mình đang theo, không vì những kẻ xấu xúi giục mà lung lay. 

Đúng 12h ngày 26/8 (cuối tháng cô hồn), ông Địa sẽ ban phát vận duyên lẫn tài lộc cho người này nhiều nhất.

Thần Tài phù hộ cho 3 con giáp vào đúng 12h ngày 26/8 cuối tháng cô hồn, ông Địa đem tài lộc xuống phát, đuổi yêu tinh cô hồn đi, để cho những con giáp thắng duyên, kinh doanh phát đạt - Ảnh 1

Ảnh minh hoạ: Internet

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu thì ông Địa đã không bỏ rơi danh sách ban phát tài lộc ngày 26/8. 

Người tuổi Dậu là những người hiền lành, lương thiện. Họ có khả năng thiên bẩm trong quản lý tài chính nên để họ giữ tiền là quá sáng suốt.

Trong tất cả mọi khoản chi tiêu, đầu tư họ luôn rất tỉnh táo, quyết đoán nên tiền chỉ ngày càng sinh sôi. Thêm nữa, họ còn rất giỏi kiếm tiền để làm giàu. Bên cạnh đó, người tuổi Dậu vô cùng chịu thương chịu khó luôn kề vai sát cánh cùng vượt qua những khó khăn thử thách trong cuộc sống. 

Tử vi ngày 26/8 (cuối tháng cô hồn), người  thuộc tuổi Dậu sẽ nhận được nhiều may mắn trong công danh tài lộc, gia đình hưng vượng, có ông Địa ban phát lộc cũng khấm khá.

Thần Tài phù hộ cho 3 con giáp vào đúng 12h ngày 26/8 cuối tháng cô hồn, ông Địa đem tài lộc xuống phát, đuổi yêu tinh cô hồn đi, để cho những con giáp thắng duyên, kinh doanh phát đạt - Ảnh 2

Ảnh minh hoạ: Internet

Tuổi Mùi

Với cái tên quen thuộc trên thiên giới, ông Địa đã không bỏ tuổi Mùi ra khỏi danh sách trình Ngọc Hoàng. Người tuổi Mùi sở hữu tính cách tháo vát, giỏi phân tích và giải quyết vấn đề. Trong làm ăn, công việc họ đều chủ động nắm “đằng cán”, hiếm khi để mình rơi vào trạng thái mơ hồ. Mặt khác, đây cũng là con giáp hòa đồng, khéo léo trong giao tiếp nên được nhiều người yêu mến, có nhiều phúc khí.

Theo tử vi, con đường sự nghiệp của người tuổi Mùi sẽ có những bước chuyển biến vô cùng tích cực. Trong thời gian này, người cầm tinh con Dê làm gì cũng vô cùng xuất sắc khiến cho cấp trên vô cùng hài lòng. Trên con đường tài lộc người tuổi Mùi nhờ có sự thăng hoa trong công việc nên tiền bạc cũng nhờ đó mà rủng rỉnh hơn rất nhiều. Con giáp này cũng sẵn sàng đương đầu với những thử thách trong tháng cô hồn và trúng số từ đầu đến cuối tháng.

Không những thế, Mùi sắp đón tin vui trong chuyện tình cảm khi được người thương đáp trả lại tình yêu một cách nồng nhiệt. Cả 2 sẽ có 1 cái kết viên mãn khiến nhiều người phải ganh tỵ

Thần Tài phù hộ cho 3 con giáp vào đúng 12h ngày 26/8 cuối tháng cô hồn, ông Địa đem tài lộc xuống phát, đuổi yêu tinh cô hồn đi, để cho những con giáp thắng duyên, kinh doanh phát đạt - Ảnh 3

Ảnh minh hoạ: Internet

* Trong bài viết mang tính chất tham khảo.

Tử vi 8 ngày tới (24/8 - 31/8), Thần Đồng tiên tri dự đoán đúng 99% 3 con giáp may mắn có sự nghiệp thành công xuất sắc, tài lộc hanh thông, vận trình sắp tới ổn định, có được tình yêu đẹp trong sớm mai

Tử vi 8 ngày tới (24/8 - 31/8), Thần Đồng tiên tri dự đoán đúng 99% 3 con giáp may mắn có sự nghiệp thành công xuất sắc, tài lộc hanh thông, vận trình sắp tới ổn định, có được tình yêu đẹp trong sớm mai

Tử vi 8 ngày tới cho biết, có tới 3 con giáp may mắn này sự nghiệp tài lộc cùng lúc thăng hoa, quý nhân phù trợ từng bước vượt qua nghịch cảnh, sở hữu chuyện tình yêu đẹp trong thời gian tới.

Xem thêm
Từ khóa:   Cuối tháng cô hồn ông Địa ban phát tài lộc con giáp Thìn Dậu Mùi được phát lộc

TIN MỚI NHẤT

Thịt vịt và những tác dụng tích cực giúp tăng cường sức khỏe

Thịt vịt và những tác dụng tích cực giúp tăng cường sức khỏe

Dinh dưỡng 1 giờ 39 phút trước
Danh tính nam giám đốc bán đồng hồ, trang sức nhái Rolex, Cartier

Danh tính nam giám đốc bán đồng hồ, trang sức nhái Rolex, Cartier

Đời sống 2 giờ 0 phút trước
Đồng Nai: Cháy lớn tại xưởng 1.000m2 ở KCN Nhơn Trạch 2, huy động 10 xe chữa cháy

Đồng Nai: Cháy lớn tại xưởng 1.000m2 ở KCN Nhơn Trạch 2, huy động 10 xe chữa cháy

Đời sống 2 giờ 22 phút trước
Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 34 phút trước
Người mẫu Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo là Á hậu

Người mẫu Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo là Á hậu

Tin tức giải trí 2 giờ 35 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Đời sống 3 giờ 7 phút trước
Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 9 phút trước
3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 39 phút trước
Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Xã hội 4 giờ 15 phút trước
Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 24 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc

Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc

Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 3/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 3/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi