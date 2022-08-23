Tử vi ngày mai (24/8) 3 con giáp phất lên như cá gặp nước, âm thầm phát tài, thong thả hưởng lộc trời

Tâm linh - Tử vi 23/08/2022 16:45

Tử vi ngày mai (24/8) cho biết có 3 con giáp từ ngày mai trở đi sẽ âm thầm phát tài, số ngậm thìa vàng thong dong hưởng lộc trời cho.

Tuổi Sửu

Tử vi ngày mai (24/8) cho biết, Chính Tài nhập cục báo hiệu những tin vui về đường tài lộc của người tuổi Sửu. Nguồn thu của bản mệnh chủ yếu đến từ công việc chính. Bạn chỉ cần làm việc chăm chỉ thì mọi việc đều ổn định, đủ ăn đủ tiêu lại để ra được khoản tích góp dư dả, không có điều gì cần lo buồn. Không nên tham những khoản phụ thu, dễ ảnh hưởng tới sự nghiệp.

Những chú Trâu còn được Lục Hợp che chở nên đường tình duyên khởi sắc không ngừng. Tình cảm đôi lứa thêm phần ổn định sau khi cả hai quyết định thẳng thắn trò chuyện để hóa giải hết mọi khúc mắc trước đó. Càng lúc bản mệnh càng cảm nhận được sự quan tâm, chăm sóc của đối phương, mối quan hệ càng ngày càng êm ấm.

Trong khi đó người độc thân có thêm nhiều cơ hội để thoát khỏi cảnh chăn đơn gối chiếc hiện tại. Bằng sức hút của riêng mình, bản mệnh có không ít “vệ tinh” vây quanh. Những đối tượng theo đuổi trước mắt có thể có những điểm khiến bạn chưa vừa lòng, nhưng hãy bình tĩnh xem xét đã nhé.

Tử vi ngày mai (24/8) 3 con giáp phất lên như cá gặp nước, âm thầm phát tài, thong thả hưởng lộc trời - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Tuổi Mão là người sống tình cảm, dĩ hòa vi quý nên được hầu hết mọi người xung quanh yêu mến, sẵn lòng giúp đỡ khi gặp khó khăn. Dù đối mặt với thử thách, con giáp này cũng vẫn tự tin vào chính mình, nỗ lực để vượt qua và ngày một thăng tiến trên con đường sự nghiệp. Tuổi Mão cũng là một con giáp mang số phú quý, có thể tự tạo ra của khối tài sản lớn bằng chính sức lực của mình.

Tử vi ngày mai (24/8) cho biết cuộc đời của tuổi Mão có sự thay đổi tích cực. Vận may tìm đến tận cửa giúp tuổi Mão gặt hái nhiều thành công hơn, tiền của chật két. Con giáp này không cần lo lắng về tài chính, cuộc sống trở nên thoải mái, dư dả hơn nhiều.

Tử vi ngày mai (24/8) 3 con giáp phất lên như cá gặp nước, âm thầm phát tài, thong thả hưởng lộc trời - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tử vi ngày mai (24/8) cho biết các kế hoạch hợp tác làm ăn, đàm phán với khách hàng của con giáp tuổi Dậu sẽ diễn ra hết sức thuận lợi. Nhờ thế, người làm công ăn lương có thu nhập khá, có thể nhận khoản tiền thưởng cuối năm sớm. Người kinh doanh, buôn bán có một ngày “bội thu”, làm ăn rủng rỉnh, tài chính vững mạnh.

Nếu thời gian qua bạn dành quá nhiều thời gian cho sự nghiệp thì hôm nay là ngày để bạn tìm sự cân bằng với cả chuyện tình cảm cũng như mối quan hệ gia đình. Bởi Hỏa khắc Kim, mối quan hệ của bạn đang có nhiều dấu hiệu rạn nứt đấy. Bạn nên dành thêm thời gian hơn để quan tâm và ở bên người thân.

Ngày mai sẽ là ngày khởi tạo trăm việc đều tốt, tốt nhất là xây đắp hay sửa chữa phần mộ, trổ cửa, tháo nước, các việc thủy lợi, may áo, kinh doanh, giao dịch, mưu cầu công danh,...

Tử vi ngày mai (24/8) 3 con giáp phất lên như cá gặp nước, âm thầm phát tài, thong thả hưởng lộc trời - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm. 

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