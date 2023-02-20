Thần Tài "nhả vía": 3 con giáp như chuột sa chĩnh gạo, phúc lộc tràn trề, đổi đời giàu có cuối năm 2023

Tâm linh - Tử vi 20/02/2023 11:30

Tài lộc, các nguồn thu nhập, cả chính và phụ của con giáp này đều có dấu hiệu cải thiện tích cực.

Tuổi Thân

Tuổi Thân vốn thông minh lanh lợi. Bản mệnh có tính toán kỹ lưỡng, lên kế hoạch cho tương lai. Con giáp này cũng có khả năng thích nghi với thời cuộc cực kỳ tốt. Chính vì vậy, bản mệnh không mấy khi bị làm khó.

Tuổi Thân không thiếu tài năng chỉ là thời gian gần đây, các cơ hội tốt chưa đến nên chưa thể phát triển rực rỡ. Con giáp này vị hung tinh kìm kẹp nên tài lộc khó bề đạt được như mong muốn.

Tuy nhiên, trong ngày mùng 1 và mùng 2 tháng 2 âm lịch, bản mệnh trút bớt được gánh nặng. Hung tinh lui bước, cát tinh tương trợ nên tuổi Thân có thể nhận thấy những sự thay đổi tích cực trong vận trình công việc của mình.

Sự nghiệp của tuổi Thân sẽ phát triển tốt hơn, con đường công danh mở rộng thênh thang. Nhờ đó, chuyện tăng lương, thăng chức cũng không còn quá xa xôi.

Thần Tài 'nhả vía': 3 con giáp như chuột sa chĩnh gạo, phúc lộc tràn trề, đổi đời giàu có cuối năm 2023 - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Tuần này, người tuổi Hợi gặp nhiều may mắn trong sự nghiệp khi tiến trình công việc đang diễn ra đúng như mong muốn của bạn. Bạn cảm thấy hào hứng trong việc sáng tạo. Các ý tưởng tới nhiều và rất nhanh, nhưng điều quan trọng hơn là chúng được đồng nghiệp, cấp trên nhiệt tình tiếp nhận.

 

Tuần này các mối quan hệ đã có nhiều khởi sắc. Trước đó bạn thường cảm thấy ngại ngần khi nghĩ đến việc xin người khác giúp đỡ, nhưng trên thực tế là bạn chỉ cần nhắc điện thoại lên gọi điện mà thôi. Khi nhận được sự hỗ trợ từ gia đình và bạn bè, bạn sẽ cảm thấy tràn đầy quyết tâm và tự tin hơn. 

 

Thần Tài 'nhả vía': 3 con giáp như chuột sa chĩnh gạo, phúc lộc tràn trề, đổi đời giàu có cuối năm 2023 - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Trong 2 ngày đầu tháng 2 âm lịch, tuổi Tỵ gặp may mắn trên nhiều phương diện. Tài lộc, các nguồn thu nhập, cả chính và phụ của con giáp này đều có dấu hiệu cải thiện tích cực.

Người làm ăn kinh doanh mua may bán đắt, lợi nhuận tăng lên không ngừng. Bản mệnh có thể ký kết những hợp đồng có giá trị, những khoản đầu tư hứa hẹn mang đến lợi nhuận cao. Điều quan trọng là tuổi Tỵ cần phải xác định mục tiêu, phương thức làm việc rõ ràng, không nên nghe lời rủ rê, xúi giục. Có như vậy thì bản mệnh mới có thể đối mặt với khó khăn và không sợ mất phương hướng.

Trong thời gian này, người làm công ăn lương chấp hành tốt quy định của tổ chức, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao nên có khả năng thăng chức, tăng lương, cuộc sống được cải thiện.

* Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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Là con giáp may mắn tuần này nên 3 con giáp này có thể gặt hái được thành công bất chấp trở ngại.

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