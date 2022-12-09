Thần Tài 'mở sổ vàng' bắt đầu từ ngày 10/12/2022, 3 con giáp xuất sắc vượng đường công danh, tài lộc bùng nổ, cuộc sống lên hương làm gì cũng gặp thuận lợi

Tâm linh - Tử vi 09/12/2022 14:28

Theo tử vi 12 con giáp, đúng ngày mai 10/12/2022 có tới 3 con giáp may mắn vận trình hanh thông, làm gì cũng gặp may mắn, quý nhân dẫn lối, con đường sự nghiệp thăng tiến.

Tuổi Tuất 

Tử vi 12 con giáp cho biết người tuổi Tuất luôn kiên nhẫn hơn người khác. Họ không vội làm bất cứ điều gì, luôn giữ được sự bình tĩnh để xử lý và đưa mọi thứ vào tầm kiểm soát của mình. Trong công việc, Tuất được nhiều người tin tưởng và thường là người dẫn dắt trong mọi nơi làm việc họ tham gia. 

Bắt đầu từ ngày mai 10/12/2022, con đường hậu vận của tuổi Tuất vô cùng thuận lợi khi được Chính Quan nâng đỡ nên đường công việc trong thời gian tới rất may mắn. Những người đang chờ đợi tin thi cử, bầu cử, xin việc hoặc xét duyệt lương sẽ có tin vui. Đặc biệt những ai đang làm ăn kinh doanh, dự án đầu tư phát triển, hợp đồng được ký kết thành công giúp bản mệnh thăng tiến vượt trội trong công danh sự nghiệp lẫn cuộc sống. 

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Bắt đầu từ ngày mai 10/12/2022, con đường hậu vận của tuổi Tuất vô cùng thuận lợi khi được Chính Quan nâng đỡ nên đường công việc trong thời gian tới diễn ra đầy tốt đẹp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Trời sinh những người tuổi Hợi là con giáp tốt bụng, hay thương người. Trong cuộc sống họ  sẵn sàng giúp đỡ khi thấy người khác gặp khó khăn. Cũng nhờ tính cách tốt này mà tuổi Hợi xây được mạng lưới các mối quan hệ tốt xung quanh mình, vừa có người giúp đỡ mỗi khi bản thân gặp khó khăn. 

Theo tử vi 12 con giáp, bắt đầu từ ngày mai 10/12/2022, con giáp tuổi Hợi tài lộc hanh thông, vạn sự như ý. Cụ thể người tuổi Hợi có Chính Ấn chiếu vận sẽ có lợi cho những người làm chức vụ cao hoặc muốn thăng quan tiến chức. Hợi được đồng nghiệp lẫn cấp trên công nhận thực lực, các dự án lớn đều thuộc vào tay bạn nên hãy cố gắng làm thật tốt rồi việc thăng quan tiến chức chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi. 

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Con giáp tuổi Hợi có Chính Ấn chiếu vận sẽ có lợi cho những người làm chức vụ cao hoặc muốn thăng quan tiến chức - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Người tuổi Thân rất chăm chỉ, có đầu óc và luôn biết cách thích ứng với những thay đổi xung quanh. Đặc biệt, họ rất giỏi trong việc phát triển các mối quan hệ cá nhân, nhờ vậy mà mỗi khi gặp khó khăn Thân luôn có được quý nhân giúp đỡ. 

Bắt đầu từ ngày mai 10/12/2022, con đường hậu vận của tuổi Thân cho biết bản mệnh sẽ gặp nhiều may mắn, có quý nhân phù trợ đặc biệt trong công việc. Thiên Ấn trợ lực trong con đường sự nghiệp nên người tuổi Thân khoảng thời gian tới khá may mắn trong mọi việc. Công việc kinh doanh cũng thuận lợi khi có sự trợ giúp của quý nhân chỉ đường dẫn lối giúp Thân mang về khoảng tiền mơ ước.

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Thiên Ấn trợ lực trong con đường sự nghiệp nên người tuổi Thân khoảng thời gian tới khá may mắn trong mọi việc - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

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