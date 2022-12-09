99% vé số Độc Đắc sổ lúc 17h ngày 8/12 gọi tên 3 con giáp sau: Thần Tài ưu ái, vận trình khai thông, sự nghiệp thành công rực rỡ, tài lộc chạm đỉnh của chóp

Tâm linh - Tử vi 09/12/2022 09:55

Theo tử vi 12 con giáp đúng 17h ngày 9/12/2022 tới đây cho biết, có tới 3 con giáp may mắn trúng số độc đắc, sắp trở mình sau thời gian chật vật, vận trình khởi sắc rõ rệt, hưởng trọn phúc lộc vô biên, sự nghiệp rực sáng.

Tuổi Hợi

Trời sinh người tuổi Hợi tính tình thiện lành, luôn hòa nhã, thích giúp đỡ mọi người. Do đó mà họ luôn tạo được các mối quan hệ, mối nhân duyên tốt đẹp. Dù không có nhiều tham vọng nhưng Hợi cũng ý thức được chỉ có thành công mới giúp được cho bản thân cũng như mọi người xung quanh mình có được cuộc sống hạnh phúc nên không một lúc nào tuổi Hợi tỏ ra thảnh thơi mà luôn làm việc chăm chỉ. 

Tử vi dự đoán đúng 17h chiều nay (9/12/2022) cho biết, đường hậu vận của tuổi Hợi có bước tiến chuyển theo chiều hướng tích cực, cụ thể chuyện làm ăn cũng diễn tiến thuận lợi. Sự nghiệp được quý nhân nâng đỡ làm đâu thăng đó, thăng chức tăng lương nhanh chóng. 

Chuyện tình cảm cũng có những chuyển biến tích cực. Với tính cách tốt bụng và hiền lành, người tuổi Hợi dễ dàng lọt vào mắt xanh của người khác giới. Chỉ cần bản mệnh biết nắm lây cơ hội thì việc tìm kiếm được nửa kia của đời mình là chuyện không quá khó khăn. 

con giap 1
Tử vi dự đoán đúng 17h chiều nay (9/12/2022) cho biết, đường hậu vận của tuổi Hợi có bước tiến chuyển theo chiều hướng tích cực, cụ thể chuyện làm ăn cũng diễn tiến thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Theo tử vi 12 con giáp đúng 17h chiều nay (9/12/2022) tới đây cho biết, người tuổi Thân đón nhận nhiều tin tích cực. Con giáp này không cần phải lo lắng về vấn đề tiền bạc vì thu nhập của bạn rất khả quan, thậm chí một số còn may mắn trúng số độc đắc. 

Trong khoảng thời gian này trở đi, người làm nghề kinh doanh có tài lộc vô cùng dồi dào. Con giáp này có thể đẩy mạnh các kế hoạch cầu tài của mình, lợi nhuận buôn bán tăng vọt. Quý nhân luôn có mặt những lúc bạn gặp khó khăn nên không cần phải quá lo lắng. 

Tuy nhiên, bản mệnh nên chú trọng vào sức khỏe và gia đình đừng để đánh mất 2 điều này chỉ vì ham công tiếc việc. 

con giap 2
Trong khoảng thời gian này trở đi, người làm nghề kinh doanh có tài lộc vô cùng dồi dào. Con giáp này có thể đẩy mạnh các kế hoạch cầu tài của mình, lợi nhuận buôn bán tăng vọt - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý 

Tử vi cho biết trong khoảng thời gian tới đây, người Tuổi Tý may mắn được Tam Hợp cục che chở nên thể hiện được bản lĩnh và sự nhanh nhẹn của mình trong mọi vấn đề.

Nguyệt Lệnh lâm Quan Đới xuất hiện là dấu hiệu tốt lành cho quá trình thăng tiến của con giáp này.Người tuổi Tý hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, làm gương cho người khác nên được cả lãnh đạo cũng như đồng nghiệp, bạn bè yêu mến, đánh giá cao. 

Trên phương diện tài lộc, Tý là người có con mắt tinh đời nên thường đưa ra được những quyết định nhanh chóng và chính xác, hạn chế được nhiều tổn thất không đáng có. Các dự án kinh doanh bên ngoài phát triển giúp Tý kiếm về khoản tiền khủng lồ. 

con giap 3
Nguyệt Lệnh lâm Quan Đới xuất hiện là dấu hiệu tốt lành cho quá trình thăng tiến của con giáp này - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

3 tuổi trúng số độc đắc trong hôm nay (9/12/2022), Thần Tài ban lộc, Quý Nhân kề bên, sự nghiệp nở rộ, tài lộc dồi dào, cuộc sống hạnh phúc viên mãn bên cạnh người thân

3 tuổi trúng số độc đắc trong hôm nay (9/12/2022), Thần Tài ban lộc, Quý Nhân kề bên, sự nghiệp nở rộ, tài lộc dồi dào, cuộc sống hạnh phúc viên mãn bên cạnh người thân

Theo tử vi 12 con giáp đúng đúng hôm nay, có tới 3 con giáp may mắn trúng số tiền tỷ, tiền nhiều vô kể, sự nghiệp thăng tiến, tài lộc hanh thông, vận trình sắp tới suôn sẻ, hanh thông.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi 12 con giáp tử vi hôm nay tử vi ngày 9/12/2022 tử vi 3 con giáp Tử vi con giáp may mắn con giáp tử vi 3 con giáp giàu sang 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Nhân viên bảo vệ nhà ga đã cứu sống nam hành khách bị đoàn tàu kéo lê 50 mét

Nhân viên bảo vệ nhà ga đã cứu sống nam hành khách bị đoàn tàu kéo lê 50 mét

Video 1 giờ 30 phút trước
Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Sao quốc tế 1 giờ 45 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp là con vàng, con bạc Thần Tài, tiền tỷ rót đầy túi, may mắn vây quanh, phúc khí dồi dào hơn người

Qua đêm nay, 3 con giáp là con vàng, con bạc Thần Tài, tiền tỷ rót đầy túi, may mắn vây quanh, phúc khí dồi dào hơn người

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 0 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 10 phút trước
Thuyền lật úp giữa biển động, hất văng hành khách xuống nước

Thuyền lật úp giữa biển động, hất văng hành khách xuống nước

Video 2 giờ 30 phút trước
Cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 36 phút trước
'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

Sao quốc tế 2 giờ 45 phút trước
Món quà nhẫn kim cương đắt giá và lời chúc bất ngờ khiến người vợ trẻ ngỡ ngàng

Món quà nhẫn kim cương đắt giá và lời chúc bất ngờ khiến người vợ trẻ ngỡ ngàng

Tâm sự gia đình 3 giờ 0 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Kể từ ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 10 phút trước
Phạm Băng Băng nhận thêm giải diễn xuất giữa lúc vướng tranh chấp khoản nợ

Phạm Băng Băng nhận thêm giải diễn xuất giữa lúc vướng tranh chấp khoản nợ

Sao quốc tế 3 giờ 24 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp đại phúc đại quý, tiền bạc lẫn tài lộc tràn ào ào vào nhà, gặp xui xẻo hóa bình an

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp đại phúc đại quý, tiền bạc lẫn tài lộc tràn ào ào vào nhà, gặp xui xẻo hóa bình an

Qua đêm nay, 3 con giáp là con vàng, con bạc Thần Tài, tiền tỷ rót đầy túi, may mắn vây quanh, phúc khí dồi dào hơn người

Qua đêm nay, 3 con giáp là con vàng, con bạc Thần Tài, tiền tỷ rót đầy túi, may mắn vây quanh, phúc khí dồi dào hơn người

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Kể từ ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Kể từ ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng